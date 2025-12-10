Crina Abrudan, super încântată de ceea ce face. ”Soțul meu mă ajută cu sfaturi”

Crina Abrudan, în vârstă de 47 de ani, este foarte încântată de ceea ce face. Blonda a dezvăluit că are parte de susținerea partenerului său de viață.



Crina Abrudan este una dintre cele mai sexy apariții din showbiz-ul românesc. Fosta prezentatoare TV este posesoarea unui trup cu forme perfecte care atrag imediat atenția. În plan personal, fosta prezentatoare de televiziune Crina Abrudan s-a căsătorit cu Gabi Popescu în anul 2017. Nașii celor doi au fost Cosmin Olăroiu şi soția lui, Luminiţa. Crina Abrudan și partenerul său de viață nu au copii.

Crina Abrudan se ocupă acum de modă. Este designer vestimentar. Vedeta a mărturisit, pentru click.ro, că este foarte mulțumită de activitatea sa și a dezvăluit că are parte de tot suportul soțului său.

Crina Abrudan, super încântată de ceea ce face. ”Stă și el până seara târziu lângă mine pentru că trebuie să mai cer păreri”

”Sunt foarte încântată de ceea ce fac, chiar am răbdare să stau să lucrez înainte de prezentări, lucrez până la 1-2 noaptea, stau să cos, să pun accesorii. Soțul meu mă ajută cu sfaturi, este foarte încântat. Mai stă și el până seara târziu lângă mine pentru că trebuie să mai cer păreri. Până la urmă fac tot cum mă inspiră pe mine dar trebuie să cer și eu părerea cuiva și chiar înainte să plec la prezentări, stă lângă mine, mă ajută la împachetat, cară bagaje, când eram în Dubai mă ajută și să îmi aleg modelele”, a declarat Crina Abrudan.

Blonda are parte de ajutorul soțului său și la treburile casnice. Aceasta a dezvăluit că partenerului său de viață îi place foarte mult să taie legumele pentru salata boeuf:

”Este posibil ca anul acesta să mai facem salată de boeuf, înainte de Crăciun, dacă plecăm, nu de alta dar îi place soțului meu și nu doar că îi place salata de boeuf dar îi place ceea ce nu îi place nimănui, să toace zarzavaturile. Și la el încântarea mare este să pun eu zarzavaturile la fiert și să i le pregătesc pe masă, să stea să le toace. Dacă plecăm de Crăciun, salata de boeuf o facem cu câteva zile înainte, în rest nu prea mai suntem cu masa tradițională de Crăciun. Nu prea mai mănânc carne, decât foarte-foarte rar, porc nu mai mâncăm niciunul dintre noi așa că nu prea ne imaginăm cârnații pe masă”.