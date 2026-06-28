Cristela Georgescu, dezvăluiri despre cea mai grea perioadă din viața ei. A traversat „valea morții”

Cristela Georgescu a fost invitată în cadrul emisiunii „Noi, Românii” de la Metropola TV, prezentantă de Mircea Radu. Soția lui Călin Georgescu a fost întrebată despre boala de care a suferit în urmă cu două decenii. A fost una dintre cele mai grele perioade din viața ei și, susține ea, credința a ajutat-o să se vindece.

În spațiul public, soția lui Călin Georgescu, Cristela Georgescu, a mărturisit că s-a confruntat cu probleme mari de sănătate în urmă cu circa două decenii. Nu a menționat boala de care a suferit, însă dezvăluia că a traversat „valea morții”, medicii spunându-i că mai avea foarte puțin de trăit. În emisiunea difuzată la Metropola TV, Cristela Georgescu a fost întrebată despre perioada respectivă, precum și despre modul în care a reușit să își recapete sănătatea.

A ales calea credinței într-un moment în care medicii au diagnosticat-o cu o boală gravă

Aceasta nu a dorit, de-a lungul timpului, să ofere mai multe detalii legate de boala de care a suferit. În schimb, mărturisește ea, credința a ajutat-o să traverseze acest impas. A mărturisit că a avut nevoie să fie „ancorată în ceva”, dezvăluind că și-a îndreptat pașii către Divinitate.

„Am avut-o. N-am dorit să intru în detalii. Ne ajută să știm cum să ne descurcăm. Eu am adus vorba despre credință, a fost un drum complex care a necesitat foarte multe. Însă, când ai credință, Dumnezeu îți aduce oamenii potriviți, resursele de care ai nevoie. Dacă nu aș fi avut credință, doar medicul cu tratamentele respective nu reușea să mă pună pe picioare. Aveam nevoie să fiu ancorată în ceva. Adică în Dumnezeu”, a spus Cristela Georgescu la Metropola TV.

Ce spunea Cristela Georgescu în spațiul public

Soția lui Călin Georgescu mărturisise că vestea cumplită a primit-o când avea 34 de ani.

„La 34 de ani mi s-a spus că mai am de trăit trei luni. Medicina a ridicat din umeri și m-a trimis acasă. Un medic cu credință în Dumnezeu, care nu era ortodox, dar pentru care am primit binecuvântare de la părintele duhovnic, m-a ajutat să înțeleg că atunci când ai credință nu poți să ieși decât biruitor. Eu am umblat prin valea umbrei morții”, a mărturisit soția lui Călin Georgescu.