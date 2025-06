Fostul politician Cristian Boureanu a fost citat pentru a fi audiat azi, după ora 13:30 la Secția 2 Polițe, după ce o tânără a depus plângere ca ar fost agresată sexual în casa acestuia.

UPDATE: Cristian Boureanu a ajuns la Secția 2 Poliție pentru a fi audiat, în dosarul de agresiune sexuală.

Fostul politician a precizat că va oferi declarații atunci când va ieși de la Secție.

Știrea inițială:

Cristian Boureanu, 52 de ani, afacerist și fost politician, a fost chemat la audieri, la sediul Secției 2 Poliției, după ce o tânără în vârstă de 24 de ani l-a acuzat de agresiune sexuală. Dosarul penal pentru agresiune sexuală este, deocamdată, în faza in rem.

„Vreau să precizez că eu cu Cristi nu am avut nicio legătură, nicio tangenţă, el nu ştia de existenţa mea până la prietena mea. El vorbea cu ea prin mesaje şi aşa mai departe, nu s-au văzut niciodată şi aşa am ajuns să ne cunoaştem, prin intermediul prietenei mele. Ne-am văzut prima dată acum două, trei zile…”, declară fata.

Fata a povestit că a fost invitată la cină într-o manieră spontană, în urma unui mesaj trimis de acesta către prietena ei.

„Da, acasă la el. Totul a decurs super bine, am vorbit, ne-a gătit, a fost super de treabă, efectiv s-a comportat ca un gentleman, aş putea spune ca un tată pentru că a avut grijă de noi, şi când am plecat a vrut să ne ducă acasă prietenul lui pentru că el a consumat alcool atunci.

Seara s-a încheiat fără incidente, prietenul politicianului le-a condus acasă.

„Nici în seara respectivă nu a arătat niciun interes faţă de mine. (…) „De ce nu vrei să dormi la mine, ticăloaso?” Ca şi o glumă. Noi i-am spus că avem treabă, că ne trezim de dimineaţă (…) A înţeles, cum am precizat, a venit jos cu noi, ne-a dus la uber”, mai spune ea..”

„După, când am ajuns în dormitor, s-a schimbat total, totul s-a întâmplat foarte repede, m-a proptit în comodă, am început să tremur efectiv foarte, foarte rău pentru că nu înţelegeam de ce, ce se întâmplă, norocul meu a fost că aveam telefonul în mână. El a început să îmi pună mâna în zona sânilor, când a făcut chestia asta nu am mai putut nici să vorbesc, nici să ţip, am luat telefonul, am filmat pe toată durata respectivă pentru că mi s‑a întâmplat în trecut şi prin prisma jobului ca anumiţi bărbaţi să încerce să facă lucruri pe care eu nu mi le-am dorit. Şi nu îmi mai doresc ca vreo femeie să mai treacă prin lucurile astea pentru că este foarte dureros şi nimeni nu merită să treacă prin aşa ceva.

Când eram în încăperea respectivă mi-a atins sânii, după mi-a pus mâna pe sub salopetă a observat că nu port lenjerie intimă, iar atunci m-a luat, m-a împins pe pat şi a început să zică că îmi sta bine la el în pat, eu i-am spus să mă lase, am încercat să ies din cameră, am vorbit pe un ton… mi-am ţinut cumpătul, am vorbit pe un ton foarte frumos cu el pentru că mi-a fost frică că îmi va face ceva în cameră şi nu voiam să se întâmple nimic. Am încercat să ies din cameră de câteva ori, s-a pus în dreptul uşii după cum se vede şi în videoclipul pe care l-am filmat. M-a strâns în braţe mi-a zis “Vezi ce simţi, vezi ce simţi” pentru că el deja avea o erecţie şi cumva încerca să mă facă să îmi doresc eu relaţia asta”, a declarat tânăra pentru CANCAN.