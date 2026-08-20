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Cristian Bușoi spune că România nu are motive să acceseze Planul de urgență european

Elena Popescu
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România nu are, în acest moment, motive să solicite activarea Planului european de urgență și nici ajutor transfrontalier pentru sectorul energetic, situația din piața de energie fiind considerată sub control, a declarat joi dimineață secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi.

Oficialul a explicat că în ultima perioadă condițiile din piața regională s-au îmbunătățit considerabil comparativ cu debutul crizei hidrologice și energetice.

Unul dintre principalii factori care au contribuit la această stabilizare este reducerea importurilor de energie ale Ungariei. Potrivit lui Cristian Bușoi, reluarea treptată a activității la centrala nucleară de la Paks a permis Budapestei să își reducă necesarul de energie din import.

”Nu există motive (n.r.să accesăm ajutorul de urgență), e o piață de energie funcțională. Față de începutul crizei, lucrurile s-au îmbunătățit pe piața regională, pentru că Ungaria importă mai puțin. Încet, încet Ungaria începe să deschidă capacitățile nucleare și nu mai importă atât de multă energie cât importa până acum”, a declarat Cristian Bușoi la Digi24.

România nu ia în calcul restricționarea consumului industrial

Secretarul de stat a transmis, de asemenea, că autoritățile nu iau în calcul introducerea unor restricții pentru marii consumatori industriali.

Potrivit lui Bușoi, disponibilitățile existente în sistemul energetic sunt suficiente pentru acoperirea necesarului național, astfel că nu există, în prezent, discuții privind limitarea consumului în industrie.

Declarațiile vin într-un context regional complicat, în care disponibilitatea producției de energie și evoluția consumului din statele vecine au un impact direct asupra pieței românești.

Unitatea 2 de la Cernavodă este oprită

Situația din Sistemul Energetic Național este influențată și de indisponibilitatea temporară a Unității 2 de la Cernavodă. Reactorul nu contribuie în această perioadă la producția de energie electrică, ceea ce reduce cantitatea disponibilă în sistem. În aceste condiții, România trebuie să apeleze în continuare la importuri pentru acoperirea consumului.

Ce este Planul european de urgență

Mecanismele europene de urgență și sprijinul transfrontalier permit statelor membre să coopereze în cazul unor crize majore și să își acorde sprijin atunci când apar probleme care afectează securitatea aprovizionării. În domeniul energetic, aceste mecanisme pot facilita intervenția și cooperarea între state în situații în care producția disponibilă nu mai este suficientă pentru acoperirea consumului.

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