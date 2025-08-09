Prima pagină » Actualitate » Cristian Cioacă, APARIȚIE rară la Penitenciarul Mioveni. Cu ce se ocupă, în prezent, după zece ani de închisoare: „Astăzi, conduce prin toată lumea”

Cristian Cioacă, APARIȚIE rară la Penitenciarul Mioveni. Cu ce se ocupă, în prezent, după zece ani de închisoare: „Astăzi, conduce prin toată lumea”

09 aug. 2025, 18:28, Justiție
Cristian Cioacă, APARIȚIE rară la Penitenciarul Mioveni. Cu ce se ocupă, în prezent, după zece ani de închisoare:
Cristian Cioacă, soțul avocatei Elodia Ghinescu  – reamintim că acesta a executat zece ani de închisoare, fiind acuzat de uciderea soției –  a fost prezent la evenimentul organizat de Penitenciarul Mioveni, în cadrul căruia s-a adus în discuție un subiect extrem de important și anume și ce fac persoanele private de libertate după anii petrecuți în detenție. Mai exact, o întâlnire și o discuție între cei care urmează să fie puși în libertate și cei care au reușit să se reintegreze cu succes.

„În România, rata recidivei a scăzut semnificativ în ultimii ani”

„Persoanele aflate în detenție se confruntă cu numeroase provocări în momentul liberării: stigmatizarea socială, dificultatea de a găsi un loc de muncă, restabilirea relațiilor familiale și adaptarea la schimbările din comunitate.

Cu toate că, în România, rata recidivei a scăzut semnificativ în ultimii ani, studiile ne arată că infracțiuni precum furtul calificat sau conducerea vehiculelor fără permis au o probabilitate de recidivă de 87–92%, în timp ce infracțiunile violente, cum ar fi omorul sau violul, au o rată mult mai scăzută, între 38% și 51%”, au precizat oficialii penitenciarului.

„Ne-a spus că și el a scris o carte, o ține în mașină și se uită la ea în fiecare zi”

Cristian Cioacă, omul care a stârnit multe discuții și controverse în spațiul public, după ce a fost acuzat că și-a ucis soția, a luat și el parte la acest eveniment, fiind catalogat de oficialii penitenciarului din Mioveni, drept „omul de bază în mai multe puncte de lucru din penitenciar.”

„Dacă timp de un deceniu a privit zilnic pădurea din spatele închisorii, astăzi conduce prin toată lumea, fiind angajat la o firmă de transport. Și pentru el, începutul a fost greu, mulți îl refuzau spunând: « Aaa, e vorba de tine… pas. » Dar nu a renunțat. Libertatea de a privi altundeva decât spre acea pădure îi aduce azi o bucurie imensă. 

Ne-a spus că și el a scris o carte, o ține în mașină și se uită la ea în fiecare zi. L-am încurajat să o publice și să folosească timpul pentru a fi o voce activă în schimbarea percepției societății asupra foștilor deținuți și, poate, chiar a societății în ansamblu”, au precizat oficialii închisorii, cu privire la povestea de viață a lui Cristian Cioacă.

Jurnalul lui Cristian Cioacă, cartea care va readuce în discuție controversatul caz al dispariției Elodiei

Cristian Cioacă, soțul avocatei Elodia Ghinescu, se pregătește să spună adevărul lui, după zece ani petrecuți în penitenciar. 

Cazul dispariției Elodiei Ghinescu rămâne unul extrem de controversat inclusiv în mediul judiciar, pentru că presupusul autor al crimei a fost trimis în judecată și condamnat la 15 ani și 8 luni de închisoare, fără ca trupul neînsuflețit al victimei să fi fost descoperit vreodată.

Este vorba despre un roman autobiografic pe care Cristian Cioacă l-a scris în cei zece ani petrecuți în spatele gratiilor. Un soi de jurnal, în care autorul și-a notat trăirile pe care le-a avut în toți anii în care a fost acuzat de moartea Elodiei și, ulterior, a și plătit pentru asta cu propria libertate.

Nu este prima carte despre viața lui Cristian Cioacă. În anul 2008, jurnalista Adriana Oprea Popescu a publicat volumul ”Cioacă. Diabolic sau nevinovat?”, pe baza discuțiilor avute cu soțul Elodiei Ghinescu.

„Astăzi, am avut alături de noi trei foști deținuți ale căror povești ne-au atins pe toți”

Reprezentanții Penitenciarului Mioveni susțin că acest proiect a venit ca un răspuns la o nevoie reală și anume aceea ca persoanele private de libertate să aibă un model pozitiv. 

„În penitenciar, noi nu oferim doar locuri de muncă, programe și consiliere. Încercăm să dăm fiecărei persoane un sens, un scop și să arătăm că disciplina poate fi un factor motivant și plăcut, care să conducă la un stil de viață mai bun. Astăzi, am avut alături de noi trei foști deținuți ale căror povești ne-au atins pe toți. L-am ascultat pe domnul Cristoloveanu Aurel, un om cu o viață plină de încercări. A crescut în orfelinat, a fost abandonat de familie, dar a avut credința și speranța că într-o zi viața lui se va schimba.

A vorbit deschis despre greutăți, dar și despre lucrurile bune pe care le-a descoperit când a decis să-și schimbe viața. A plâns de foame, la propriu, dar nu a încetat niciodată să vadă partea bună din viață. Astăzi muncește și este omul de bază al unei fundații. Ne-a spus, cu bucurie, că a cunoscut o femeie minunată cu care s-a căsătorit și că, deși boala i-a răpit-o, este recunoscător că a putut să-i fie alături până la capăt. Alături de noi a fost și domnul Marin Marian Alin, care și-a pus povestea în paginile unei cărți: « Jurnalul detenției mele. »

 Ne-a făcut să zâmbim, povestindu-ne unde ascundeau unii carnea macră sau cum „piețele” dispuse la camerele de deținere necesitau coordonare atentă între deținuți. Ne-a vorbit despre cum și-a făcut planuri de viață în penitenciar și despre adrenalina simțită în ziua liberării. A depus 101 de cereri de angajare pe diferite site-uri și a așteptat, zi de zi, să fie sunat. N-a fost ușor, luni întregi nu a venit niciun telefon. Dar a continuat să spere și să-și îndrepte pașii greșiți din trecut. Astăzi scrie volumul al doilea și suntem curioși să vedem cum arată libertatea prin ochii lui”, au conchis reprezentanții Penitenciarului Mioveni.

Sursă foto: Gândul / Penitenciarul Mioveni

