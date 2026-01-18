Cristian Tudor Popescu avansează public un scenariu extrem:

Jurnalistul Cristian Popescu prezintă un nou scenariu, după ce liderii europeni s-au luat la trântă cu președintele SUA pe tema Groenlandei – în timp ce Donald Trump trimite invitații oficiale șefilor de stat pentru alăturarea în Consiliul pentru Pace. O astfel de invitație a primit și România.

CTP: „Președintele Dan, folosit la ruperea Europei?

Întrucât președintele Dan se declară „Profund îngrijorat de escaladarea declarațiilor publice” între SUA și UE, și înțelege cu siguranță că invitarea lui în așa-zisul Consiliu pentru Pace alături de V. Orban este o încercare a lui Trump de a rupe Europa, lovind unele țări, ademenind altele, ar trebui să refuze?”, scrie Popescu.

România a primit sâmbătă invitația de la Donald Trump de a face parte din Consiliul pentru Pace iar astăzi ambasadorii UE decid la Bruxelles cum să-i răspundă președintelui SUA în declanșatul război al tarifelor pe tema Groenlanda.

Președintele american a decis ieri că pentru 8 state UE va impune în perioada următoare tarife de 10 și 25% în urma opoziției acestora privind anexarea teritoriului Groenlandei de către SUA.

Nicușor Dan a postat astăzi pe rețelele de socializare doar că este „îngrijorat profund” de escaladarea tensiunilor între SUA și Europa, fără să articuleze nicio direcție – nici pentru țară, nici pentru diplomație.

„Trebuie să reluăm discuțiile directe între noi, la nivelurile diplomatice corespunzătoare” , a mai spus președintele Dan.

