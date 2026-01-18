Prima pagină » Actualitate » Cristian Tudor Popescu avansează public un scenariu extrem: „Nicușor Dan, folosit de Trump pentru ruperea Europei?”

Cristian Tudor Popescu avansează public un scenariu extrem: „Nicușor Dan, folosit de Trump pentru ruperea Europei?”

18 ian. 2026, 19:23, Actualitate
Cristian Tudor Popescu avansează public un scenariu extrem:

Jurnalistul Cristian Popescu prezintă un nou scenariu, după ce liderii europeni s-au luat la trântă cu președintele SUA pe tema Groenlandei – în timp ce Donald Trump trimite invitații oficiale șefilor de stat pentru alăturarea în Consiliul pentru Pace. O astfel de invitație a primit și România.

CTP: „Președintele Dan, folosit la ruperea Europei?

Întrucât președintele Dan se declară „Profund îngrijorat de escaladarea declarațiilor publice” între SUA și UE, și înțelege cu siguranță că invitarea lui în așa-zisul Consiliu pentru Pace alături de V. Orban este o încercare a lui Trump de a rupe Europa, lovind unele țări, ademenind altele, ar trebui să refuze?”, scrie Popescu.

România a primit sâmbătă invitația de la Donald Trump de a face parte din Consiliul pentru Pace iar astăzi ambasadorii UE decid la Bruxelles cum să-i răspundă președintelui SUA în declanșatul război al tarifelor pe tema Groenlanda.

Președintele american a decis ieri că pentru 8 state UE va impune în perioada următoare tarife de 10 și 25% în urma opoziției acestora privind anexarea teritoriului Groenlandei de către SUA.

Nicușor Dan a postat astăzi pe rețelele de socializare doar că este „îngrijorat profund” de escaladarea tensiunilor între SUA și Europa, fără să articuleze nicio direcție – nici pentru țară, nici pentru diplomație.

„Trebuie să reluăm discuțiile directe între noi, la nivelurile diplomatice corespunzătoare” , a mai spus președintele Dan.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Nicușor Dan confirmă că România a fost invitată de Donald Trump să facă parte din Consiliul pentru Pace. Dezvăluire Bloomberg: Trump cere 1 miliard de dolari țărilor care vor să fie membre permanente ale Consiliului pentru Pace, o „alternativă” la ONU

SUA și Europa se ceartă, Nicușor Dan este îngrijorat. Fără nicio direcție diplomatică, România, prin președintele ei face postări alarmiste pe rețele de socializare

Recomandarea video

Citește și

NEWS ALERT Alertă de ger extrem la Moscova: temperaturile scad la -36°C și doboară recorduri istorice
19:20
Alertă de ger extrem la Moscova: temperaturile scad la -36°C și doboară recorduri istorice
ULTIMA ORĂ Ger năprasnic peste Argeş. Serviciul Salvamont atenţionează turiştii: „Nu abordați traseele la peste 1.500 m altitudine”
19:04
Ger năprasnic peste Argeş. Serviciul Salvamont atenţionează turiştii: „Nu abordați traseele la peste 1.500 m altitudine”
IMOBILIARE Care este orașul din România cu cele mai scumpe apartamente. Metrul pătrat depășește 3.200 de euro
19:03
Care este orașul din România cu cele mai scumpe apartamente. Metrul pătrat depășește 3.200 de euro
ULTIMA ORĂ După întâlnirea cu Nicuşor Dan, comandantului suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR) în România merge la Sibiu şi Braşov
17:59
După întâlnirea cu Nicuşor Dan, comandantului suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR) în România merge la Sibiu şi Braşov
ECONOMIE Care este valoarea actuală a salariului minim din România. Ce le rămâne salariaților după majorări
17:44
Care este valoarea actuală a salariului minim din România. Ce le rămâne salariaților după majorări
SĂNĂTATE Unul din zece europeni are tatuaje, dar ce a pățit acest bărbat i-a lăsat pe medici fără cuvinte. Cazul surprinzător din presa finlandeză
17:44
Unul din zece europeni are tatuaje, dar ce a pățit acest bărbat i-a lăsat pe medici fără cuvinte. Cazul surprinzător din presa finlandeză
Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Digi24
Băsescu spune că suma cu care a ieșit la pensie e „ridicolă”. Cât încasează acum fostul președinte: „S-a mărit brusc”
Cancan.ro
BREAKING! Mario Iorgulescu, urmărit și bătut în Italia
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Adevarul
Curentul ar putea fi mai ieftin — dar românii nu vor să schimbe furnizorul
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Click
Cum arăta meniul românilor în perioada comunistă. Ce alimente și în ce cantități primeau lunar
Cancan.ro
Orașele din România în care ninge 6 zile în luna mai, potrivit meteorologilor EaseWeather
Ce se întâmplă doctore
Detalii incendiare despre Yasmin Awad de la Survivor! Cine e, de fapt, tatăl ei?
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Reguli și obligații în 2026 la semaforul verde intermitent la dreapta. În ce situații se reține permisul de conducere
Descopera.ro
O structură cosmică bizară a fost descoperită la „doar” 2 miliarde de ani după Big Bang
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Descopera.ro
Adevărat sau fals: dacă ești stresat te îmbolnăvești mai ușor?

Cele mai noi

Trimite acest link pe