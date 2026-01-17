Prima pagină » Actualitate » România a fost invitată de Donald Trump să facă parte din Consiliul pentru Pace. Dezvăluire de ultimă oră a Bloomberg: Trump cere 1 miliard de dolari țărilor care vor să fie membre permanente ale Consiliului pentru Pace, o „alternativă” la ONU

🚨 România a fost invitată de Donald Trump să facă parte din Consiliul pentru Pace. Dezvăluire de ultimă oră a Bloomberg: Trump cere 1 miliard de dolari țărilor care vor să fie membre permanente ale Consiliului pentru Pace, o „alternativă” la ONU

17 ian. 2026, 23:18, Actualitate
România a fost invitată de Donald Trump să facă parte din Consiliul pentru Pace. Dezvăluire de ultimă oră a Bloomberg: Trump cere 1 miliard de dolari țărilor care vor să fie membre permanente ale Consiliului pentru Pace, o „alternativă” la ONU
Galerie Foto 4
Președintele SUA, Donald Trump a invitat România să facă parte din Consiliul pentru Pace, printr-o scrisoare adresată președintelui Nicușor Dan, susțin surse pentru G4 media. Aproape 60 de țări ar fi fost invitate de președintele SUA să facă parte din acest Consiliu pe care el în va prezida. Presa speculează că, astfel, America încearcă să creeze o alternativă la ONU, criticată pentru ineficiența sa. O dezvăluire a Bloomberg arată că Donald Trump ar cere 1 miliard de dolari țărilor care vor să devină membre permanente în această nouă organizație și modul cum va funcționa Consiliul pentru Pace.
00:35

UPDATE. Dezvăluire Bloomberg: „Trump vrea ca națiunile să plătească 1 miliard de dolari pentru a rămâne în Consiliul pentru Pace”. Încearcă să construiască o alternativă la ONU

Administrația Trump solicită țărilor care doresc un loc permanent în noul său Consiliu al Păcii să contribuie cu cel puțin 1 miliard de dolari, dezvăluie în această seară publicația Bloomberg.

Conform unui proiect de statut pentru grupul propus, consultat de Bloomberg, președintele Donald Trump ar fi președintele inaugural al acestuia și ar decide cine este invitat să facă parte. Deciziile ar fi luate cu majoritate, fiecare stat membru prezent având un vot, dar toate ar fi supuse aprobării președintelui.

Statele membre – mandate de 3 ani. Țările care plătesc mai mult de 1 miliard de dolari – au mandat permanent

„Fiecare stat membru va avea un mandat de cel mult trei ani de la intrarea în vigoare a prezentei Carte, sub rezerva reînnoirii de către președinte.

Mandatul de trei ani nu se va aplica statelor membre care contribuie cu mai mult de 1.000.000.000 USD în fonduri în numerar la Consiliul pentru Pace în primul an de la intrarea în vigoare a Cartei”, se arată în proiect.

Alternativă la ONU

Criticii sunt îngrijorați că Trump încearcă să construiască o alternativă sau un rival la Organizația Națiunilor Unite, pe care a criticat-o de mult timp.

Consiliul este descris în cartă drept „o organizație internațională care urmărește să promoveze stabilitatea, să restabilească o guvernare fiabilă și legală și să asigure o pace durabilă în zonele afectate sau amenințate de conflict”. Acesta va deveni oficial odată ce trei state membre vor fi de acord cu carta.

Trump ar fi responsabil și pentru aprobarea sigiliului oficial al grupului, se arată în document.

Trump a invitat o serie de lideri mondiali, inclusiv argentinianul Javier Milei și canadianul Mark Carney, să facă parte dintr-un Consiliu al Păcii pentru Gaza, care ar urma să fie format sub umbrela mai largă a noului său Consiliu al Păcii.

Planul respectiv a atras critici rapide din partea prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu, care a declarat că detaliile nu au fost coordonate cu țara sa.

Mai multe națiuni europene au fost invitate să se alăture consiliului pentru pace, potrivit unor persoane familiarizate cu situația. Proiectul pare să sugereze că Trump însuși ar controla banii, lucru considerat inacceptabil pentru majoritatea țărilor care ar fi putut să se alăture consiliului, au declarat persoanele, care au vorbit sub condiția anonimatului pentru a discuta chestiuni private.

Mai multe națiuni se opun vehement proiectului cartei lui Trump și lucrează la respingerea colectivă a propunerilor, au adăugat persoanele respective.

Cum va funcționa Consiliul pentru Pace

Consiliul pentru Pace ar urma să convoace ședințe cu drept de vot cel puțin o dată pe an și „în orice alte momente și locuri pe care Președintele le consideră oportune”, se arată în proiectul de statut.

Ordinea de zi ar urma să fie supusă aprobării președintelui. Consiliul pentru pace ar urma să organizeze ședințe regulate, fără drept de vot, cu consiliul său executiv. Astfel de ședințe ar urma să fie convocate cel puțin trimestrial.

Trump ar avea, de asemenea, puterea de a înlătura un membru, sub rezerva unui veto al unei majorități de două treimi din statele membre. „Președintele va desemna în orice moment un succesor pentru rolul de președinte”, se arată în statut.

Vineri, Casa Albă a anunțat un prim grup executiv care îi va include pe secretarul de stat Marco Rubio, trimisul pentru Orientul Mijlociu Steve Witkoff, ginerele lui Trump, Jared Kushner, și fostul prim-ministru al Marii Britanii, Tony Blair, înainte de formarea consiliului general.

România a fost invitată de președintele SUA, Donald Trump, să facă parte din Consiliul pentru Pace condus de Donald Trump, au declarat surse pentru G4Media. Scrisoarea transmisă de Donald Trump a fost primită, sâmbătă, de președintele Nicușor Dan.

Conform informațiilor G4Media, nu toate statele din UE au fost invitate să facă parte din acest Consiliu.Printre statele care nu au fost invitate se numără Estonia, Letonia, sau Lituania.

Donald Trump ar fi invitat în total lideri din peste 60 de țări la nivel mondial. Presa internațională a relatat sâmbătă că și liderii Franței, Germaniei, Australiei și Canadei au fost invitați să facă parte din Consiliul Păcii.

Consiliul pentru Pace – extins de administrația SUA

Financial Times a dezvăluit vineri că administrația americană lansează ideea extinderii „Consiliului pentru Pace” din Gaza la alte zone fierbinți din lume.

Și liderii UE, președintele turc și cel egiptean au fost invitați să facă parte din noul Consiliu de Pace.

Astăzi, mai mulți lideri – ca președintele Argentinei, Javier Milei, sau cel al Paraguayului, au postat pe rețelele de socializare invitația oficială de la Donald Trump de a face parte din Consiliul Păcii.

Consiliul pentru Pace este condus de Donald Trump

Consiliul va fi prezidat de Donald Trump și se așteaptă să aibă aproximativ 10 lideri arabi și internaționali în cadrul său. Un consiliu executiv va fi atașat Consiliului mai larg pentru Pace. Acest comitet îi include , printre alții, Jared Kushner, Steve Witkoff și fostul premier britanic, Tony Blair.

Membrii Consiliului pentru Pace

  • Donald Trump – președintele Statelor Unite – președinte

Țările membre fondatoare invitate

Următoarele țări au fost invitate să participe în calitate de membri fondatori ai Consiliului pentru Pace:

  • Albania –  invitată de președintele SUA, Donald Trump, să se alăture Consiliului de Administrație în calitate de membru fondator; prim-ministrul Edi Rama a confirmat acceptarea pe Facebook.
  •  Argentina – Președintele Argentinei, Javier Milei, a confirmat că a fost invitat și a acceptat invitația de a se alătura în calitate de membru fondator.
  • Canada – Prim-ministrul Canadei, Mark Carney, a fost invitat și a declarat că va participa în calitate de membru fondator.
  • Turcia – Președintele turc Recep Tayyip Erdoğan a primit o scrisoare de la președintele Trump prin care îl invita să devină membru fondator.

Membrii Consiliului Executiv al Consiliului pentru Pace

Membrii Consiliului Executiv al Consiliului pentru Pace au fost anunțați pe 17 ianuarie 2026. Aceștia sunt:

  • Nickolay Mladenov – Înaltul Reprezentant pentru Gaza
  • Marco Rubio – șeful diplomației SUA
  • Steve Witkoff – Trimis Special al Statelor Unite pentru Orientul Mijlociu și Ucraina
  • Jared Kushner –  ginerele lui Donald Trump
  • Tonuy Blair – Fostul premier al Marii Britanii
  • Marc Rowan  – CEO al Apollo Global Management 
  • Ajay Banga – Președintele Băncii Mondiale
  • Robert Gabriel Jr – consilier politic american

Donald Trump: „este cel mai mare și mai prestigios consiliu format vreodată”

Într-o postare cu o zi înainte, Trump a anunțat că consiliul a fost „format” și că membrii acestuia vor fi dezvăluiți „în curând”.

„Pot spune cu certitudine că este cel mai mare și mai prestigios Consiliu reunit vreodată, în orice moment și în orice loc”, a scris el pe platforma sa Truth Social.

Multe detalii despre modul în care va funcționa consiliul rămân neclare, inclusiv componența sa precisă, precum și mandatul legal cu care va acționa dincolo de Orientul Mijlociu. Consiliul a fost autorizat oficial să supravegheze tranziția postbelică a Gazei printr-o rezoluție a Consiliului de Securitate al ONU din noiembrie.

Ideea extinderii mandatului consiliului a fost relatată pentru prima dată de Haaretz. Oficiali americani au declarat săptămâna aceasta că invitațiile către potențialii membri ai consiliului au fost trimise miercuri, dar nu au precizat și destinatarii.

„Întreaga lume vrea să facă parte din efortul istoric al președintelui Trump de a aduce pacea în Orientul Mijlociu”, a declarat Casa Albă. „Orice anunț privind apartenența la Consiliul Păcii va veni direct de la președinte.”

Ucraina – un Consiliu separat?

În ceea ce privește Ucraina, un înalt oficial de la Kiev implicat în discuțiile cu SUA a declarat că un consiliu separat pentru pace – prezidat tot de Trump – este o parte importantă a propunerilor de a pune capăt războiului din Rusia.

„În prezent, se sugerează că un consiliu va fi înființat în special pentru cazul Ucraina-Rusia”, a spus oficialul.

Un consiliu – care ar include reprezentanți ai Ucrainei, Europei, NATO și Rusiei – va monitoriza și garanta implementarea propunerii de pace în 20 de puncte pe care președintele ucrainean Volodimir Zelenski a descris-o ca fiind „gata în proporție de 90%.

Oficialul a mai spus pentru Financial Times că SUA nu au specificat că acest consiliu va fi supravegheat de un organism mai larg.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Macron îl amenință pe Trump cu un „răspuns coordonat”.Ce spun liderii europeni despre tarifele impuse de liderul SUA în scandalul anexării Groenlandei

Planul lui Trump din Fâșia Gaza intră în faza a doua: „A fost înființat Consiliul Păcii. Membrii vor fi anunțați în scurt timp”

Recomandarea video

Citește și

INEDIT Cântăreața creată cu ajutorul AI de care toți românii s-au îndrăgostit. Lolita face furori cu vocea ei
19:56
Cântăreața creată cu ajutorul AI de care toți românii s-au îndrăgostit. Lolita face furori cu vocea ei
INEDIT Clujul este invadat de purici de zăpadă. Viețuitoarele care apar tot timpul anului
18:21
Clujul este invadat de purici de zăpadă. Viețuitoarele care apar tot timpul anului
FLASH NEWS Odată cu protestele din Danemarca, și Groenlanda iese în stradă. Inuiții protestează în capitala Nuuk și îi cer lui Trump să se oprească
18:19
Odată cu protestele din Danemarca, și Groenlanda iese în stradă. Inuiții protestează în capitala Nuuk și îi cer lui Trump să se oprească
ULTIMA ORĂ Primul armistițiu între Rusia și Ucraina: părțile confirmă un acord pe încetarea temporară a focului în zona Centralei Nucleare de la Zaporijia
18:02
Primul armistițiu între Rusia și Ucraina: părțile confirmă un acord pe încetarea temporară a focului în zona Centralei Nucleare de la Zaporijia
JOBURI Interesul românilor pentru meseria de polițist este tot mai mare. Ce înseamnă să fii agent debutant
17:58
Interesul românilor pentru meseria de polițist este tot mai mare. Ce înseamnă să fii agent debutant
ȘTIINȚĂ Vremea nu cunoaște granițe. Avioane europene vor urmări “din cer” râurile responsabile de inundații
17:36
Vremea nu cunoaște granițe. Avioane europene vor urmări “din cer” râurile responsabile de inundații
Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Digi24
Trump pedepsește țările care iau partea Groenlandei. Anunțul făcut de președintele american
Cancan.ro
Răzvan Ionescu a murit. Doliu în România
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Adevarul
Noua formulă de calcul a vechimii în muncă: actualele reguli, explicate pas cu pas
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Click
Cum arăta meniul românilor în perioada comunistă. Ce alimente și în ce cantități primeau lunar
Digi24
VIDEO Operațiunea „Golden Dynamite”: cum a fost scoasă Maria Corina Machado din Venezuela cu ajutorul americanilor de la Grey Bull
Cancan.ro
Cătălin Măruță i-a lucrat pe la spate pe greii de la Pro TV?! Colaborarea “din umbră” care l-a scos definitiv de pe post
Ce se întâmplă doctore
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată lumea îi ştie numele. O recunoşti?
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cea mai AGRESIVĂ Dacia a fost tunată de .... NEMȚI! SUV-ul românesc e imposibil de ignorat
Descopera.ro
Cum au ajuns aricii să fie asociați cu vrăjitoria?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Descopera.ro
Cum a reacționat Centrul Nobel pentru Pace după ce Donald Trump a primit medalia Nobel de la Machado
NEWS ALERT 🚨 Macron îl amenință pe Trump cu un „răspuns coordonat”.Ce spun liderii europeni despre tarifele impuse de liderul SUA în scandalul anexării Groenlandei
21:32
🚨 Macron îl amenință pe Trump cu un „răspuns coordonat”.Ce spun liderii europeni despre tarifele impuse de liderul SUA în scandalul anexării Groenlandei
CONTROVERSĂ George Simion transmite un mesaj direct primarilor: „Când se rupe coaliția, atunci cade și Guvernul gropar”
20:59
George Simion transmite un mesaj direct primarilor: „Când se rupe coaliția, atunci cade și Guvernul gropar”
DESTINAȚII Stațiunea preferată a românilor pe timp de iarnă. Este la doar 7 ore de București și prețurile sunt sub cele de la noi
20:55
Stațiunea preferată a românilor pe timp de iarnă. Este la doar 7 ore de București și prețurile sunt sub cele de la noi
CINEMA Serialul de pe Netflix care a rupt topurile în prima lună a anului 2026. Cei care l-au văzut spun că ar crea dependență
20:31
Serialul de pe Netflix care a rupt topurile în prima lună a anului 2026. Cei care l-au văzut spun că ar crea dependență
FLASH NEWS Un avion guvernamental cu 10 oameni la bord a dispărut de pe radare. Autoritățile din Indonezia sunt în căutarea aeronavei
20:24
Un avion guvernamental cu 10 oameni la bord a dispărut de pe radare. Autoritățile din Indonezia sunt în căutarea aeronavei
SPECTACULOS Secretele bazarului istoric unde au început protestele din Iran
20:13
Secretele bazarului istoric unde au început protestele din Iran

Cele mai noi

Trimite acest link pe