Administrația Trump solicită țărilor care doresc un loc permanent în noul său Consiliu al Păcii să contribuie cu cel puțin 1 miliard de dolari, dezvăluie în această seară publicația Bloomberg.

Conform unui proiect de statut pentru grupul propus, consultat de Bloomberg, președintele Donald Trump ar fi președintele inaugural al acestuia și ar decide cine este invitat să facă parte. Deciziile ar fi luate cu majoritate, fiecare stat membru prezent având un vot, dar toate ar fi supuse aprobării președintelui.

Statele membre – mandate de 3 ani. Țările care plătesc mai mult de 1 miliard de dolari – au mandat permanent

„Fiecare stat membru va avea un mandat de cel mult trei ani de la intrarea în vigoare a prezentei Carte, sub rezerva reînnoirii de către președinte.

Mandatul de trei ani nu se va aplica statelor membre care contribuie cu mai mult de 1.000.000.000 USD în fonduri în numerar la Consiliul pentru Pace în primul an de la intrarea în vigoare a Cartei”, se arată în proiect.

Alternativă la ONU

Criticii sunt îngrijorați că Trump încearcă să construiască o alternativă sau un rival la Organizația Națiunilor Unite, pe care a criticat-o de mult timp.

Consiliul este descris în cartă drept „o organizație internațională care urmărește să promoveze stabilitatea, să restabilească o guvernare fiabilă și legală și să asigure o pace durabilă în zonele afectate sau amenințate de conflict”. Acesta va deveni oficial odată ce trei state membre vor fi de acord cu carta.

Trump ar fi responsabil și pentru aprobarea sigiliului oficial al grupului, se arată în document.

Trump a invitat o serie de lideri mondiali, inclusiv argentinianul Javier Milei și canadianul Mark Carney, să facă parte dintr-un Consiliu al Păcii pentru Gaza, care ar urma să fie format sub umbrela mai largă a noului său Consiliu al Păcii.

Planul respectiv a atras critici rapide din partea prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu, care a declarat că detaliile nu au fost coordonate cu țara sa.

Mai multe națiuni europene au fost invitate să se alăture consiliului pentru pace, potrivit unor persoane familiarizate cu situația. Proiectul pare să sugereze că Trump însuși ar controla banii, lucru considerat inacceptabil pentru majoritatea țărilor care ar fi putut să se alăture consiliului, au declarat persoanele, care au vorbit sub condiția anonimatului pentru a discuta chestiuni private.

Mai multe națiuni se opun vehement proiectului cartei lui Trump și lucrează la respingerea colectivă a propunerilor, au adăugat persoanele respective.

Cum va funcționa Consiliul pentru Pace

Consiliul pentru Pace ar urma să convoace ședințe cu drept de vot cel puțin o dată pe an și „în orice alte momente și locuri pe care Președintele le consideră oportune”, se arată în proiectul de statut.

Ordinea de zi ar urma să fie supusă aprobării președintelui. Consiliul pentru pace ar urma să organizeze ședințe regulate, fără drept de vot, cu consiliul său executiv. Astfel de ședințe ar urma să fie convocate cel puțin trimestrial.

Trump ar avea, de asemenea, puterea de a înlătura un membru, sub rezerva unui veto al unei majorități de două treimi din statele membre. „Președintele va desemna în orice moment un succesor pentru rolul de președinte”, se arată în statut.

Vineri, Casa Albă a anunțat un prim grup executiv care îi va include pe secretarul de stat Marco Rubio, trimisul pentru Orientul Mijlociu Steve Witkoff, ginerele lui Trump, Jared Kushner, și fostul prim-ministru al Marii Britanii, Tony Blair, înainte de formarea consiliului general.