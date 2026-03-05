Un zbor charter operat de compania Air France, închiriat de guvernul francez pentru evacuarea cetățenilor blocați în Emiratele Arabe Unite, a fost nevoit să execute o manevră de întoarcere după ce a detecta mai multe rachete în apropiere.

Decizia piloților de a se întoarce înapoi pe aeroport a fost luată după ce au fost detectate lansări de rachete în apropiere, făcând spațiul aerian extrem de periculos pentru zborurile civile.

Ministerul Apărării din Emirate a raportat interceptarea unui număr record de proiectile, inclusiv 9 rachete balistice, 6 rachete de croazieră și 148 de drone lansate de Iran într-o singură zi. În total, sistemele de apărare din Emiratele Arabe au detectat peste 1.000 de drone de la începutul conflictului dintre Iran și Statele Unite.

Pe fondul acestor tensiuni, spațiul aerian a fost închis și majoritatea zborurilor comerciale au fost suspendate, iar mii de turiști, inclusiv români, au rămas blocați în Dubai și Abu Dhabi. Din cauza riscurilor, mulți călători au fost nevoiți să folosească rutele terestre spre Arabia Saudită și Oman, ale căror capitale au devenit hub-uri pentru zborurile de evacuare către Europa.

