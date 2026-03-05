Prima pagină » Știri externe » Pericol în spațiul aerian al Emiratelor Arabe Unite. Un zbor Air France s-a întors din drum după ce Iranul a lansat mai multe rachete

Pericol în spațiul aerian al Emiratelor Arabe Unite. Un zbor Air France s-a întors din drum după ce Iranul a lansat mai multe rachete

05 mart. 2026, 22:30, Știri externe
Pericol în spațiul aerian al Emiratelor Arabe Unite. Un zbor Air France s-a întors din drum după ce Iranul a lansat mai multe rachete

Un zbor charter operat de compania Air France, închiriat de guvernul francez pentru evacuarea cetățenilor blocați în Emiratele Arabe Unite, a fost nevoit să execute o manevră de întoarcere după ce a detecta mai multe rachete în apropiere.

Decizia piloților de a se întoarce înapoi pe aeroport a fost luată după ce au fost detectate lansări de rachete în apropiere, făcând spațiul aerian extrem de periculos pentru zborurile civile.

Ministerul Apărării din Emirate a raportat interceptarea unui număr record de proiectile, inclusiv 9 rachete balistice, 6 rachete de croazieră și 148 de drone lansate de Iran într-o singură zi. În total, sistemele de apărare din Emiratele Arabe au detectat peste 1.000 de drone de la începutul conflictului dintre Iran și Statele Unite.

Pe fondul acestor tensiuni, spațiul aerian a fost închis și majoritatea zborurilor comerciale au fost suspendate, iar mii de turiști, inclusiv români, au rămas blocați în Dubai și Abu Dhabi. Din cauza riscurilor, mulți călători au fost nevoiți să folosească rutele terestre spre Arabia Saudită și Oman, ale căror capitale au devenit hub-uri pentru zborurile de evacuare către Europa.

Recomandările autorului:

Un român a fost condamnat în Rusia pentru spionaj în favoarea Ucrainei și trimis într-una dintre cele mai severe colonii de detenție

Kim Jong Un sfidează America. „Aroganță” sub ochii lui Donald Trump: marina nord-coreeană, echipată cu arme nucleare

Cum arată acum Ambasada Iranului din Washington, abandonată din 1979. Flori și steaguri de dinaintea revoluției islamice au apărut la intrare

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Resturile unei drone interceptate au rănit șase persoane în Abu Dhabi. Apărarea Emiratelor Arabe Unite a doborât până acum peste 1.000 de drone
22:51
Resturile unei drone interceptate au rănit șase persoane în Abu Dhabi. Apărarea Emiratelor Arabe Unite a doborât până acum peste 1.000 de drone
CONTROVERSĂ Zelenski și Orban își aruncă amenințări cu armata. Orban: „Vom câștiga prin forță” / Zelenski: „Vom da înștiințarea armatei noastre. Să îl sune să vorbească pe limba lui”
20:50
Zelenski și Orban își aruncă amenințări cu armata. Orban: „Vom câștiga prin forță” / Zelenski: „Vom da înștiințarea armatei noastre. Să îl sune să vorbească pe limba lui”
FLASH NEWS George Simion vrea să se inspire din succesul republicanilor. Suveraniștii europeni merg la Washington pentru lansarea „Alianței Națiunilor Suverane”
20:36
George Simion vrea să se inspire din succesul republicanilor. Suveraniștii europeni merg la Washington pentru lansarea „Alianței Națiunilor Suverane”
EXCLUSIV George Maior, fostul șef SRI, actualul ambasador în Iordania, vorbește despre decizia SUA de a ataca Iranul. De ce a acceptat Trump să facă ce au ezitat președinții Obama, Bush sau Clinton, cum se vede războiul din mijlocul lumii arabe și care e planul pentru Iran, află dintr-un interviu exclusiv Gândul
20:13
George Maior, fostul șef SRI, actualul ambasador în Iordania, vorbește despre decizia SUA de a ataca Iranul. De ce a acceptat Trump să facă ce au ezitat președinții Obama, Bush sau Clinton, cum se vede războiul din mijlocul lumii arabe și care e planul pentru Iran, află dintr-un interviu exclusiv Gândul
MILITAR Ucrainenii intră în conflictul din Orient. Zelenski:„Am ordonat să furnizăm mijloacele să asigurăm prezența specialiștilor ucraineni”
19:18
Ucrainenii intră în conflictul din Orient. Zelenski:„Am ordonat să furnizăm mijloacele să asigurăm prezența specialiștilor ucraineni”
VIDEO Imagini cu avioanele SUA care decolează de pe portavioanele trimise în Iran. E cea mai mare concentrare de forță militară americană în zonă, din 2003
18:51
Imagini cu avioanele SUA care decolează de pe portavioanele trimise în Iran. E cea mai mare concentrare de forță militară americană în zonă, din 2003
Mediafax
Nicușor Dan: România va avea un buget în luna martie. O spun cu responsabilitate
Digi24
Cum răspunde Moscova la întrebarea dacă va ajuta militar Teheranul
Cancan.ro
BREAKING! Cosmin Seleși, internat în spital: 'Medicii sunt încă rezervați în privința evoluției'
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Adevarul
Daciana Sârbu, schimb de replici acide după scandalul repatrierii fiicei sale: „Zborul, pe jumătate gol” / „De ce nu a chemat-o acasă săptămâna trecută?”
Mediafax
Dani Mocanu va fi extrădat de autoritățile italiene. Decizia este definitivă
Click
Profesoarele au ajuns să se roage de părinți să nu le aducă nimic de 1 și 8 martie: „A ieșit o semi ceartă, că nu au cum, că văd alții de la alte clase și ce o să zică lumea”
Digi24
VIDEO Primii români au reușit să se întoarcă în țară din Dubai. „A fost o loterie. Am pariat, la propriu, pe fiecare avion”
Cancan.ro
Șoc total la Antena 1! Dispare unul dintre cele mai iubite show-uri? Dezvăluiri de ULTIMA ORĂ din interior: ”Șansele să se mai facă sunt MINIME”
Ce se întâmplă doctore
E imposibil de nerecunoscut! Cum arată Ruby acum? A slăbit foarte mult: „Am fluctuații de greutate”
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
Dacia lansează un nou crossover... dar va fi MADE IN TURCIA. Cum se va numi acesta?
Descopera.ro
A schimbat istoria cu un singur cuvânt: povestea lui Karl Maria Kertbeny
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Aladin apare în fața Casei Poporului: - Ce cauți, Aladine?
Descopera.ro
Inteligența Artificială a dezvăluit schimbări chimice ascunse în creierul afectat de Alzheimer
INEDIT Lasă un pahar cu apă lângă pat noaptea. De ce îl recomandă Feng Shui
23:31
Lasă un pahar cu apă lângă pat noaptea. De ce îl recomandă Feng Shui
SĂNĂTATE Metoda de gătit care poate distruge arterele mai rău decât untul. Avertismentul cardiologilor este clar
23:20
Metoda de gătit care poate distruge arterele mai rău decât untul. Avertismentul cardiologilor este clar
EXCLUSIV Ion Cristoiu: „Regimul din Iran merge pe varianta – pierim noi, dar piere și toată lumea”
23:00
Ion Cristoiu: „Regimul din Iran merge pe varianta – pierim noi, dar piere și toată lumea”
CONTROVERSĂ Fara nicio dovadă, tineretul USR îl acuză pe Ponta că „încearcă să-și bage copilul pe nașpa, în fața altor copii la repatriere și acum se plânge că nu-i merge pungășia”
22:53
Fara nicio dovadă, tineretul USR îl acuză pe Ponta că „încearcă să-și bage copilul pe nașpa, în fața altor copii la repatriere și acum se plânge că nu-i merge pungășia”
SPORT Știm semifinalele Cupei României la fotbal! Dinamo s-a impus la limită
22:40
Știm semifinalele Cupei României la fotbal! Dinamo s-a impus la limită
NEWS ALERT Crin Antonescu intervine în scandalul momentului – fiica lui Victor Ponta: „Ceea ce i s-a întâmplat fiicei sale mă umple de scârbă și de groază!/ România trebuie să scape urgent de otrava politică și morală numită USR”
22:34
Crin Antonescu intervine în scandalul momentului – fiica lui Victor Ponta: „Ceea ce i s-a întâmplat fiicei sale mă umple de scârbă și de groază!/ România trebuie să scape urgent de otrava politică și morală numită USR”

Cele mai noi

Trimite acest link pe