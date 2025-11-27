Cristian Tudor Popescu îl mitraliază pe Ionuț Moșteanu: „E ca și cum un cetățean, pe care îl cheamă Prostu Ion ar cere să-i fie schimbat numele în Prostu Vasile”

Cristian Tudor Popescu a făcut o critică virulentă la adresa ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, după ce oficialul și-a publicat diploma obținută de la o facultate privată, în urma acuzațiilor referitoare la falsificarea studiilor academice.

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a comentat scandalul diplomelor lui Ionuț Moșteanu, în contextul în care ministrul și-a trecut în CV, trei ani la Facultatea de Automatică, dar și că a absolvit o facultate de management, a cărei conduceri neagă că l-ar fi avut vreodată student. Jurnalistul l-a numit pe Moșteanu un „profiturist de partid”

„Cum se dă prostia pe minciună

N-aș mai fi scris nimic astăzi. Dar mărturisesc că ce văd în CV-ul lui Moșteanu, 3 ani de Automatică, facultate de 5 ani, pe care subsemnatul am absolvit-o în 1981, mă scoate din țâțâni. Sunt curios: ce dracu a făcut profituristul ăsta de partid (care a susținut-o luni de zile pe E. Lasconi, basculând apoi în 24 de ore spre Nicușor Dan) la Automatica din București, una dintre cele mai puternice și serioase instituții de învățământ din România?”, a scris Cristian Tudor Popescu pe Facebook.

„Un ins prost, care minte fără să clipească”

CTP l-a caracterizat pe ministrului Apărării ca un ins „prost”, care „minte fără să clipească” și amintește de „eșecul grotesc” al operațiunii de mobilizare, precum și incapacitatea de a comunica cetățenilor.

„Mi se pare fenomenal modul în care acest ins minte în direct, fără să clipească, asta după ce că e și prost. Cum altfel să fie, dacă ne gândim cum a încercat să justifice eșecul grotesc al operației de mobilizare a rezerviștilor sau refuzul de a comunica opiniei publice suma cu care România a ajutat până acum Ucraina?”, mai menționează CTP.

„E ca și cum un cetățean, pe care îl cheamă Prostu Ion, ar face o cerere să-i fie schimbat numele în Prostu Vasile”

CTP conchide apoteotic „portretul” ministrului Ionuț Moșteanu, și atrage atenția asupra ridicolului situației: „E ca și cum un cetățean, pe care îl cheamă Prostu Ion, ar face o cerere la Evidența Populației să-i fie schimbat numele în Prostu Vasile”.

„De nu știu câte ori l-am auzit spunând la televizor că a absolvit o făcătură de facultate privată, Bioterra, implicată în scandaluri cu diplome false. Afirma că nu îi e rușine cu ea, cu b-i-o-t-e-r-r-a. Și acum nu se găsește în CV-ul lui nicio Bioterră, ci una Athenaeum Management, care se înființa 20 de ani mai târziu de la pretinsa ei frecventare de către Moșteanu. E ca și cum un cetățean, pe care îl cheamă Prostu Ion, ar face o cerere la Evidența Populației să-i fie schimbat numele în Prostu Vasile.

Jalnic modul în care fruntași USR se canonesc acum să explice această minciună ordinară. Și individul ăsta e ținut să apere România”, a afirmat jurnalistul.

