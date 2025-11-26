Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Doru Bușcu îi cere demisia ministrului Apărării după scandalul dronelor: Moșteanu nu știe ce vorbește/Are o prestație jalnică/Nu îi vin hainele de ministru

Doru Bușcu îi cere demisia ministrului Apărării după scandalul dronelor: Moșteanu nu știe ce vorbește/Are o prestație jalnică/Nu îi vin hainele de ministru

26 nov. 2025, 18:05, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Invitat în ediția de miercuri a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul Doru Bușcu a criticat cel mai recent scandal cu drone care îl implică pe ministrul Apărării. Încă de la debutul mandatului său, Ionuț Moșteanu pare abonat la problemele provocate în cazul dronelor intrate pe teritoriul țării, dilemă de securitate la care reacționează de regulă într-un mod ezitant și neadecvat.

Episodul ridicol de marți cu drona rătăcită mai întâi în Republica Moldova (detalii exclusive AICI), apoi pe teritoriul țării, în final căzută undeva în Vaslui pare o scenă suprarealistă, demnă de Kusturica, a remarcat gazda emisiunii. 

Cristache: Episodul românesc a sfârșit într-un plop

Ionuț Cristache: Deci au dat drona jos de pe cuibar și ai un polițist din Republica Moldova care întocmește un proces verbal lângă dronă. O amendează. Ce face? Trimite amenda la Kremlin? 

Doru Bușcu: Trebuie să constate. Trebuie să-l raporteze, să-i ridice licența.  el trebuie să completeze un formular. Omul nu are ce face.

Cristache: Ăsta e episodul moldovenesc. Episodul românesc a sfârșit într-un plop, într-o curte din VasluiÎntrebare. Noi ne-am decis ca țară ce facem când dronele survolează spațiul nostru aerian? Că n-aveam legislație. După aceea am avut legislație. A trebuit să facem un CSAT că legislația nu stabilea foarte clar cine trage. Acum am stabilit foarte clar cine trage, ne-am decis că trage, le doborâm. Dar nu le doborâm. Toată lumea s-a întrebat, ca-n bancul ăla. Avem unde? Avem cu cine? Hai să-l auzi pe Moșteanu cum încearcă să explice inexplicabilul.

Ionuț Moșteanu, în haine prea mari pentru el

Rugat de moderator să comenteze intervenția ministrului Apărării după episodul de marți, Doru Bușcu a recomandat înlocuirea sa rapidă din funcție, argumentând astfel:

E vorba de prestația jalnică a lui Moșteanu, nu știe ce vorbește.Piloții probabil că au luat decizia să n-o doboare din considerente militare. Unul dintre ele poate să fie că după zborul dronei, un pilot experimentat, pilot pe o aeronavă de război, poate să-i evalueze greutatea. Dacă are muniție, dacă nu are muniție. E posibil ca pe aeronavele mai avansate să există un tip de radar care identifică substanța prezentă la bord. În niciun caz nu poți să spui că piloții au încercat, n-au reușit, deci într-un fel e vina piloților. După părerea mea, sunt niște miniștri care trebuie înlocuiți rapid.

Păi e ca și cum se îmbracă cu hainele cuiva unui răposat care a fost prea mare.Nu-i vin hainele de ministru, nu știe, nu înțelege. Nu mă refer la faptul că nu a făcut armata sau că nu și-a rezolvat la timp școala. Dorința lui de a fi este mai mare decât capacitatea lui de a putea, nu la armată. Se poate muta la un minister mai pașnic, mai civil.

Capcana rusească

În același context, redactorul-șef al publicației Cațavencii a mai observat că practic rușii se amuză cu aceste drone fără încărcătură, testând reacțiile României.

Rușii vor continua să se amuze făcând acest lucrupentru că ei de fapt testează. Nu este un accident, cum a spus președintele.Să fiți relaxați că asta se întâmplă. Nu se întâmplă. Ele sunt trimise în mod deliberat, fără încărcătură.Pentru ca în cazul în care pică pe o casă să nu sară în aer și să nu intre în vibrație vreun articol din Tratatul Nord-Atlantic. Dar ei vor trimite acest lucru ca să vadă: sunt capabili să le prindă, să le vadă, să le urmărească.Că ajung întâmplător, că ajung premeditat, e altă poveste. Noi ne apărăm cu replica: se întâmplă peste tot în Europa. Numai că peste tot în Europa sunt situații diferite. În Polonia, de exemplu, este o situație total diferită,Polonia are capacitatea de a se apăra. Ei se pot apăra pe o infrastructură mult mai bună, până ajung ajutoarele de la NATO. De la acele state NATOale căror parlamente sunt de acord să trimită la moarte soldați, a mai observat Doru Bușcu. 

