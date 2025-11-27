Victor Ponta îl ironizează pe ministrul Ionuţ Moşteanu: „Dacă îmi «greşeam» diploma de la BIOTERA, jucam biliard și mă înscriam în USR”

Fostul premier al României, Victor Ponta, remarcă diferenţa dintre maniera părtinitoare în care este tratat de către cei din propriul partid şi din Guvern, ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu(USR), cu privire la studiile pe care spune că le-a făcut dar nu le-a făcut faţă de cum ar fi fost tratat un ministru membru al unui alt partid.

În cea mai nouă postare a sa, de pe facebook, fostul premier social-democrat, Victor Ponta scrie că ministrul Apărării Naţionale este tratat cu foarte multă indulgenţă de către colegii săi de partid, atunci când vine vorba despre problemele pe care Moşteanu le are cu studiile pe care spune că le-ar fi urmat.

Nu la fel s-ar fi întâmplat dacă ar fi fost vorba de un ministru desemnat de un alt partid, mai scrie Ponta.

„PONTA DEMISIA ! În 2012, toți deontologii (nu mai spun ‹focile›, că mă cearta un prieten) erau profund indignați că pesedistul Ponta, absolvent al Facultății de Drept de la Universitatea București, nu pusese destule ghilimele în teza de doctorat – DEMISIA! Aveau dreptate ! Inacceptabil ! Dacă îmi ‹greşeam› diploma de la BIOTERA, jucam biliard și mă înscriam în USR (ca Dl. Ministru al Apărării), sau dacă mergeam cu proiecte de ONG în Rusia, în 2014, după care mă înscriam în USR (ca Doamna Ministru de Externe), era altceva!”.

Ponta se vede un fel de „vinovatul de serviciu” al „deontologilor” care ar fi în stare să-l acuze tot pe el pentru minciuna altuia.

„Rog deontologii și ‹focile› să rămână tăcuți de această dată; sau, cel mult, să îmi ceară mie demisia – sunt pregătit!”

