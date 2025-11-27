Prima pagină » Actualitate » Victor Ponta îl ironizează pe ministrul Ionuţ Moşteanu: „Dacă îmi «greşeam» diploma de la BIOTERA, jucam biliard și mă înscriam în USR”

Victor Ponta îl ironizează pe ministrul Ionuţ Moşteanu: „Dacă îmi «greşeam» diploma de la BIOTERA, jucam biliard și mă înscriam în USR”

Luiza Dobrescu
27 nov. 2025, 12:48, Actualitate
Victor Ponta îl ironizează pe ministrul Ionuţ Moşteanu:

Fostul premier al României, Victor Ponta, remarcă diferenţa dintre maniera părtinitoare în care  este tratat de către cei din propriul partid şi din Guvern, ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu(USR), cu privire la studiile pe care spune că le-a făcut dar nu le-a făcut faţă de cum ar fi fost tratat un ministru membru al unui alt partid.

În cea mai nouă postare a sa, de pe facebook, fostul premier social-democrat, Victor Ponta scrie că ministrul Apărării Naţionale este tratat cu foarte multă indulgenţă de către colegii săi de partid, atunci când vine vorba despre problemele pe care Moşteanu le are cu studiile pe care spune că le-ar fi urmat.

Nu la fel s-ar fi întâmplat dacă ar fi fost vorba de un ministru desemnat de un alt partid, mai scrie Ponta.

„PONTA DEMISIA !

În 2012, toți deontologii (nu mai spun ‹focile›, că mă cearta un prieten) erau profund indignați că pesedistul Ponta, absolvent al Facultății de Drept de la Universitatea București, nu pusese destule ghilimele în teza de doctorat – DEMISIA! Aveau dreptate ! Inacceptabil !

Dacă îmi ‹greşeam› diploma de la BIOTERA, jucam biliard și mă înscriam în USR (ca Dl. Ministru al Apărării), sau dacă mergeam cu proiecte de ONG în Rusia, în 2014, după care mă înscriam în USR (ca Doamna Ministru de Externe), era altceva!”.

Ponta se vede un fel de „vinovatul de serviciu” al „deontologilor” care ar fi în stare să-l acuze tot pe el pentru minciuna altuia.

„Rog deontologii și ‹focile› să rămână tăcuți de această dată; sau, cel mult, să îmi ceară mie demisia – sunt pregătit!”

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Ministrul Moşteanu este acuzat că şi-a falsificat studiile. Universitatea pe care spune că a absolvit-o susţine că nu l-a avut student. Reacția ministrului

Victor Ponta compară USR cu Partidul Comunist: „1945 – un grup minuscul, cu slabă susținere populară, cu lideri fără personalitate, dar bine organizat și sprijinit din afară, a început să ocupe România”

Ministrul Ionuț Moșteanu și-a publicat diploma de Facultate ca reacție la acuzele de falsificare a studiilor: „O greșeală care recunosc că mă jenează”

