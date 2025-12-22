Într-o ediție specială a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul, scriitorul și analistul politic Ion Cristoiu a criticat intervenția lui Nicușor Dan în scandalul din justiție. În viziunea cunoscutului gazetar, convocarea intempestivă a unui așa-zis referendum de către președintele excede cu mult atribuțiile sale.

Ion Cristoiu a explicat, în studioul Gândul, că șeful statului încearcă să abată atenția de la criza economică severă care afectează românii, convocând un fel de șuetă la Cotroceni, sub pretextul că ascultă doleanțele magistraților.

„Ce treabă are șeful statului să asculte probleme personale?”

Provocat de moderator să explice dacă referendumul anunțat de Nicușor Dan este o soluție reală la criza din sistemul de justiție sau doar o fumigenă, Cristoiu a înclinat către a doua variantă, explicând că se deturnează sensul unei consultări:

Consultări e o sintagmă greșită, e o spovedanie. În Biserica Ortodoxă, ca și în Biserica Catolică, există spovedania, la ortodocși te vâri sub patrafir. Părintele întreabă: dar în post ai păcătuit? Încă o dată, avem o Românie cu foarte mari probleme. Șeful statului ascultă niște cetățeni, deocamdată 11, care-și povestesc problemele lor personale. Nu există așa ceva nicăieri în lume. În justiție sunt, la ora actuală, 7.000 de magistrați, în acești 7.000 nu au ales prin vot 11 inși să-i reprezinte să-și spună problemele. S-au dus ei invitați. Spovedaniile nu vizează lucruri care intră în fișa de post de șef al statului. Ce treabă are șeful statului să asculte?, a comentat Cristoiu.

Cristoiu: Nicușor să facă cozonaci cu tovarășa de viață

Cunoscutul publicist a mai observat că printre magistrații prezenți se numără inclusiv președintele unei asociații haștagiste.

Tot ce a făcut Nicușor Dan în cazul magistraților este ridicol (…) Să facă cozonaci cu tovarășa de viață, nu are altă treabă? Să se întâlnască cu Moș Crăciun. Repet, toate de acolo sunt probleme personale (ale magistraților). Cei de acolo nu sunt reprezentativi, a conchis invitatul.