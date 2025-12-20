România se confruntă cu un nou record negativ în privința datoriei publice. Ce face statul când are nevoie disperată de bani pentru a reechilibra bugetul țării? Se împrumută de la cetățeni.

În 2025, anul unei crize economice generalizate, cu impact la nivelul întregii țări, s-a înregistrat un record istoric pentru programul de titluri de stat emise de Guvern. Însă, și vecinii unguri recurg în foarte mare măsură la titlurile de stat promovate de Guvernul Orbán, ajungând chiar să dețină averi personale mai mari decât PIB-ul Ungariei.

România și Ungaria ocupă nedoritul loc de codașe ale Europei la capitolul datorie publică, procente uriașe din PIB-ul fiecărei țări reprezentând această datorie. Însă, există și o mare diferență: spre deosebire de vecini, care au o poziție marcantă pe scena mondială și ușa deschisă la Casa Albă prin premierul Viktor Orbán, România se pierde în irelevanță geopolitică.

În 2024, circa 13% din suma totală împrumutată de România a provenit de la populație, pondere record la vremea respectivă ce a fost deja depășită în 2025.

Potrivit ministrului Finanţelor, Alexandru Nazare (foto), în acest an românii au investit în total, în cele 11 ediţii FIDELIS, peste 21 de miliarde de lei, un record istoric pentru programul de titluri de stat al Ministerului de Finanțe.

Potrivit datelor oficiale, totalul deținerilor titlurilor de stat este de 52% din PIB, față de numai 15% din PIB în pandemie. Importanța acestor subscrieri este tot mai mare în condițiile în care nevoia de finanțare a statului este în creștere.

Record istoric în 2025 – românii au investit peste 21 miliarde de lei în titluri de stat

Potrivit ministrului, cea mai căutată în 2025 a fost emisiunea în euro pe 10 ani, „un semnal clar că tot mai mulţi români preferă stabilitatea şi randamentele predictibile, alegând să îşi plaseze economiile pe termen lung”.

Nazare a menţionat că 2025 este „cel mai bun an din istoria programului”. În total, în 11 ediții FIDELIS derulate în 2025, românii au investit peste 21 miliarde lei – un record istoric pentru program.

Tot mai mulți români devin acționari ai statului

Ministrul Finanţelor mai spune că rezultatele FIDELIS de până acum înseamnă că tot mai mulţi români „aleg să fie, indirect, acţionari ai statului român”.

„Plasându-şi economiile în titluri de stat, românii îşi declară încrederea în România şi în capacitatea statului de a oferi instrumente sigure de economisire. FIDELIS are potenţialul de a atrage şi mai mulţi investitori pe termen lung. Nu în ultimul rând, îmi doresc ca programul să devină o opţiune tot mai relevantă pentru românii care locuiesc în alte colţuri ale lumii şi care caută modalităţi sigure de a investi acasă. România merită toată încrederea noastă”, mai spune ministrul Alexandru Nazare.

Statul își propune să atragă 60 de miliarde de lei de la populație în 2026, prin emisiunile de titluri de stat Tezaur și Fidelis, bazându-se în continuare pe dobânzile atractive pe care le au aceste instrumente în comparație cu principalul ”competitor” reprezentat de depozitele bancare, conform documentelor Ministerului de Finanțe.

În 2024, circa 13% din suma totală împrumutată de România (local și internațional) a provenit de la populație, pondere record la vremea respectivă, ce a fost deja depășită încă din noiembrie acest an. În tot anul 2024, statul a împrumutat de la populație aproximativ 32,7 miliarde de lei.

Statul a atras, în 2025, aproape 45 miliarde lei de la populație. Pentru 2027, și-a propus să atragă 70 de miliarde de lei

În același timp, pentru 2027, strategia de administrare a datoriei publice, potrivit datelor MF, vorbește despre o țintă de 70 de miliarde de lei pentru finanțările atrase de la populație, mai mult decât dublul celor atrase în 2024.

Cumulat, în cele 11 luni scurse complet din acest an, Guvernul a împrumutat de la populație în 2025 aproximativ 44,6 miliarde de lei – aproximativ 16-17% din totalul creditelor luate de Guvern pentru acoperirea necesarului de finanțare din acest an. Faptul că aproape 20% din necesarul de finanțare este contractat de la populație este un progres major comparativ cu anii anteriori, când această cifră nu depășea nici 3%.

Datoria externă a țării a depășit pentru prima dată pragul de 547 miliarde de lei

Cele mai recente date disponibile, de la finalul lunii noiembrie, arată că datoria publică a României a crescut în iulie 2025 la 1.070 miliarde de lei, echivalentul a 58,9% din PIB, potrivit datelor Ministerului Finanțelor. Creșterea este alimentată de majorarea împrumuturilor pe termen mediu și lung, în timp ce datoria externă a depășit pentru prima dată pragul de 547 miliarde de lei.

Ca procent din PIB, datoria guvernamentală a crescut până la nivelul de 58,9%, de la 57,3% în iunie (PIB conform comunicatului INS din 10 octombrie 2025). În iulie 2025, datoria pe termen mediu şi lung a crescut la 1.004,9 miliarde de lei, de la 975,238 miliarde de lei, în iunie 2025, iar cea pe termen scurt a urcat la 65,19 miliarde lei, de la 64,62 miliarde de lei, în luna anterioară. Cea mai mare parte din această datorie, respectiv 884,026 miliarde de lei, era reprezentată de titluri de stat. Împrumuturile se cifrau la 166,6 miliarde de lei.

Titlurile de stat însumează 6% din datoria publică totală a României, în Ungaria 20%

Strategia Ministerului de Finanțe vizează creșterea ponderii populației în total datorie publică, o sursă de capital stabilă pentru stat, mai ales la nivelul ridicat al dobânzilor. În acest context, instrumentele de tipul Tezaur și Fidelis au ajuns să reprezinte 6% din datoria publică totală a României, ajungând la peste 67 miliarde de lei în august 2025. Presate de deficitul record, în 2025 Finanțele au emis titlurile Fidelis în fiecare lună.

Loc este de creștere a ponderii populației în datoria României, având în vedere exemplul din regiune al Ungariei, țară care a ajuns la un nivel de 20% al segmentului de populație în total datorie.

Succesul investițiilor în titluri de stat arată popularitatea acestora, explicabilă dacă ținem cont că oferă dobânzi peste cele la depozitele bancare. Titlurile Tezaur se vând la sediile Trezoreriei, dar și prin Poștă. În plus, acești bani sunt introduși din cash în sistem bancar (prin achiziția de titluri de stat la sediile Poștei, ale Trezoreriei), deci sprijină intermedierea financiară.

Cererea mare de titluri de stat a fost sprijinită de dobânzile mari și de regimul fiscal special al titlurilor pentru populație, care sunt neimpozabile.

Ungurii au averi personale mai mari decât PIB-ul țării

Deși Ungaria are la rândul său un procent foarte mare din PIB sub formă de datorie publică, această realitate face parte din politica Guvernului Orbán de a accelera în direcția dezvoltării economice. Așa cum a scris detaliat Gândul, Guvernul de la Budapesta Guvernul a inițiat procesul de rescriere a legii bugetare pentru 2026, cu scopul de a ocoli procedura parlamentară obișnuită. În plus, premierul maghiar pune performanța economică mai slabă a țării sale pe seama războiului din Ucraina.

Deși în ultimii ani țara vecină s-a confruntat cu o scădere a nivelului de trai, maghiarii au averi personale mai mari decât PIB-ul țării, arată un oficial al Băncii Naționale a Ungariei. Potrivit acestuia, ponderea este ridicată în comparație cu standardele internaționale. Astfel, economiile financiare şi averea financiară netă ale populaţiei ungare sunt ridicate chiar şi în comparaţie cu standardele internaţionale, crescând la 114% din PIB până la sfârşitul lunii iunie 2025, de la 82% în 2012, scria Hirado în luna octombrie.

Creşterea averii a fost determinată în proporţii aproape egale de economiile financiare nete medii anuale de 6% din PIB şi de creşterea valorii activelor financiare – explică Ádám Banai, director executiv al Băncii Naţionale a Ungariei (MNB), la prezentarea noului raport al băncii centrale, intitulat „Economii 2025”.

Prezentând raportul, Ádám Banai a observat că cea mai semnificativă diferenţă în compoziţia averii financiare comparativ cu alte ţări din regiune şi din UE este rolul proeminent al titlurilor de stat. Proporţia în portofolii a activelor mai riscante, dar cu randament mai ridicat pe termen lung, cum ar fi acţiunile, este semnificativ mai mică decât în ţările dezvoltate – a remarcat el. Titlurile de stat deținute de maghiari reprezintă 19% din PIB-ul Ungariei Proporţia economiilor lichide a crescut semnificativ din 2012, dar are un aspect mai variat în ultimii ani: ponderea depozitelor a scăzut, în timp ce proporţia fondurilor de investiţii şi a investiţiilor străine a crescut. Conform raportului MNB, stocul de titluri de stat deţinute de populaţie reprezenta 19% din PIB la sfârşitul anului 2024. Ádám Banai a evidenţiat faptul că, anul trecut, investitorii care au economisit în forinţi, mai degrabă decât în valută străină, au avut rezultate bune, lucru valabil şi pentru fondurile de acţiuni, de titluri de stat şi de investiţii. Conform comunicatului băncii centrale, economiile gospodăriilor şi structura averii financiare joacă un rol esenţial privind atingerea ţintei de inflaţie, stabilitatea sistemului financiar şi creşterea economică a Ungariei.

