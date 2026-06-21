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Cristoiu explică miza Congresului PNL: „A fost o uriașă victorie a lui Nicușor Dan. L-a făcut pe Ciucu să nu candideze”

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Ion Cristoiu a analizat rezultatele Congresului PNL în cadrul emisiunii „Ai aflat! cu Ionuț Cristache” și a afirmat că evenimentul reprezintă o reușită uriașă pentru președintele Nicușor Dan. Urmăriți integral emisiunea pe Youtube.

Cristoiu consideră că votul din partid nu aparține exclusiv membrilor, ci este ghidat de structuri din umbră.

„Și aici, să știți că atunci când au asemenea, când sunt congrese, serviciile își împart oamenii. Ăla acolo, ăla acolo, merge așa oricum. Chiar credeți dumneavoastră că e chiar așa cum zice că i-au bătut. Este o prostie fără margini.”

Motivul pentru care Ciucu s-a retras din cursă

Potrivit acestuia, Ciprian Ciucu a renunțat la funcția de prim-vicepreședinte de frică să nu apară stenograme compromițătoare.

„Tot acest congres a fost o uriașă victorie a lui Nicușor Dan. Știu că o să săriți… Cea mai mare victorie a fost faptul că l-a făcut pe Ciucu să se scape pe el și să nu candideze. (…) A zis, mă mir să apreciez că nu s-au dat stenograme și înregistrări, da? Da, și tipul s-a scăpat pe el, și n-a mai candidat.”

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