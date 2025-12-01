Prima pagină » Actualitate » Criza apei din Prahova și Dâmbovița continuă. Pompierii distribuie apă menajeră în mai multe locații

Criza apei din Prahova și Dâmbovița continuă. Pompierii distribuie apă menajeră în mai multe locații

Nicolae Oprea
01 dec. 2025, 15:36, Actualitate
Criza apei din Prahova și Dâmbovița continuă. Pompierii distribuie apă menajeră în mai multe locații
Acțiunile de sprijin destinate populației afectate de întreruperea alimentării cu apă din județele Prahova și Dâmbovița continuă și luni, cu ajutorul structurilor Ministerului Afacerilor Interne.

Luni, pompierii de la ISU Prahova au distribuit apă menajeră, astfel:

  • Breaza, la sediul primăriei;
  • Băicoi, la Spitalul Patrick și în recipientele instalate de autorități în diferite puncte din oraș;
  • Câmpina, la Asociația Sindrom Down, Spitalul Municipal, Casa Tineretului, Direcția Economică și Liceul de Electromecanică.

Continuă criza apei din Prahova și Dâmbovița

„De asemenea, pompierii din cadrul Detașamentului Câmpina acordă sprijin pentru distribuirea baxurilor cu apă potabilă către populație.

În județul Dâmbovița, pompierii militari au sprijinit autoritățile locale în manipularea și distribuția apei potabile îmbuteliate către populația municipiului Moreni. De asemenea, aceștia au asigurat și continuă să sprijine alimentarea cu apă a unităților sanitare din același municipiu. Evoluția este permanent monitorizată pentru acoperirea nevoilor comunității și asigurarea transporturilor apei potabile si menajere, inclusiv cu ajutorul autospecialelor de mare capacitate dislocate de IGSU, în sprijin, din alte județe”, transmite Departamentul pentru Situații de Urgență.

Potrivit sursei citate, măsurile rămân în dinamică, iar distribuirea apei continuă în funcție de nevoile identificate la nivel local.

„Ministerul Afacerilor Interne (MAI), Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) rămân în continuare mobilizate și pregătite să acționeze prompt pentru sprijinirea neîntreruptă a comunităților afectate și pentru monitorizarea atentă a evoluției situației, asigurând un răspuns eficient, coordonat și adaptat nevoilor reale ale populației”, se mai arată în comunicatul DSU.

