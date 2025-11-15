Prima pagină » Actualitate » Șeful Consiliului Concurenței, mesaj pentru șoferi, în contextul valului de scumpiri la pompă: „În foarte scurtă perioadă prețurile își vor reveni”

15 nov. 2025, 10:28, Actualitate
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Prețurile la carburanți ar putea să revină la normal, pe măsură ce piața se stabilizează și efectele sancțiunilor impuse companiilor rusești Lukoil și Rosneft devin clare. Aceasta este concluzia președintelui Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, în contextul unui val de scumpiri care a dus motorina la peste 8 lei/litru în unele benzinării.

Bogdan Chirițoiu susține actualele scumpiri sunt numai o reacție temporară la incertitudinea din piață, și nu o consecință reală a costurilor din industrie.

„Am văzut în ultimele zile o creștere a prețurilor angro pe piața europeană, legată probabil de introducerea sancțiunilor. Este vorba de cotațiile Platts la benzină și motorină, care au crescut. În același timp, barilul nu a crescut, deci pe piața petrolului, materia primă, cea care determină prețul, nu s-a scumpit. De-asta așteptarea mea este în foarte scurtă perioadă prețurile își vor reveni”, a declarat Chirițoiu vineri.

Tot șeful Concurenței subliniază , atâta timp cât petrolul rămâne la 60–65 dolari barilul, nu există justificare pentru scumpiri majore:

„Se va calma piața, se va vedea sancțiunile nu vor avea efecte în piață… se vor găsi soluții sunt convins și atunci piețele se vor calma. Deci cred este o perturbare pentru o perioadă scurtă.”

Totodată, instituția monitorizează atent situația. Urmărim situația, cerem informații de la companiiMonitorizăm atent situația și companiile știu asta”, a mai spus președintele Consiliului Concurenței.

Joi, premierul Ilie Bolojan a declarat că statul român ia în calcul mai multe scenarii pentru continuarea activității rafinăriei Lukoil după intrarea în vigoare a sancțiunilor SUA pe 21 noiembrie, inclusiv naționalizarea, dar numai în situații extreme.

Aceasta ar fi ultima variantă. Situația este într-o anumită dinamicăhaideți vedem ce decizii se iau la nivel global săptămâna viitoare, în special de către Statele Unite”, a spus premierul.

Premierul a exclus creșterea prețurilor la benzină și motorină din cauza sancțiunilor: „Nu ar trebui să avem astfel de situații. Rafinăria este oprită, iar ponderea Lukoil este importantă, dar nu de natură de a crea probleme majore.”

