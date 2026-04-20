Prima pagină » Actualitate » Cseke Attila îngrijorat că AUR ar putea câștiga dezbaterea, dacă partidele din coaliție nu ajung la o înțelegere: „Doi se ceartă al treilea câștigă” 

Cseke Attila, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, a declarat că actuala coaliție de guvernare trebuie să găsească soluții către toate partidele, iar stabilitatea României trebuie să fie cea mai importantă. 

„Din punctul de vedere al UDMR, două lucruri sunt importante: în primul rând, stabilitatea României este cea mai importantă. Pentru asta trebuie să se găsească soluții de către toate partidele din actuala coaliție. Noi nu vedem o alternativă la această coaliție. Și doi – când doi se ceartă, întotdeauna câștigă al treilea. Dacă PSD și PNL și PNL cu PSD are dezbateri mai aprinse, câștigătorul va fi AUR. Ceea ce nu dorim să se profileze ar fi ca AUR să câștige prestanță în politica internă din România, să aibă un cuvânt mai important în Parlament decât a avut până acum și cred că acesta nu poate fi nici interesul PSD-ului, nici interesul PNL-ului, nici interesul UDMR-ului și nici al USR-ului”, a spus Cseke Attila, potrivit Agerpres.  

Cseke Attila consideră că AUR reprezintă un pericol pentru România 

El a mai adăugat că actuala coaliție trebuie să meargă mai departe pentru că altfel AUR va câștiga dezbaterea, ceea ce ar însemna un pericol pentru România. 

„Așa încât și în acest moment trebuie găsite soluții pentru ca această coaliție să meargă mai departe într-o formulă sau alta, pentru că, altfel, încă o dată, de câștigat din această dezbatere va fi AUR-ul, ceea ce este periculos pentru România”, a mai spus ministrul. 

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a fost prezent la Baia Mare la deschiderea a două creșe care au fost construite din fonduri europene.

La eveniment au mai fost prezenți și primarul municipiului Baia Mare, Doru Dăncuș, președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, și prefectul Florian Sălăjeanu.

