Nicușor Dan, detalii despre discuțiile de la Cotroceni cu Grindeanu și Bolojan

Președintele României, Nicușor Dan, a susținut o conferință de presă după ce a participat la un eveniment organizat de Academia de Studii Economice. Șeful statului a transmis că este probabil ca România să intre „în turbulențe” și a vorbit despre discuțiile pe care le-a purtat la Cotroceni cu Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan.

În timpul conferinței, Nicușor Dan a fost întrebat de Gândul despre discuțiile pe care le-a purtat cu liderul PSD, Sorin Grindeanu, și premierul Ilie Bolojan. Șeful statului a declarat că a vorbit cu ambii politicieni, dar a subliniat că discuțiile din spațiul public ale celor doi sunt mai importante. De asemenea, Nicușor Dan a mai spus că speră să găsească o formulă pentru o guvernare pro-occidentală.

„Am discutat lucruri, dar important este ce a comunicat fiecare dintre domniile lor și au comunicat în mod substanțial în spațiul public. Mai departe, eu sper să găsim o formulă astfel încât să continuăm o guvernare pro-occidentală pentru România și una solidă”, a declarat Nicușor Dan.

Întrebat dacă există o soluție pentru criza din acest moment, președintele României a răspuns că fără un acord între PNL și PSD nu se poate forma o majoritate în Parlament și nu poate exista o formulă pentru guvernarea pro-occidentală.

„Evident că dacă avem două partide, PNL și PSD, fără de care nu se poate forma o majoritate în Parlament și dacă ele sunt în dezacord, pentru moment nu există o formulă”, a mai spus președintele României.

Nicușor Dan: Probabil că vom intra în turbulențe politice

La începutul conferinței, Nicușor Dan a transmis că este probabil ca România să intre „în turbulențe”, dar a afirmat că un lucru bun este că există consens pe PNRR și că țara are buget.