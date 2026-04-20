Prima pagină » Știri politice » Nicușor Dan, detalii despre discuțiile de la Cotroceni cu Grindeanu și Bolojan

Președintele României, Nicușor Dan, a susținut o conferință de presă după ce a participat la un eveniment organizat de Academia de Studii Economice. Șeful statului a transmis că este probabil ca România să intre „în turbulențe” și a vorbit despre discuțiile pe care le-a purtat la Cotroceni cu Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan.

Vezi galeria foto
3 poze

În timpul conferinței, Nicușor Dan a fost întrebat de Gândul despre discuțiile pe care le-a purtat cu liderul PSD, Sorin Grindeanu, și premierul Ilie Bolojan. Șeful statului a declarat că a vorbit cu ambii politicieni, dar a subliniat că discuțiile din spațiul public ale celor doi sunt mai importante. De asemenea, Nicușor Dan a mai spus că speră să găsească o formulă pentru o guvernare pro-occidentală.

„Am discutat lucruri, dar important este ce a comunicat fiecare dintre domniile lor și au comunicat în mod substanțial în spațiul public. Mai departe, eu sper să găsim o formulă astfel încât să continuăm o guvernare pro-occidentală pentru România și una solidă”, a declarat Nicușor Dan. 

Întrebat dacă există o soluție pentru criza din acest moment, președintele României a răspuns că fără un acord între PNL și PSD nu se poate forma o majoritate în Parlament și nu poate exista o formulă pentru guvernarea pro-occidentală.

„Evident că dacă avem două partide, PNL și PSD, fără de care nu se poate forma o majoritate în Parlament și dacă ele sunt în dezacord, pentru moment nu există o formulă”, a mai spus președintele României. 

Nicușor Dan: Probabil că vom intra în turbulențe politice

La începutul conferinței, Nicușor Dan a transmis că este probabil ca România să intre „în turbulențe”, dar a afirmat că un lucru bun este că există consens pe PNRR și că țara are buget.

„Există consens pe PNRR. Cele patru partide pro-occidentale, minoritățile naționale, au consens că toate legile, actele normative care mai sunt necesar a fi date pentru PNRR, ca ele să treacă astfel încât România să încaseze banii pe care îi are de încasat din PNRR până la sfârșitul lunii august, când se închide acest program.

Al doilea lucru. Există consens că România are buget și va rămâne în acest buget și că România își va păstra traiectoria financiară”, a mai spus președintele.


RECOMANDAREA AUTORULUI: 

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Ursula von der Leyen deja îl presează pe Peter Magyar, deși n-a ajuns încă premierul Ungariei:„Să treacă rapid la reforme, dacă vrea fonduri europene”
12:59
Ursula von der Leyen deja îl presează pe Peter Magyar, deși n-a ajuns încă premierul Ungariei:„Să treacă rapid la reforme, dacă vrea fonduri europene”
FLASH NEWS Sorin Grindeanu, mesaj înainte de consultarea PSD: „Astăzi am făcut o chestiune pur tehnică. Mai multe amănunte diseară”
11:13
Sorin Grindeanu, mesaj înainte de consultarea PSD: „Astăzi am făcut o chestiune pur tehnică. Mai multe amănunte diseară”
FLASH NEWS Funcţionara a cărei mărturie a trimis-o pe Elena Udrea la puşcărie ia opt salarii de la stat, împreună cu soţul. Este propusă şi administrator la Nuclearelectrica
10:57
Funcţionara a cărei mărturie a trimis-o pe Elena Udrea la puşcărie ia opt salarii de la stat, împreună cu soţul. Este propusă şi administrator la Nuclearelectrica
ULTIMA ORĂ PSD a decis întrebarea pentru membri, adresată azi, în cadrul referendumului intern. Nu se vorbește despre ieșirea de la guvernare
10:18
PSD a decis întrebarea pentru membri, adresată azi, în cadrul referendumului intern. Nu se vorbește despre ieșirea de la guvernare
EXCLUSIV Augustin Zegrean, fostul șef CCR, susține că el n-a primit sporul de integritate de 1.000 de euro, despre care vorbește actualul președinte CCR, Simina Tănăsescu
09:37
Augustin Zegrean, fostul șef CCR, susține că el n-a primit sporul de integritate de 1.000 de euro, despre care vorbește actualul președinte CCR, Simina Tănăsescu
FLASH NEWS Fostul ministru al Apărării, Mihai Fifor, atac la adresa lui Bolojan. „Ce să vezi, nea Ilie… pleci. Nu pentru că vrei. Ci pentru că nu se mai poate”
09:03
Fostul ministru al Apărării, Mihai Fifor, atac la adresa lui Bolojan. „Ce să vezi, nea Ilie… pleci. Nu pentru că vrei. Ci pentru că nu se mai poate”
Mediafax
PSD, cu cuțitul la os. Luni se decide soarta Guvernului
Digi24
Una dintre cele mai bogate țări europene mai are rezerve de combustibil doar pentru 20 de zile
Cancan.ro
Primele imagini de la băuta lui Gabi Tamaș de la Survivor. Ce a consumat 'îmbăTamaș'
Prosport.ro
Milionarul și-a făcut cumpărăturile la LIDL. I-a lăsat mască pe angajați: cu ce și-a umplut căruciorul
Adevarul
Războiul din Pădurea Băneasa ia amploare. 6.000 de oameni, captivi între un dezvoltator care nu se ține de cuvânt și ecologiști
Mediafax
Trei zile de vreme rea în România. Ce zone sunt vizate de avertizările ANM
Click
Cum arată casa de vacanță a Andreei Marin. Imagini de senzație cu locul în care își încarcă bateriile
Digi24
Rumen Radev proclamă „victoria asupra apatiei”, în timp ce „Bulgaria progresistă” revendică primul loc în alegerile anticipate
Cancan.ro
Prognoză luna mai 2026 | Meteorologii Accuweather anunță furtuni și ninsori în România
Ce se întâmplă doctore
Cum arată mama lui Dan Bălan la 68 de ani. Ludmila Bălan a dezvăluit secretul „tinereții fără bătrânețe”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Începe recensământul traficului rutier. Ce urmărește CNAIR?
Descopera.ro
Ce spune știința despre bărbații foarte inteligenți?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Descopera.ro
Boala ficatului gras, în creștere: 1,8 miliarde de persoane ar putea fi afectate până în 2050
SPORT Mihaela Cambei scrie istorie în sportul cu greutăți! Vicecampioana europeană de seniori la Europeanul de haltere
12:53
Mihaela Cambei scrie istorie în sportul cu greutăți! Vicecampioana europeană de seniori la Europeanul de haltere
JUSTIȚIE CAB: Spionul româno-moldovean, acuzat că a dat secrete de stat KGB-ului din Belarus, va fi extrădat
12:35
CAB: Spionul româno-moldovean, acuzat că a dat secrete de stat KGB-ului din Belarus, va fi extrădat
ACTUALITATE Alex Bodi face dezvăluiri despre clanurile din Madrid: „Cel mai bun respect e frica”
12:30
Alex Bodi face dezvăluiri despre clanurile din Madrid: „Cel mai bun respect e frica”
ULTIMA ORĂ Șapte clinici medicale din județul Ilfov și cinci centre de plasament, verificate de DICE și CNAS, în legătură cu serviciile medicale acordate 
12:26
Șapte clinici medicale din județul Ilfov și cinci centre de plasament, verificate de DICE și CNAS, în legătură cu serviciile medicale acordate 
VIDEO Alex Bodi dezvăluie la MARTORII cât de mult și-a ajutat fosta soție: „Erau transferuri prin bancă de peste 350.000 de euro”
12:19
Alex Bodi dezvăluie la MARTORII cât de mult și-a ajutat fosta soție: „Erau transferuri prin bancă de peste 350.000 de euro”
MISIUNE SPAȚIALĂ Jeff Bezos îl ajunge din urmă pe Elon Musk în cursa spațială. Racheta reutilizabilă New Glenn a aterizat cu succes, dar a comis o greșeală gravă
12:19
Jeff Bezos îl ajunge din urmă pe Elon Musk în cursa spațială. Racheta reutilizabilă New Glenn a aterizat cu succes, dar a comis o greșeală gravă

Cele mai noi

Trimite acest link pe