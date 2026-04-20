Nicușor Dan, detalii despre discuțiile de la Cotroceni cu Grindeanu și Bolojan

Președintele României, Nicușor Dan, a susținut o conferință de presă după ce a participat la un eveniment organizat de Academia de Studii Economice. Șeful statului a transmis că este probabil ca România să intre „în turbulențe” și a vorbit despre discuțiile pe care le-a purtat la Cotroceni cu Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan.
În timpul conferinței, Nicușor Dan a fost întrebat de Gândul despre discuțiile pe care le-a purtat cu liderul PSD, Sorin Grindeanu, și premierul Ilie Bolojan. Șeful statului a declarat că a vorbit cu ambii politicieni, dar a subliniat că discuțiile din spațiul public ale celor doi sunt mai importante. De asemenea, Nicușor Dan a mai spus că speră să găsească o formulă pentru o guvernare pro-occidentală.
„Am discutat lucruri, dar important este ce a comunicat fiecare dintre domniile lor și au comunicat în mod substanțial în spațiul public. Mai departe, eu sper să găsim o formulă astfel încât să continuăm o guvernare pro-occidentală pentru România și una solidă”, a declarat Nicușor Dan.
Întrebat dacă există o soluție pentru criza din acest moment, președintele României a răspuns că fără un acord între PNL și PSD nu se poate forma o majoritate în Parlament și nu poate exista o formulă pentru guvernarea pro-occidentală.
„Evident că dacă avem două partide, PNL și PSD, fără de care nu se poate forma o majoritate în Parlament și dacă ele sunt în dezacord, pentru moment nu există o formulă”, a mai spus președintele României.
La începutul conferinței, Nicușor Dan a transmis că este probabil ca România să intre „în turbulențe”, dar a afirmat că un lucru bun este că există consens pe PNRR și că țara are buget.
„Există consens pe PNRR. Cele patru partide pro-occidentale, minoritățile naționale, au consens că toate legile, actele normative care mai sunt necesar a fi date pentru PNRR, ca ele să treacă astfel încât România să încaseze banii pe care îi are de încasat din PNRR până la sfârșitul lunii august, când se închide acest program.
Al doilea lucru. Există consens că România are buget și va rămâne în acest buget și că România își va păstra traiectoria financiară”, a mai spus președintele.