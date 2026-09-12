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Pace susține că AUR racolează parlamentari din grupurile suveraniste și încearcă să le distrugă

Pace susține că AUR racolează parlamentari din grupurile suveraniste și încearcă să le distrugă
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Grupul parlamentar PACE – Întâi România acuză AUR că încearcă să racoleze parlamentari din grupurile suveraniste din Parlament și susține că formațiunea condusă de George Simion urmărește să obțină „monopolul pe patriotism”, în locul consolidării mișcării suveraniste.

Într-un comunicat transmis sâmbătă, 12 septembrie, PACE – Întâi România afirmă că liderii AUR s-ar lăuda public cu eforturile de a atrage parlamentari din grupurile suveraniste și susține că această strategie ar urmări inclusiv desființarea grupului parlamentar PACE. Comunicatul de presă avertizează că o eventuală concentrare a parlamentarilor suveraniști în jurul unui singur partid nu ar garanta obținerea puterii.

„În Parlamentul României, scorurile mari obținute prin canibalizarea propriilor vecini de eșichier nu aduc puterea, ci izolarea”, afirmă reprezentanții grupului.

AUR ar urmări desființarea grupurilor suveraniste

Potrivit comunicatului, PACE – Întâi România consideră că AUR nu urmărește unitatea formațiunilor suveraniste, ci eliminarea unor grupuri pe care le-ar considera rivale.

„Liderii AUR se laudă public cu eforturile lor de a racola parlamentari din grupurile suveraniste, demonstrând că, în loc să caute unitatea mișcării patriotice, AUR vrea desființarea grupurilor pe care le tratează ca pe niște rivali periculoși”, se arată în comunicat.

PACE leagă această acuzație și de activitatea din Senat și de audierile din Comisia de Constituționalitate, condusă de senatoarea Cosmina Cerva, una dintre liderii grupului PACE – Întâi România.

„E clar de ce AUR vrea desființarea Grupului PACE – Întâi România: pentru a îngropa audierile din Comisia de Constituționalitate”, afirmă reprezentanții grupului parlamentar.

Grupul parlamentar susține că obiectivul AUR ar fi obținerea controlului asupra zonei politice suveraniste.

„Scopul AUR nu este așadar consolidarea mișcării suveraniste, ci monopolul pe patriotism, dar nu înspre binele românilor, ci pentru ca AUR să facă jocuri murdare, după interes”, se afirmă în comunicat.

Atac la adresa unei posibile strategii de racolare a parlamentarilor

O parte importantă a comunicatului este dedicată declarațiilor atribuite lui Dan Dungaciu și Petrișor Peiu în legătură cu atragerea unor formațiuni și parlamentari mai mici.

PACE îl citează pe Dan Dungaciu, despre care afirmă că le-ar oferi partidelor mai mici „șansa de a reveni în Parlament”, interpretând această ofertă drept o condiționare a renunțării la propria identitate politică.

În cazul lui Petrișor Peiu, comunicatul face referire la sintagma „vânătoare” și la ideea de „coordonare a votului”.

„AUR nu vrea parteneri, AUR vrea supuși și masă de manevră”, susține PACE – Întâi România.

Grupul parlamentar afirmă că un loc eligibil pe listele electorale nu ar trebui să reprezinte moneda de schimb pentru renunțarea la identitatea politică a unui parlamentar.

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