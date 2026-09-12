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În „anul austerității”, pe ultima sută de metri la cârma Guvernului demis, Ilie Bolojan aprobă majorări salariale de 23 de milioane de lei, în 22 de companii locale din 18 județe. Ce firme beneficiază de adoptarea noii măsuri

Flavius Niculescu
În „anul austerității”, pe ultima sută de metri la cârma Guvernului demis, Ilie Bolojan aprobă majorări salariale de 23 de milioane de lei, în 22 de companii locale din 18 județe. Ce firme beneficiază de adoptarea noii măsuri
Sursa foto: ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
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Guvernul demis condus de prim-ministrul Ilie Bolojan a adoptat vineri, 11 septembrie, un memorandum prin care aprobă alocarea a 22,9 milioane de lei pentru creșterea cheltuielilor de natură salarială și ocuparea posturilor vacante în 22 de companii aflate în subordinea administrațiilor locale din 18 județe ale României. Este vorba de firme care asigură servicii precum transportul public local, alimentarea cu apă, salubrizarea și canalizarea, administrarea domeniului public, furnizarea energiei termice sau administrarea parcurilor publice.

Decizia luată în ședința de Guvern de la finalul acestei săptămâni a venit în urma propunerii făcute de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor publice și Administrației, condus, din postura de ministru interimar, de Cseke Attila, membru UDMR.

Cseke Attila și Ilie Bolojan | Sursa foto: Mediafax

Alocare de aproape 23 de milioane de lei, în plin „an al austerității” / „Sunt suportate integral din bugetele operatorilor economici”

„În cazul acestor operatori, continuitatea activității este direct legată de capacitatea de a asigura personalul necesar pentru prestarea serviciilor publice, pentru respectarea obligațiilor contractuale asumate şi pentru realizarea activităților delegate ori atribuite de autoritățile administrației publice locale.

Cuantumul acestor cheltuieli este de 22.942.218 lei, din care 5.062.675 de lei reprezintă majorări salariale pentru 16 operatori, 4.390.593 de lei sunt cheltuieli aferente celor 103 posturi vacante (în cazul a 13 operatori), iar 13.488.948 de lei reprezintă cheltuieli aferente pentru 380 de posturi nou-înființate. Cheltuielile sunt suportate integral din bugetele operatorilor economici”, au transmis reprezentanții Executivului.

Ilie Bolojan | Sursa foto: Mediafax

Sursa foto: Mediafax

Lista completă a celor 22 de companii locale vizate de adoptarea noii măsuri economice

Iată lista completă a celor 22 de firme aflate în subordinea administrațiilor locale din 18 județe, care beneficiază de noua măsură adoptată în ședința de Guvern:

  1. Apa Service SA
  2. Gascon SA Miercurea-Ciuc
  3. Publitrans 2000 SA
  4. Transport Urban Reșița SRL
  5. Regia Autonomă „Administrația Zonei Libere Brăila”
  6. SC Modern Calor SA Botoșani
  7. Societatea Salubritate – Urziceni SRL
  8. Cluj Innovation Park SA
  9. Societatea APA CTTA SA Alba
  10. Societatea Business Park Bistrița Sud SRL
  11. Agenția de Achiziții Publice Timișoara
  12. AROMAPA SERV SRL
  13. SC Apă Canal Păulești SRL
  14. SC Citadin Zalău SRL
  15. SC Piețe și Târguri Craiova SRL
  16. Societatea Salubritate 2000 SA Pitești
  17. Regia Autonomă „Administrația Zonei Libere Curtici – Arad”
  18. AQUASERV MAROS SRL
  19. Compania de Apă Târgoviște Dâmbovița SA
  20. SC Transport Public SA Bacău
  21. HARVIZ SA
  22. SC Salubrizare și Servicii Publice Focșani SA

„Prin aceste măsuri se urmărește asigurarea continuității și eficienței activității operatorilor economici, precum și ocuparea resurselor umane necesare desfășurării corespunzătoare a serviciilor și activităților acestora”, mai transmit reprezentanții Guvernului.

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