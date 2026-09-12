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Primele imagini de la nunta ministrului de Finanțe, Alexandru Nazare: ”Sunt mai emoționat ca niciodată”

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Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, și Maria Mihali se căsătoresc sâmbătă, 12 septembrie 2026. Cei doi au ajuns la Mănăstirea Cașin din București, unde are loc ceremonia religioasă. Evenimentul se desfășoară într-un cadru restrâns.

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Update: La Măsătirea Cașin a ajuns și Maria: ”Ne dorim să trecem cu bine peste ziua aceasta specială. Vă mulțumesc, sunt foarte emoționată acum”.

Primele imagini de la nunta lui Nazare

Alexandru Nazare se căsătorește astăzi cu Maria Mihali, interpretă de muzică populară din Maramureș. Pentru ceremonia religioasă, cei doi au ales Mănăstirea Cașin din București.

Nașul cuplului este Kyriakos Pierrakakis, ministrul economiei și finanțelor din Grecia și președintele Eurogrupului. Oficialul grec este una dintre figurile importante ale politicii economice europene.

O aștept. Eu am fost foarte curios să văd rochia, dar am păstrat secretul. Vom păstra tradițiile, vrea foarte mult să păstreze aceste tradiții. În Maramureș știți că se păstrează foarte bine tradițiile. Sunt mai emoționat ca niciodată. (n.r. despre Kyriakos Pierrakakis) Suntem de foarte mulți ani prieteni”, a declarat Nazare.

Pierrakakis a fost ales președinte al Eurogrupului în decembrie 2025 și și-a început mandatul pe 12 decembrie 2025. Mandatul este de doi ani și jumătate, conform Consiliului European.

Relația dintre Alexandru Nazare și Kyriakos Pierrakakis datează din 2020, pe vremea când oficialul grec era ministrul digitalizării.

Cei doi s-au cunoscut în perioada campaniei României pentru găzduirea Centrului European de Competențe în domeniul Cybersecurity, iar ulterior relația s-a consolidat prin colaborări pe teme europene.

„Ne cunoaștem din 2020, din perioada campaniei României pentru găzduirea Centrului European de Competențe în domeniul Cybersecurity, când Kyriakos era ministrul digitalizării”, a declarat Alexandru Nazare pentru Gândul.

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