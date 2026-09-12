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Nicuşor Dan pleacă la Summitul European dedicat Regiunii Arctice din Finlanda. Liderii europeni vor discuta despre achiziţia de spărgătoare de gheaţă

Luiza Dobrescu
Nicuşor Dan pleacă la Summitul European dedicat Regiunii Arctice din Finlanda. Liderii europeni vor discuta despre achiziţia de spărgătoare de gheaţă
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Nicuşor Dan va fi prezent, în perioada 13-14 septembrie 2026, la Summitul European dedicat Regiunii Arctice (Republica Finlanda).

Aeronava prezidenţială va ateriza în Finlanda pe 13 septembrie, iar preşedintele României va lua parte, la ora 19.00, la Cina de lucru găzduită de Prim-ministrul Republicii Finlanda, Petteri Orpo.
În a doua zi a summit-ului, Nicuşor Dan va fi prezent la mai multe evenimente de pe agenda întâlnirii
De la ora 09.00, se va vizita baza militară Lapland Air Wing, urmată de o fotografie de familie, 10.20, la Arktikum Centre din Rovaniemi.
Programul mai cuprinde şi o sesiune de lucru, 11.15, cu tema „Current Developments, Security and Future Outlook on the Arctic”.
De la 12.30, preşedintele vizitează Expoziţia „Arctic Opposites”, din cadrul aceluiaşi complex, iar la 12.45 are loc un dejun de lucru cu tema „The EU’s Role and Actions in the Arctic”.

La ora 14:45, va avea loc conferinţa comună de presă cu liderii participanți la Summit, la Lappia Hall, Rovaniemi.

Summitul European dedicat Regiunii Arctice se desfășoară în perioada 13–14 septembrie 2026 în Finlanda, la Rovaniemi.

Evenimentul, organizat la inițiativa prim-ministrului finlandez Petteri Orpo, are un rol geopolitic și strategic major pentru securitatea și viitorul Uniunii Europene.

Ce mesaj are de transmis Nicuşor Dan la summitul din Finlanda

Summitul are ca scop consolidarea unei abordări strategice comune a UE față de Arctica, o zonă a cărei importanță crește accelerat pe fondul rivalităților globale, al schimbărilor climatice și al securității flancului nordic.

Printre subiectele de pe agenda de lucru se află protejarea infrastructurii critice europene și securizarea flancului arctic în contextul amenințărilor din partea Rusiei și a intereselor crescute ale Chinei; schimbările climatice deschid noi rute de navigație.

Se discută, de asemenea, achiziția comună de spargătoare de gheață la nivel european, domeniu în care Finlanda deține expertiză globală.

De asemenea, vor fi şi discuţii legate de reducerea dependenței și a fluxurilor financiare europene asociate proiectelor rusești de gaz lichefiat (Yamal LNG) din zona arctică.

La summit participă o serie de lideri europeni importanți și reprezentanți ai instituțiilor UE:

  • António Costa (Președintele Consiliului European)
  • Kaja Kallas (Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate)
  • Petteri Orpo (Prim-ministrul Finlandei — gazda evenimentului) și Alexander Stubb (Președintele Finlandei)
  • Friedrich Merz (Cancelarul Germaniei)
  • Donald Tusk (Prim-ministrul Poloniei)
  • Mette Frederiksen (Prim-ministrul Danemarcei)
  • Lideri din statele baltice (Estonia, Letonia, Lituania)

Președintele Nicușor Dan prezintă o viziune integrată privind gestionarea provocărilor de securitate pe axa Arctica–Marea Neagră, subliniind interconectarea acestor regiuni.

De asemenea, România își exprimă disponibilitatea de a contribui activ la proiecte europene și NATO privind securitatea energetică și protecția infrastructurii critic

 

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