Nicuşor Dan pleacă la Summitul European dedicat Regiunii Arctice din Finlanda. Liderii europeni vor discuta despre achiziţia de spărgătoare de gheaţă

Nicuşor Dan va fi prezent, în perioada 13-14 septembrie 2026, la Summitul European dedicat Regiunii Arctice (Republica Finlanda).

Aeronava prezidenţială va ateriza în Finlanda pe 13 septembrie, iar preşedintele României va lua parte, la ora 19.00, la Cina de lucru găzduită de Prim-ministrul Republicii Finlanda, Petteri Orpo.

În a doua zi a summit-ului, Nicuşor Dan va fi prezent la mai multe evenimente de pe agenda întâlnirii

De la ora 09.00, se va vizita baza militară Lapland Air Wing, urmată de o fotografie de familie, 10.20, la Arktikum Centre din Rovaniemi.

Programul mai cuprinde şi o sesiune de lucru, 11.15, cu tema „Current Developments, Security and Future Outlook on the Arctic”.

De la 12.30, preşedintele vizitează Expoziţia „Arctic Opposites”, din cadrul aceluiaşi complex, iar la 12.45 are loc un dejun de lucru cu tema „The EU’s Role and Actions in the Arctic”.