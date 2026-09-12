Un incendiu urmat de mai multe explozii a izbucnit în noaptea de vineri spre sâmbătă la un depozit de muniții al companiei EMCO, în regiunea Gabrovo din Bulgaria. Focul a pornit dintr-un depozit și s-a extins la alte două. Cei doi paznici aflați în incintă au reușit să iasă, iar autoritățile spun că nu există victime.

Incidentul vine la doar 33 de zile după un alt incendiuprodus la o instalație EMCO. În acest context, anchetatorii verifică mai multe variante, inclusiv posibilitatea ca incendiul să fi fost provocat.

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Focul a cuprins trei depozite

Incendiul a izbucnit puțin după ora 23.00, la complexul EMCO din apropierea satului Gorni Vărpișta. Depozitul face parte dintr-o bază care are 11 astfel de clădiri.

Potrivit autorităților locale, citate de presa bulgară, focul a pornit dintr-un depozit și s-a extins la alte două. În interior se aflau muniție și praf de pușcă, iar exploziile au fost auzite în zonă.

La momentul izbucnirii incendiului nu erau muncitori în complex. Doar doi agenți de pază se aflau acolo și au reușit să plece în siguranță. Nu au fost raportate persoane rănite.

Poliția a izolat zona, iar autoritățile au activat sistemul BG-ALERT pentru localitățile din apropiere. Un echipaj a folosit și o dronă pentru a urmări incendiul.

Este al doilea incendiu la EMCO în mai puțin de o lună

Incidentul de acum vine după un alt incendiu produs pe 10 august la o instalație EMCO de lângă Belitsa, în municipiul Tryavna.

Și atunci au avut loc explozii, fără ca cineva să fie rănit. După stingerea incendiului, militarii au găsit în zona din jurul fabricii 60 de elemente de muniție care nu explodaseră. Aproximativ două tone de resturi metalice au fost, de asemenea, strânse de pe teren.

Procurorii investighează în continuare acel caz și verifică inclusiv dacă incendiul a fost provocat intenționat. Printre variantele analizate se află folosirea unei surse de aprindere și posibile probleme legate de securitatea instalației.

Autoritățile nu exclud o intervenție din exterior

Ministrul bulgar de Interne a spus că sunt analizate toate cauzele și că autoritățile nu exclud posibilitatea unei ingerințe externe. Vor fi verificate și sistemele de securitate ale depozitelor de muniție din țară.

Politicianul bulgar Ivaylo Mirchev a cerut convocarea Consiliului Consultativ pentru Securitate Națională și audierea șefilor serviciilor de informații. El susține că Bulgaria trebuie să ia în calcul și posibilitatea unor operațiuni de sabotaj rusești.

De ce apare din nou numele Rusiei

EMCO este controlată de omul de afaceri bulgar Emilian Gebrev, al cărui nume apare de mai mulți ani în anchete legate de explozii și incidente din industria militară bulgară.

În 2015, Gebrev, fiul său și un director al companiei au fost otrăviți. Procurorii bulgari au acuzat ulterior trei cetățeni ruși de tentativa de asasinare.

În 2024, Bulgaria a emis, de asemenea, mandate de arestare pentru șase cetățeni ruși suspectați că ar fi implicați în mai multe explozii produse la instalații de armament între 2011 și 2020. Ancheta bulgară a legat aceste cazuri și de alte incidente din Europa. Rusia a respins acuzațiile.