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Firmă românească de transport, vizată de un control în Belgia. Au fost confiscate 28 de camioane

Firmă românească de transport, vizată de un control în Belgia. Au fost confiscate 28 de camioane
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O firmă românească de transport a fost vizată de un control în Belgia privind condițiile de muncă. În urma controlului, au fost confiscate 28 de camioane. Datele indică faptul că acest control a avut loc în data de 6 septembrie 2026.

Autoritățile belgiene au confiscat temporar 28 de camioane ale unei firme de transport din România. Vehiculele au fost ridicate în urma unui control desfășurat în Kortenberg, pe 6 septembrie 2026. Verificările au indicat posibile cazuri de fraudă socială și exploatare a șoferilor, potrivit Stiridiaspora.ro, care citează Nieuwsblad Transport.

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Firmă românească de transport, vizată de un control în Belgia. Au fost confiscate 28 de camioane

Firmă românească de transport, vizată de un control în Belgia. Au fost confiscate 28 de camioane. Foto: Shutterstock

În timpul controlului, autoritățile au găsit mai mulți șoferi care locuiau de câteva săptămâni în cabinele camioanelor. Opt dintre aceștia au fost audiați cu privire la salarii și condițiile de muncă. Leen Symons, purtătoarea de cuvânt a poliției din zona HerKo, a declarat pentru ROBtv că primele verificări indică posibile cazuri de exploatare și fraudă socială. Potrivit constatărilor inițiale, șoferii ar fi primit salarii sub nivelul minim legal. Cele 28 de camioane au fost reținute temporar. Nu au fost efectuate arestări în urma controlului.

Ce a transmis poliția HerKo

„Rezultatele acțiunii de control desfășurate de Serviciul de Supraveghere a Legislației Sociale și Poliția HerKo. Duminică, 6 septembrie, Serviciul de Supraveghere a Legislației Sociale – Direcția Transporturi din cadrul Serviciului Public Federal Ocuparea Forței de Muncă, Muncă și Concertare Socială – a organizat, în colaborare cu Poliția HerKo, o acțiune de control la o companie de transport românească ce își desfășura activitatea din Kortenberg.

La fața locului au fost găsiți mai mulți șoferi, unii dintre aceștia locuind în camioanele lor de câteva săptămâni. Opt persoane, în calitate de victime, au fost audiate amănunțit cu privire la salariul și condițiile de muncă din cadrul companiei. Ancheta este în curs de desfășurare. Primele rezultate indică posibila existență a unor cazuri grave de exploatare și fraudă socială. Astfel, în realitate, angajații ar fi câștigat mai puțin decât salariul minim legal la care aveau dreptul.

În total, 28 de camioane ale companiei au fost sechestrate la fața locului. Inspectoratul de Muncă din Leuven se va ocupa de continuarea cazului”, a transmis Poliția.

Comunicatul transmis de Poliție. Sursă foto: Facebook

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ / Facebook

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