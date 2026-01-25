CTP comentează cazul bărbatului ucis de agenții ICE în Minneapolis. „Un fleac. L-au ciuruit”

Printr-o postare pe Facebook, jurnalistul Cristian Tudor Popescu a comentat uciderea bărbatului de 37 de ani de către agenți federali ICE și a tras un semnal de alarmă cu privire la brutalitatea intervențiilor și lipsa de responsabilitate a autorităților. El a criticat modul în care agenții au fost declarați nevinovați înainte de încheierea anchetei.

Un asistent medical ucis sub ochii trec ătorilor

Incidentul a avut loc sâmbătă în Minneapolis, când un bărbat de 37 de ani, asistent medical la un spital pentru veterani, a fost împușcat mortal de agenți ICE în plină stradă, sub privirile oamenilor. Cel puțin 10 focuri de armă au fost trase în aproximativ cinci secunde. Autoritățile federale susțin că victima avea o armă și că agenții au ripostat în legitimă apărare, deși acesta nu a scos arma din toc. Martorii oculari arată că bărbatul ținea în mână un telefon și încerca să protejeze o femeie împinsă de agenți.

CTP denunță excesul de forță

Cristian Tudor Popescu a criticat brutalitatea intervențiilor și lipsa de responsabilitate a autorităților. Popescu a subliniat că incidentul arată un tipar de acțiuni disproportionate și un semnal de alarmă privind modul în care agenții federali operează în comunități, adesea fără a răspunde penal pentru violența aplicată.

„Un fleac. L-au ciuruit

Din nou Minneapolis. Asupra unui bărbat cu un telefon în mână, care încerca să protejeze cu brațul o femeie îmbrâncită de agenții ICE, s-au năpustit 7 (șapte) gealați din ăștia, l-au lovit în cap, l-au călcat în picioare, apoi au tras în el 10 (zece) focuri de pistol. Omul avea 37 de ani, era asistent medical, cetățean american. Toate camerele de supraveghere îl arată ținând în mână un telefon, nicidecum o armă. A fost trimis pe lumea cealaltă, alături de doamna Renée Good, cetățean american, tot 37 de ani, mamă a 3 copii, împușcată în plină față de aceiași bravi ICE.

E limpede pentru oricine nu e fan Trump, că acești killeri au primit instrucțiuni să tragă de voie, asigurați fiind că nu vor suferi nicio consecință. Ceea ce se și întâmplă: înainte de orice anchetă, sunt declarați de către autorități nevinovați, în legitimă apărare”, a scris CTP, pe Facebook.

