Trump anunță lovituri devastatoare împotriva Iranului: „Este o onoare să distrugem complet regimului iranian”

Președintele Donald Trump a publicat un mesaj dur pe rețeaua sa de socializare, Truth Social, în care afirmă că eliminarea liderilor regimului iranian este o „mare onoare”. Mesajul exploziv al liderului de la Casa Albă vine în plină escaladare a conflictului militar dintre SUA, Israel și Iran.

Președintele Donald Trump a lansat o declarație extrem de dură la adresa regimului iranian, într-o postare publicată pe rețeaua sa socială Truth Social. Liderul de la Casa Albă a afirmat că operațiunile militare ale Statelor Unite au distrus capacitățile militare ale Iranului și au eliminat lideri ai regimului de la Teheran.

„Distrugem complet regimul terorist al Iranului, din punct de vedere militar, economic și în alte moduri. Marina Iranului a dispărut, forțele aeriene nu mai există, rachetele, dronele și toate celelalte sunt distruse, iar liderii lor au fost șterși de pe fața pământului. Urmăriți ce se întâmplă astăzi. Avem o putere de foc fără egal, muniție nelimitată și mult timp la dispoziție, urmăriți ce se întâmplă astăzi cu acești nemernici nebuni. Au ucis oameni nevinovați în întreaga lume timp de 47 de ani, iar acum eu, în calitate de al 47-lea președinte al Statelor Unite ale Americii, îi ucid pe ei. Ce mare onoare este să fac acest lucru!”, a scris președintele Donald Trump.

Liderul de la Casa Albă susține că forțele militare iraniene ar fi fost grav afectate în urma atacurilor recente americano-israeliene. În același mesaj, președintele Trump a transmis că Statele Unite dispun de o superioritate militară covârșitoare și că operațiunile împotriva regimului iranian vor continua.

„Situația cu Iranul evoluează foarte rapid. Merge foarte bine. Armata noastră este de neegalat. Nu a mai existat niciodată ceva asemănător. Nimeni nu a mai văzut niciodată așa ceva. Și facem ceea ce trebuie făcut. Ar fi trebuit să se facă în decursul a 47 de ani. Ar fi putut fi făcut de o mulțime de oameni diferiți. Ei au ales să nu o facă, dar ei sunt într-adevăr o națiune a terorii și a urii. Și plătesc un preț mare în acest moment”, a declarat Trump.

Recomandarea autorului:

„Factura” războiului lui Trump cu Iranul explodează. SUA au cheltuit peste 11 miliarde de dolari în 7 zile