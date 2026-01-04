Prima pagină » Actualitate » CTP descrie Operațiunea Venezuela: „Începutul a ceea ce va fi Epoca de Piatră Nucleară”

CTP descrie Operațiunea Venezuela: „Începutul a ceea ce va fi Epoca de Piatră Nucleară”

04 ian. 2026, 08:20, Actualitate
CTP descrie Operațiunea Venezuela: „Începutul a ceea ce va fi Epoca de Piatră Nucleară”
CTP descrie Operațiunea Venezuela: „Începutul a ceea ce va fi Epoca de Piatră Nucleară”

Într-o postare pe pagina personală de Facebook, jurnalistul Cristian Tudor Popescu vorbește despre intervenția militară a SUA în Venezuela. El descrie această operațiune drept „începutul a ceea ce va fi „Epoca de Piatră Nucleară”.

CTP își începe mesajul prin a arăta că Maduro „merită ce i se întâmplă”.

„Trump a făcut ce știe el mai bine”

Iată mesajul integral postat de CTP pe Facebook:

„Epoca de Piatră Nucleară

Astăzi s-au întâmplat următoarele lucruri:

  1. Maduro a fost un dictator, un ticălos, un criminal și traficant de droguri. Ce i se întâmplă e ceea ce merită.
  2. Trump a renunțat la Nobelul pentru Pace.
  3. A făcut ce știe el mai bine: show business, spectacol și afacere. A vândut operațiunea militară specială foarte bine. Guvernele lumii admiră sau invidiază performanța americană. Apoi, a luat pur și simplu în stăpânire Venezuela, transformând-o în afacerea lui personală. SUA o va guverna, îi va exploata resursele, în primul rând petrolul, pe care îl va vinde țărilor interesate, după tarifarul Trump. Tranziția spre un nou guvern local poate dura oricât.
  4. Sloganul lui Trump, Make America Great Again, se modifică: Make America Great! Atât. Regele vrea ca SUA să controleze, într-un fel sau altul, America de Sud, America Centrală, cu Mexic cu tot, Canada și Groenlanda. Ținta următoare va fi probabil Cuba, foarte potrivită pentru un scenariu Venezuela; apoi, Panama. Acesta e Marele Plan.
  5. Relația cu Putin va fi păstrată, în ciuda declarațiilor pro Maduro ale Kremlinului. Trump nu va avea nicio jenă s-o facă în continuare pe porumbelul păcii în Ucraina.
  6. Ceva îmi spune că, deși Trump n-a informat Congresul SUA în legătură cu operațiunea, un alt porumbel a zburat spre Xi Jinping. Cu ce consecințe, se va vedea.
  7. Peste toate acestea, caracterul istoric al acestei zile constă în sfârșitul unei epoci începute tot în America, acum 250 de ani, pe care aș numi-o Epoca Umanistă și începutul a ceea ce va fi Epoca de Piatră Nucleară.

P.S. Ați auzit vreo reacție din partea conducerii României, ministru de Externe, Președinte? Și ce-ați zice de o operațiune specială rusească în Ungaria, prin care Orban, aflat în cădere, să fie menținut la putere?”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Operațiunea Southern Spear, ziua 125. Maduro a fost dus în arest la New York. Pete Hegseth: „Venezuela este exact opusul invaziei din Irak”

Nicolas Maduro, președintele Venezuelei, capturat din pat de forțele speciale americane, a fost adus în papuci în SUA și încarcerat în teribilul centru de detenție din Brooklyn. Primele imagini, pe Gândul. De ce este importantă soția lui Maduro pentru americani

Washington Post dezvăluie: Unitatea de comando a Pentagonului voia să-l prindă pe Maduro în ajunul Anului Nou. Ies la iveală detalii din atacul surpriză al SUA

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE 4 ianuarie, calendarul zilei: Mihai Constantinescu ar fi împlinit 80 de ani. Moare Albert Camus, la 46 de ani. Este inaugurată cea mai înaltă clădire
07:15
4 ianuarie, calendarul zilei: Mihai Constantinescu ar fi împlinit 80 de ani. Moare Albert Camus, la 46 de ani. Este inaugurată cea mai înaltă clădire
EXCLUSIV Parlamentul României e plin de burlaci și burlăcițe. La fel ca Nicușor Dan și Ilie Bolojan, zeci de parlamentari nu-și iau partenerele cu acte sau „uită” să le treacă în declarația de avere
07:00
Parlamentul României e plin de burlaci și burlăcițe. La fel ca Nicușor Dan și Ilie Bolojan, zeci de parlamentari nu-și iau partenerele cu acte sau „uită” să le treacă în declarația de avere
EXCLUSIV Linia 5 de tramvai, „Misiune imposibilă”. Redeschiderea „rutei corporatiștilor” a devenit un adevărat mister, deși lucrarea este predată către Primăria Capitalei
06:00
Linia 5 de tramvai, „Misiune imposibilă”. Redeschiderea „rutei corporatiștilor” a devenit un adevărat mister, deși lucrarea este predată către Primăria Capitalei
Washington Post dezvăluie: Unitatea de comando a Pentagonului voia să-l prindă pe Maduro în ajunul Anului Nou. Ies la iveală detalii din atacul surpriză al SUA
06:00
Washington Post dezvăluie: Unitatea de comando a Pentagonului voia să-l prindă pe Maduro în ajunul Anului Nou. Ies la iveală detalii din atacul surpriză al SUA
BREAKING NEWS 🚨 Nicolas Maduro, președintele Venezuelei, capturat din pat de forțele speciale americane, a fost adus în papuci în SUA și încarcerat în teribilul centru de detenție din Brooklyn. Primele imagini, pe Gândul. De ce este importantă soția lui Maduro pentru americani
23:55
🚨 Nicolas Maduro, președintele Venezuelei, capturat din pat de forțele speciale americane, a fost adus în papuci în SUA și încarcerat în teribilul centru de detenție din Brooklyn. Primele imagini, pe Gândul. De ce este importantă soția lui Maduro pentru americani
REACȚIE Ce reacții au avut liderii internaționali după ce Statele Unite l-au capturat pe Nicolás Maduro
23:46
Ce reacții au avut liderii internaționali după ce Statele Unite l-au capturat pe Nicolás Maduro
Mediafax
Meteorologii ANM anunță ploi și ninsori în mai multe zone din țară
Digi24
Cine este Cilia Flores, soția lui Nicolas Maduro și „prima combatantă” a socialismului venezuelean
Cancan.ro
Motivul REAL pentru care Loredana Groza s-a îmbrăcat în alb la înmormântarea tatălui ei. Ce semnificație are ținuta atipică
Prosport.ro
Simona Halep a văzut cum arată hotelul ei după petrecerea de Revelion și a reacționat! Turiștii au scos din buzunare mii de euro pentru un sejur. FOTO
Adevarul
Afacerea care câștigă teren în România. O familie întoarsă din Germania a făcut profit dintr-o cultură atipică: „Devin rapid o necesitate în alimentație”
Mediafax
Ce este Delta Force, unitatea de elită implicată în misiunea de capturare a lui Nicolas Maduro
Click
Românii care riscă să fie nevoiți să-și vândă locuințele: „Va fi o schimbare a comportamentului proprietarilor”
Digi24
Ucraina reacționează după atacul SUA asupra Venezuelei: Are dreptul la „o viaţă normală, securitate, prosperitate şi demnitate”
Cancan.ro
Sergiu a fost găsit mort pe un câmp, în Ajunul Anului Nou. Avea o rană gravă la cap 😲
Ce se întâmplă doctore
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cea mai scumpă Dacia Bigster. Transformare radicală pentru cel mai nou SUV din gama Dacia
Descopera.ro
6 orașe „pierdute” pe care arheologii nu le-au găsit niciodată
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Descopera.ro
Informare meteorologică de ninsori, polei și viscol valabilă în toată țară
SPORT Antrenorul lui FC Argeș, despre amicalele din cantonamentul din Turcia: „Vrea să mă dea afară”
07:43
Antrenorul lui FC Argeș, despre amicalele din cantonamentul din Turcia: „Vrea să mă dea afară”
INEDIT Val de glume online de după capturarea lui Maduro: de la prețul treningului fostului dictator la creșterea comenzilor de pizza la Pentagon
07:15
Val de glume online de după capturarea lui Maduro: de la prețul treningului fostului dictator la creșterea comenzilor de pizza la Pentagon
LIVE Maduro a fost dus în arest la New York. Pete Hegseth: „Venezuela este exact opusul invaziei din Irak”. China cere eliberarea imediată a soților Maduro
06:26
Maduro a fost dus în arest la New York. Pete Hegseth: „Venezuela este exact opusul invaziei din Irak”. China cere eliberarea imediată a soților Maduro
PORTRET Delcy Rodríguez, cea mai puternică femeie din Venezuela, responsabilă de industria petrolieră, este noul președinte după capturarea lui Maduro
05:30
Delcy Rodríguez, cea mai puternică femeie din Venezuela, responsabilă de industria petrolieră, este noul președinte după capturarea lui Maduro
EVOLUȚIE Khamenei sfidează: După ce Trump a amenințat că va lovi Iranul dacă „protestatari pașnici sunt uciși”, liderul iranian spune că „Republica nu va ceda”
05:15
Khamenei sfidează: După ce Trump a amenințat că va lovi Iranul dacă „protestatari pașnici sunt uciși”, liderul iranian spune că „Republica nu va ceda”
RĂZBOI Starmer și Macron „își încordează mușchii” după operațiunea lui Trump din Venezuela: Avioanele franceze și britanice au atacat o bază ISIS din Siria
05:00
Starmer și Macron „își încordează mușchii” după operațiunea lui Trump din Venezuela: Avioanele franceze și britanice au atacat o bază ISIS din Siria

Cele mai noi