CTP descrie Operațiunea Venezuela: „Începutul a ceea ce va fi Epoca de Piatră Nucleară”

Într-o postare pe pagina personală de Facebook, jurnalistul Cristian Tudor Popescu vorbește despre intervenția militară a SUA în Venezuela. El descrie această operațiune drept „începutul a ceea ce va fi „Epoca de Piatră Nucleară”.

CTP își începe mesajul prin a arăta că Maduro „merită ce i se întâmplă”.

„Trump a făcut ce știe el mai bine”

Iată mesajul integral postat de CTP pe Facebook:

„Epoca de Piatră Nucleară

Astăzi s-au întâmplat următoarele lucruri:

Maduro a fost un dictator, un ticălos, un criminal și traficant de droguri. Ce i se întâmplă e ceea ce merită. Trump a renunțat la Nobelul pentru Pace. A făcut ce știe el mai bine: show business, spectacol și afacere. A vândut operațiunea militară specială foarte bine. Guvernele lumii admiră sau invidiază performanța americană. Apoi, a luat pur și simplu în stăpânire Venezuela, transformând-o în afacerea lui personală. SUA o va guverna, îi va exploata resursele, în primul rând petrolul, pe care îl va vinde țărilor interesate, după tarifarul Trump. Tranziția spre un nou guvern local poate dura oricât. Sloganul lui Trump, Make America Great Again, se modifică: Make America Great! Atât. Regele vrea ca SUA să controleze, într-un fel sau altul, America de Sud, America Centrală, cu Mexic cu tot, Canada și Groenlanda. Ținta următoare va fi probabil Cuba, foarte potrivită pentru un scenariu Venezuela; apoi, Panama. Acesta e Marele Plan. Relația cu Putin va fi păstrată, în ciuda declarațiilor pro Maduro ale Kremlinului. Trump nu va avea nicio jenă s-o facă în continuare pe porumbelul păcii în Ucraina. Ceva îmi spune că, deși Trump n-a informat Congresul SUA în legătură cu operațiunea, un alt porumbel a zburat spre Xi Jinping. Cu ce consecințe, se va vedea. Peste toate acestea, caracterul istoric al acestei zile constă în sfârșitul unei epoci începute tot în America, acum 250 de ani, pe care aș numi-o Epoca Umanistă și începutul a ceea ce va fi Epoca de Piatră Nucleară.

P.S. Ați auzit vreo reacție din partea conducerii României, ministru de Externe, Președinte? Și ce-ați zice de o operațiune specială rusească în Ungaria, prin care Orban, aflat în cădere, să fie menținut la putere?”.

