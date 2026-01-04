Prima pagină » Știri externe » Operațiunea Southern Spear, ziua 125. Maduro a fost transportat la New York pentru a fi adus în fața justiției | Reacții internaționale și proteste

Operațiunea Southern Spear, ziua 125. Maduro a fost transportat la New York pentru a fi adus în fața justiției | Reacții internaționale și proteste

04 ian. 2026, 06:26
07:45

Casa Albă postează meme pe rețelele de socializare

În timp ce restul lumii caută să înțeleagă ce urmăresc americanii prin intervenția în Venezuela, Casa Albă a fost ocupată pe rețeaua de socializare X, acolo unde Administrația Trump a postat o serie de mesaje informale și meme-uri.

Casa Albă celebrează operațiunea militară de la Caracas, care a dus la capturarea lui Nicolas Maduro, luat pe sus din palatul prezidențial de forțele speciale și adus la New York.

Într-o postare, expresia „FAFO” este folosită pentru a induce ideea că Donald Trump înseamnă „afaceri” atunci când vine vorba de politica externă. Acronimul vine de la „F*** Around and Find Out” (n.r. – „Prostește-te și vei afla”) și a fost folosit de secretarul Apărării, Pete Hegseth, în timpul unei conferințe de presă, vineri, în care a vorbit despre Maduro: „He f*** around and find out” (n.r. – „S-a prostit și a aflat”).

Un alt mesajul a venit însoțit de o imagine cu Trump observând operațiunea militară din Venezuela și textul „Nu vă jucați!”. A fost o aluzie la comentariul secretarului de Stat Marco Rubio, care a emis un avertisment către țările lumii – „Nu vă jucați cu acest președinte!”.

Reamintind de un discurs ținut de Maduro în 2025, în care provoca SUA să vină după el la Caracas, Casa Albă a postat un meme cu textul „Președintele Trump este un om de acțiune. Dacă nu știi, acum știi!”. Mesajul repetă versurile cunoscutului rapper The Notorious B.I.G.

07:00

Pete Hegseth: „Venezuela este exact opusul invaziei din Irak”

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a descris intervenția din Venezuela, prin care liderul Nicolas Maduro a fost capturat și adus în Statele Unite, ca fiind „exact opusul” invaziei Irakului.

El a declarat pentru CBS News că „Donald Trump a fost un președinte de acțiune”, a cărui de a-l captura pe Nicolas Maduro a fost „îndrăzneață și curajoasă”. „Nu primești pace în această lume periculoasă fără putere”, a adăugat el.

Mai departe, el a lăudat operațiunea militară din Venezuela – numindu-o „bine orchestrată”.

Pete Hegseth a respins orice comparație cu invazia SUA în Irak, care a dus la creșterea insurgenței, a violenței și instabilității, urmată de retragerea trupelor americane:

„Este exact opusul. Am petrecut decenii și decenii acolo și nu am obținut nimic economic în schimb. Președintele Trump răstoarnă scenariul. Prin acțiuni strategice, ne putem asigura că avem acces la bogăție și resurse suplimentare, fără a fi nevoie să curgă sânge american”.

Este ziua 125 de la începerea Operațiunii Southern Spear a Statelor Unite în Caraibe și regiunea Americii de Sud.  Fostul dictator venezuelean Nicolas Maduro și soția sa au fost capturați cu succes sâmbătă, 3 ianuarie 2026, și transportați în siguranță în statul New York pentru a fi judecați.

Potrivit rapoartelor guvernului de la Caracas, sunt peste 90 de militari răniți și peste 40 de morți (raportați până acum) ca urmare a intervenției armate a Statelor Unite.

Noua președintă a Venezuelei: Atacatorii vor plăti

Președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, l-a amenințat pe Trump:

„Facem apel pentru apărare, iar istoria și justiția îi vor face să plătească. Poporul din Venezuela este conștient și indignat de răpirea președintelui nostru. Regimul acesta încearcă să vă acapareze resursele naturale. Guvernul SUA a lansat un atac militar fără precedent la adresa Republicii Venezuela. Extremiștii care au lansat această agresiune armată împotriva țării noastre vor plăti. Ei aparțin gunoiului istoriei. Poporul nostru se opune răpirii președintelui nostru”.

Operațiunea Southern Spear

Operațiunea Southern Spear a început la 1 septembrie 2025, când Trump a mobilizat o prezență formidabilă de 15.000 de militari, o serie de nave, portavionul USS Gerald Ford, precum și CIA. SUA au lovit mai multe ambarcațiuni din Caraibe și Oceanul Pacific. Au fost uciși peste 115 de oameni suspectați de trafic de droguri.

Maduro avea la dispoziție o armată de 200.000 de soldați activi, 4,5 milioane de luptători de miliție, precum și sprijin străin din partea Rusiei (sisteme de apărare antiaeriană) și a Cubei (în jur de 20.000 de militari și paramedici). Nu i-au fost de mare ajutor. Cu doar 150 de aeronave lansate și câteva trupe de forțe speciale, Maduro a fost capturat. Operațiunea Absolute Resolve a durat în jur de 3 ore.

Val de proteste și reacții internaționale/ Mamdani se opune aducerii lui Maduro în New York

Între timp, protestatarii pro-Venezuela s-au adunat în fața Casei Albe după atacurile SUA și capturarea lui Maduro. Majoritatea sunt susținători ai Partidului Democratic, socialiști și susținători ai lui Maduro.  O mulțime de oameni au umplut străzile New York-ului, manifestând împotriva bombardamentelor și războiului declanșat de administrația Trump împotriva Venezuelei.

New York este fieful democraților, iar noul primar democrat Zohran Mamdani nu este de acord cu capturarea lui Maduro și judecarea acestuia în orașul administrat de el. Președintele Venezuelei va fi adus luni, în instanța din New York, pentru a fi pus sub acuzare de Departamentul de Justiție al SUA pentru narcoterorism.

„Donald Trump și SUA, cea mai mare amenințare din lume în prezent”, au strigat susținătorii Partidului Democrat și al mișcărilor de stânga din SUA, furioși pe Trump pentru operațiunea militară din Venezuela. Între timp, mulți venezueleni ies în stradă să sărbătorească eliberarea de sub dictatura lui Maduro cu mai mult fast decât românii de după căderea lui Ceaușescu în 1989.

Casa Albă a făcut clip cu capturarea lui Nicolas Maduro. Mesajul postat de Casa Albă este următorul: „Maduro a avut șansa lui. Până nu a mai avut-o”. Consiliul de Securitate al ONU a anunțat că se reunește luni dimineața pe tema intervenției SUA în Venezuela. Întrunirea va avea loc la cererea Rusiei, a Chinei și Columbiei.

Guvernul Chilean a condamnat intervenția SUA, declarând: „Azi e Venezuela, mâine ar putea fi o altă țară”.

Maduro a fost adus în SUA

Primele imagini cu sosirea lui Nicolas Maduro în New York.PRIMELE IMAGINI. Fostul dictator și cu soția lui au fost transportați la bordul unui avion privat în Guantanamo Bay.  Au fost preluați de un elicopter pentru a fi duși la New York, pentru a fi încarcerat în centrul de detenție din Brooklyn.

