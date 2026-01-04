07:45

În timp ce restul lumii caută să înțeleagă ce urmăresc americanii prin intervenția în Venezuela, Casa Albă a fost ocupată pe rețeaua de socializare X, acolo unde Administrația Trump a postat o serie de mesaje informale și meme-uri.

Casa Albă celebrează operațiunea militară de la Caracas, care a dus la capturarea lui Nicolas Maduro, luat pe sus din palatul prezidențial de forțele speciale și adus la New York.

Într-o postare, expresia „FAFO” este folosită pentru a induce ideea că Donald Trump înseamnă „afaceri” atunci când vine vorba de politica externă. Acronimul vine de la „F*** Around and Find Out” (n.r. – „Prostește-te și vei afla”) și a fost folosit de secretarul Apărării, Pete Hegseth, în timpul unei conferințe de presă, vineri, în care a vorbit despre Maduro: „He f*** around and find out” (n.r. – „S-a prostit și a aflat”).

Un alt mesajul a venit însoțit de o imagine cu Trump observând operațiunea militară din Venezuela și textul „Nu vă jucați!”. A fost o aluzie la comentariul secretarului de Stat Marco Rubio, care a emis un avertisment către țările lumii – „Nu vă jucați cu acest președinte!”.

Reamintind de un discurs ținut de Maduro în 2025, în care provoca SUA să vină după el la Caracas, Casa Albă a postat un meme cu textul „Președintele Trump este un om de acțiune. Dacă nu știi, acum știi!”. Mesajul repetă versurile cunoscutului rapper The Notorious B.I.G.