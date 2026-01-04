Washington Post dezvăluie: Unitatea de comando a Pentagonului voia să-l prindă pe Maduro în ajunul Anului Nou. Ies la iveală detalii din atacul surpriză al SUA

„Raidul îndrăzneț al lui Maduro s-a bazat pe luni de pregătiri și un atac surpriză”, scriu jurnaliștii Washington Post, care dezvăluie detalii din intervenția SUA în Venezuela de noaptea trecută. „La adăpostul întunericului, trupe extrem de antrenate ale Forțelor Delta au sosit cu elicopterul și au coborât într-un complex pentru a-i prinde pe președintele Venezuelei și pe soția sa”, notează jurnaliștii.

Ei dezvăluie că administrația Trump pregătise capturarea lui Maduro de ajunul Anului Nou, dar vremea le-a stricat planul inițial.

SUA au vrut să-l captureze pe Maduro în ajunul Anului Nou. Maduro a încercat să se pitească într-o cameră securizată

„Era ajunul Anului Nou, iar comandourile de elită ale armatei erau în așteptare în regiunea Caraibelor, pregătite să ia cu asalt un adăpost blindat din Caracas pentru a-i captura pe președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, și pe soția sa.

Dar vremea nu era perfectă. Au așteptat — și au privit.

Vineri seară târziu, stratul de nori s-a ridicat, iar președintele Donald Trump a dat undă verde.

Sub adăpostul întunericului, trupe Delta Force extrem de bine antrenate au sosit cu elicopterul și au coborât în complexul unde dormeau Maduro, îmbrăcat într-un trening gri, alături de soția sa, Cilia Flores. S-au dat jos din pat pentru a ajunge într-o cameră securizată în spatele unor uși de oțel, în timp ce Trump urmărea transmisiunea în direct de la reședința sa din Florida, Mar-a-Lago.

Comandourile, înarmate pentru a tăia barierele de oțel, „s-au năpustit” pe cuplu, a spus Trump, adăugând că nu au opus prea multă rezistență.

Maduro „încerca să ajungă într-un loc sigur”, a declarat Trump la o conferință de presă de sâmbătă dimineață. „Nu a reușit”.

Trump a folosit Pentagonul și CIA – nu doar să captureze un lider, ci să preia conducerea unui alt stat

Cuplul a fost ulterior dus cu elicopterul la USS Iwo Jima, o navă de asalt amfibie poziționată în largul Venezuelei, și de acolo au fost transportați la New York, unde vor fi acuzați de trafic de droguri.

Mișcarea îndeplinește dorința de lungă durată a lui Trump de a-l înlătura pe omul puternic al Venezuelei de la putere, dar a fost făcută fără autorizația Congresului, reprezintă o încălcare aparentă a dreptului internațional și lasă deschise întrebări cu privire la viitorul Venezuelei.

Este cea mai importantă exercitare a puterii prezidențiale de către președinte în străinătate, mobilizând trupe de elită ale Forțelor Delta și alți membri ai personalului Operațiunilor Speciale ale SUA – susținuți de operatori clandestini ai CIA – nu doar pentru a captura un lider străin într-o țară cu care Statele Unite nu sunt în război, ci pentru a prelua conducerea acelui stat.

Trump a declarat că nu au existat morți americani în cadrul operațiunii, pe care armata a numit-o „Rezolvare Absolută”. Un număr nespecificat de soldați americani au suferit răni care nu le pun viața în pericol, au declarat înalți oficiali ai administrației pentru Washington Post, inclusiv un membru al echipajului unui elicopter lovit de focuri de arme ușoare.

Un număr tot nespecificat de membri ai personalului de securitate venezuelean au fost uciși în locul în care operau trupele americane, au declarat oficialii.

Una dintre cele mai clandestine operațiuni ale Armatei SUA. Ofițerii americani au intrat în complexul lui Maduro în 3 minute

Atacul cu elicopterul a fost efectuat de Regimentul 160 de Aviație pentru Operațiuni Speciale, care execută unele dintre cele mai clandestine și periculoase misiuni ale Armatei americane.

„Ne așteptau”, a spus Trump. „Știau că venim, așa că erau… într-o poziție de pregătire, dar au fost complet copleșiți și foarte repede nu au mai făcut față”

În întunericul dinaintea zorilor deasupra Caracasului, explozii au zguduit mai multe locații din capitala Venezuelei, inclusiv instalații militare cheie, cu avioane americane care survolau zona.

Elicopterele care transportau echipe de extracție și echipe terestre zburau la o altitudine de 30 de metri deasupra apei spre centrul orașului Caracas.

Luminile orașului fuseseră întunecate de operatorii cibernetici americani. Elicopterele făceau parte dintr-o forță care număra peste 150 de aeronave lansate din 20 de locații diferite din emisfera vestică. Acestea includeau o serie de avioane de vânătoare, avioane specializate în bruiaj electronic, bombardiere supersonice B-1 și altele concepute pentru a detecta avertismentele timpurii ale lansărilor de rachete.

La 1:01 dimineața, ora estică, elicopterele au ajuns la complexul lui Maduro, unde au tras și au ripostat, a declarat reporterilor președintele Statului Major Interarme, generalul Dan Caine.

„Din momentul în care au început primele bubuituri și până în momentul în care cineva le-a dărâmat ușa au trecut trei minute”, a declarat un înalt oficial al administrației.

Activitățile lui Maduro erau monitorizate pas cu pas de CIA. SUA știau și ce mănâncă și ce cățel avea președintele Venezuelei. Operațiunea a durat 2 ore și jumătate

Operațiunea militară a fost precedată de un efort secret extraordinar de a urmări „modelul de viață” al lui Maduro până la cele mai mici detalii,

Înainte de lansarea misiunilor de comando, „coechipierii noștri din serviciile de informații au muncit luni întregi pentru a-l găsi pe Maduro și a înțelege cum se mișca, unde locuia, unde călătorea, ce mânca, ce îmbrăca și care erau animalele sale de companie”, a spus Caine.

CIA a avut o sursă în cadrul guvernului venezuelean care a furnizat informații despre mișcările și locațiile lui Maduro, a declarat o persoană familiarizată cu situația. Iar în august, agenția de spionaj a trimis o mică echipă din propriul personal în Venezuela pentru a monitoriza activitățile lui Maduro, a spus această persoană, furnizând informații operatorilor speciali ai armatei americane.

Până la ora 3:29 dimineața, ora estică, la două ore și jumătate după începerea raidului asupra complexului, elicopterul care îi transporta pe Maduro și Flores se întorsese deasupra apei, ducându-i pe cuplu la Iwo Jima.

SUA s-au pregătit de luni bune pentru prinderea lui Maduro

Raidul a fost punctul culminant a unor luni de pregătiri și repetiții, a spus Trump.

Forțele americane s-au antrenat pe o machetă a complexului lui Maduro, similară pregătirilor de acum 15 ani, înainte de raidul care l-a ucis pe liderul al-Qaeda, Osama bin Laden. „De fapt, au construit o casă identică cu cea în care au intrat, cu toate seifurile și tot oțelul împrăștiat peste tot”, a declarat Trump pentru „Fox & Friends”.

Reacția a fost rapidă, vicepreședintele Venezuelei, Delcy Rodríguez, condamnând „această agresiune complet brutală”.

Rodriguez a depus jurământul sâmbătă ca președinte interimar al Venezuelei, a declarat Trump. Într-un discurs televizat, Rodriguez a fost sfidător, spunând: „Există un singur președinte în această țară, iar numele lui este Nicolás Maduro”.

Administrația a prezentat operațiunea ca o misiune de aplicare a legii a SUA, sprijinită de armată. Oficiali americani au declarat că oficiali ai Departamentului de Justiție au făcut parte din misiunea de arestare a lui Maduro și a soției sale.

„La fața locului se afla personal al Departamentului de Justiție care i-a citit drepturile și l-a reținut”, a declarat un înalt oficial al administrației.

A numi înlăturarea lui Maduro o chestiune de aplicare a legii nu o face legală, a declarat Brian Finucane, fost avocat al Departamentului de Stat, acum la International Crisis Group. „Este totuși o utilizare ilegală a forței împotriva unui alt stat, în conformitate cu dreptul internațional.”

Comisiile Congresului au fost notificate ulterior despre operațiune, a declarat un consilier al Congresului familiarizat cu situația. Administrația a invocat puterea lui Trump în calitate de comandant suprem în temeiul Articolului II din Constituție și amenințarea pe care a spus că guvernul lui Maduro o reprezintă pentru Statele Unite, a spus consilierul.

„Pur și simplu nu este genul de misiune pe care o poți notifica în prealabil, deoarece o pune în pericol”, a declarat secretarul de stat și consilierul pentru securitate națională, Marco Rubio, la conferința de presă cu Trump.

Maduro, care a condus Venezuela din 2013, se confruntă cu acuzații precum narcoterorism, conspirații pentru trafic de cocaină și infracțiuni legate de arme, provenite dintr-un proces federal de lungă durată din New York.

Procurorii americani susțin că Maduro a contribuit la conducerea Cartelului los Soles – descris ca o rețea venezueleană de trafic de droguri formată din înalți oficiali guvernamentali și militari – și a colaborat cu Forțele Armate Revoluționare din Columbia (FARC) pentru a transporta transporturi de cocaină de mai multe tone și a furniza arme.

Maduro a fost pus sub acuzare în martie 2020 în Districtul Sudic din New York. De atunci, guvernul SUA a majorat în mod repetat recompensa pentru informații care au dus la arestarea sau condamnarea sa – ajungând la 50 de milioane de dolari în august. Rămâne neclar dacă recompensa va mai fi plătită.

Administrația Trump i-a oferit lui Maduro să părăsească țara, să se mute în Turcia sau Qatar. Maduro a refuzat

Înalți oficiali americani au declarat că Maduro a avut numeroase oportunități de a evita capturarea. „Opțiunea A – și opțiunea ideală” era să-l convingă să părăsească funcția prin ispite, precum și prin presiuni, a spus un oficial. Ispitele includeau mutarea într-o țară la alegere, să zicem Turcia sau Qatar, în schimbul ridicării sancțiunilor și al promisiunii de a nu solicita extrădarea.

„Existau mai multe locuri unde ar fi putut merge și existau oameni acolo care ar fi fost dispuși să-l ia”, a spus oficialul. „A ales să nu o facă.”

Reținerea lui Maduro de către Trump face parte dintr-o campanie mai amplă de combatere a traficului de droguri din regiune și o demonstrație a afirmației îndrăznețe a administrației privind un „corolar Trump” la Doctrina Monroe pentru „restabilirea preeminenței americane în emisfera vestică”.

Pentru a-l obliga pe Maduro să plece, președintele a trimis o armadă de nave, avioane și trupe în Caraibe. Comandourile armatei și unitățile speciale CIA care oferă sprijin operațiunilor aeriene, maritime și terestre au fost mutate în regiunea Caraibelor în ultimele săptămâni pentru potențiale operațiuni iminente împotriva guvernului Maduro. Aceste forțe s-au alăturat celor aproximativ 15.000 de soldați și peste o duzină de nave ale Marinei care deja au sosit în zonă.

De la începutul lunii septembrie, armata a distrus peste 30 de presupuse nave de droguri în Caraibe și în estul Oceanului Pacific, ucigând cel puțin 107 persoane într-o campanie considerată ilegală de mai mulți experți juridici și foști oficiali. Efortul continuu al SUA de a confisca petroliere și de a bloca petrolul Venezuelei a fost conceput pentru a strangula și mai mult guvernul de la Caracas.

Sâmbătă, oficialii americani au declarat că blocada și atacurile asupra ambarcațiunilor vor continua.

Pe tot parcursul toamnei, Trump a crescut constant presiunea, cerându-i lui Maduro să părăsească puterea și amenințând în mod repetat cu atacuri asupra teritoriului venezuelean, pe lângă cele asupra presupuselor nave de droguri aflate pe mare.

În perioada premergătoare operațiunii, două escadrile Delta Force fuseseră relocate în regiune, una din Orientul Mijlociu și una din Africa de Nord, pentru a fi poziționate în cazul unei potențiale „capturi și răpiri” de către Maduro, potrivit unor persoane familiarizate cu situația.

CIA, care nu a făcut din America Latină o prioritate în ultimele decenii, a intensificat resursele de colectare a informațiilor, inclusiv drone stealth, în regiune, au declarat persoane familiarizate cu situația. Agenția a trimis, de asemenea, unități secrete care oferă sprijin operațiunilor aeriene, maritime și terestre.

CIA a efectuat recent un atac cu dronă asupra unei instalații portuare izolate din Venezuela, potrivit unei persoane familiarizate cu operațiunea. Trump a sugerat că acesta a avut loc pe 24 decembrie, fiind primul atac cunoscut în Venezuela și primul atribuit agenției de spionaj.

Capturarea lui Maduro seamănă superficial cu efortul SUA de a-l înlătura și captura pe liderul panamez Manuel Antonio Noriega în 1989. Acel efort a implicat o forță militară americană de peste 25.000 de soldați într-o misiune percepută pe scară largă ca o interferență americană în dinamica politică a țărilor din America Latină.

Noriega a scăpat de capturarea americană timp de 10 zile, ascunzându-se în misiunea diplomatică a Vaticanului înainte de a se preda în cele din urmă.

Operațiunea Just Cause, ordonată de președintele George H.W. Bush, a fost desfășurată în baza unei baze juridice diferite și nu a implicat autorizarea Congresului, conform unui istoric al misiunii realizat de Pentagon. Administrația Bush a invocat dreptul la autoapărare, invocând declararea stării de război de către Noriega împotriva Statelor Unite, uciderea unui ofițer de marină și agresiunile fizice asupra altor americani. În operațiunea din Panama, 23 de soldați americani au fost uciși.

A doua administrație Trump a preluat mandatul cu dorința de a ataca cartelurile de droguri. Consilierul lui Trump pentru securitate internă, Stephen Miller, care este și adjunctul său de cabinet, a jucat un rol esențial în ghidarea campaniei . Miller și echipa sa au dorit de la început să folosească CIA în acest efort, dar s-au confruntat cu opoziția avocaților de carieră care și-au exprimat îngrijorarea. Administrația s-a orientat apoi mai serios către utilizarea armatei, deși lucrările au continuat la dezvoltarea de opțiuni de acțiuni sub acoperire care ar putea fi desfășurate de CIA, au declarat foști oficiali americani.

Până în iulie, planurile începeau să prindă contur, cu o „Fază 1” care prevedea atacuri asupra ambarcațiunilor în apele internaționale, conduse de Echipa SEAL 6 a Comandamentului Operațiunilor Speciale Unite. „Faza 2” s-a concentrat mai mult pe Venezuela, cu diferite opțiuni care urmau să fie puse în aplicare de Forța Delta. Una era o potențială răpire a lui Maduro. O alta era potențiala confiscare a câmpurilor petroliere, a declarat un fost oficial.

SUA vor prelua producția de petrol a Venezuelei. Operațiunea a fost derulată de Forța Delta, unitatea de elită a Pentagonului

În conferința de presă, Trump a declarat că SUA vor prelua controlul asupra producției de petrol a Venezuelei, menționând că „nu se teme să [pună] eforturi militare pe teren”, dar nu a oferit detalii despre nicio acțiune militară viitoare.

Forța Delta a Armatei, cunoscută în comunitatea clandestină sub numele de Grupul de Aplicații de Combat, se numără printre cele mai elitiste unități ale Pentagonului, însărcinată cu executarea misiunilor secrete și cu miză mare, inclusiv misiuni de salvare a ostaticilor și de ucidere și capturare. Unitatea lucrează îndeaproape cu omologii CIA, o relație pe care Caine a recunoscut-o ca profundă în decurs de două decenii de luptă împotriva grupărilor militante islamiste.

Delta Force se bazează pe aviatorii din cadrul Diviziei 160 SOAR care pilotează aeronave specializate, inclusiv MH-60 Black Hawks și MH-47 Chinooks implicate în operațiune, au declarat oficialii.

În octombrie, The Washington Post a relatat că Divizia 160 a zburat la o distanță de maximum 145 de kilometri de coasta Venezuelei, într-o formație care sugera antrenament pentru un asalt terestru.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI