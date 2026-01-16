Prima pagină » Actualitate » CTP explorează „România nucleară”: „Lumea este împinsă înapoi în timpurile în care pământul era valoarea supremă”

CTP explorează „România nucleară”: „Lumea este împinsă înapoi în timpurile în care pământul era valoarea supremă”

Bianca Dogaru
16 ian. 2026, 14:17, Actualitate
Cristian Tudor Popescu susține că lumea traversează o regresie periculoasă, în care puterea nu mai este dată de progresul tehnologic, ci de controlul teritoriilor și al armelor. CTP afirmă că a greșit atunci când a crezut că răspândirea tehnologiei va face oamenii mai raționali și mai puțini violenți. 

Potrivit jurnalistului, istoria arată că, timp de mii de ani, războaiele au avut drept scop cucerirea de pământ. După Al Doilea Război Mondial, acest model a început să dispară.

„Lumea este împinsă înapoi în timpurile în care pământul era valoarea supremă. De la Imperiul Akkadian, până la Al Doilea Război Mondial, luptele s-au dus pentru bucăți de pământ. Orice stat cu o armată suficient de puternică dorea să-și mărească teritoriul prin cotropiri, anexări, colonizare. În perioada postbelică, această strategie s-a prăbușit. Cele mai multe colonii și-au proclamat rând pe rând independența. Statele Unite au devenit prima superputere nu prin războaiele ratate în Vietnam, Cambodgia, Irak sau Afganistan, ci prin performanțele tehnologice, economice și de export cultural. Prin electronică, Hollywood, Coca Cola, McDonald`s. Adică, folosind inteligența umană adunată de pe tot globul în țara libertății,” a scris acesta pe Facebook. 

CTP arată că Statele Unite au devenit o superputere globală nu prin conflicte armate, ci prin inovație, export cultural și atragerea inteligenței din întreaga lume. Exemplele invocate includ industria electronică, cinematografia și marile branduri comerciale.

„Acum, sub Trump, SUA se afirmă ca statul cel mai lacom de pământuri noi și rare, obținute prin orice mijloace. Totodată, este, alături de China, lider în AI. Odată ce nu mai au paravanul atomic al SUA, chiar țări mai mici vor să dețină și ele măcar câteva măciuci cu încărcătură nucleară. Profesorul Corneliu Bjola, de la Universitatea Oxford, un om serios, recomandă României să atragă niște componente nucleare în țară.”

CTP avertizează că asocierea dintre AI și dorința de expansiune teritorială poate produce consecințe grave, greu de anticipat.

