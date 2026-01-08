CTP: „Președintele nostru este deosebit de „echilibrat”, adică apă sfințită, nu face nici rău, nici bine. Președintele Aghiasmă”

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a comentat, pe un ton ironic, deplasarea președintelui Nicușor Dan cu aeronava militară Spartan în Franța. Gazetarul atrage atenția că Nicușor Dan ar fi comis „o infracțiune” și consideră că fapta acestuia „ar trebui anchetată penal”.

„Președintele Aghiasmă

Toate încercările jurnaliștilor, politicienilor și specialiștilor de a explica și justifica ce s-a întâmplat în deplasarea președintelui Dan la Paris sunt inutile, cel puțin în plan extern. Ele pot să convingă niște fani ai lui Nicușor Dan, nu și cancelariile europene. De acolo, lucrurile se văd așa:

– președintele României este singurul care a fost nevoit să aterizeze pe un aeroport secundar, și nu pe Charles de Gaulle, ca toate aeronavele oficiale, din pricina faptului că a venit cu un avion militar;

– toți șefii de stat prezenți la Paris au decolat seara, după încheierea Summit-ului, iar Nicușor Dan a pierdut o noapte și o zi până la întoarcerea în țară;

– șeful statului român și comandant suprem al Armatei a pronunțat în avionul Spartan cuvintele „am fost deconectat de la România 4 ore și jumătate”.

Toate zicerile ulterioare, că „președintele a fost dezinformat”, că „Spartanul are sistem de comunicații” nu fac decât să-l acuze pe dl Dan de lansarea unui fake news, că tot vrea să facă la președinție un departament de combatere a știrilor false.

Ca să nu credem așa ceva, nu rămâne decât să luăm de bun ce a spus. Care, de altfel, n-ar fi trebuit spus, chiar dacă e adevărat, căci tocmai așa președintele a produs un risc de securitate.

De fapt, e vorba de o gravă ilegalitate. Dacă dl Dan s-ar fi aflat 270 de minute, să zicem, într-o intervenție chirurgicală cu anestezie generală, ar fi trebuit să aibă un locțiitor desemnat pentru acest interval de timp. Un președinte „deconectat” înseamnă o infracțiune care ar trebui anchetată penal de urgență”, transmite Cristian Tudor Popescu.

Cunoscutul gazetar face și o comparație între actualul lider de la Cotroceni și fostul președinte Ion Iliescu.

„Nu pot să nu observ că dl Dan ne-a comunicat ilegalitatea între două râsete forțate, cu gura până la urechi, cum văd că face în ultima vreme. Nu-l înțeleg. Vrea să-l concureze pe Ion Iliescu? Vrea să ne transmită o stare de optimism și veselie? Mie, unul, veseleala președintelui îmi stârnește spaima…

NATO și UE traversează o perioadă foarte dificilă. După toate cele întâmplate, ce bază pot pune pe România pentru niște operațiuni colective, integrate și sincronizate? Tocmai această situație europeană încordată ar fi fost un prilej pentru România să ia atitudini tranșante, curajoase, să vină cu inițiative.

Dar cine să facă asta, că ministru de Externe nu avem? Iar președintele… Iată un exemplu grăitor: întrebat fiind dacă la Summit a fost abordat și subiectul securității Mării Negre, dl Dan a răspuns într-o doară că au fost niște exprimări în sensul ăsta. Răspunsul așteptat n-ar fi trebuit să fie:

„Da, am ridicat eu această problemă vitală pentru România și am propus…”?

Președintele nostru, însă, este deosebit de „echilibrat”, adică apă sfințită, nu face nici rău, nici bine. Președintele Aghiasmă”, conchide gazetarul.

FOTO: Facebook/Mediafax