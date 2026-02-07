CTP reacționează după scandalul clipului cu soții Obama înfățișați ca maimuțe. „Trump disprețuiește și își bate joc cu cruzime de ființa umană”

Gazetarul Cristian Tudor Popescu reacționează după scandalul clipului cu soții Obama înfățișați ca maimuțe. CTP spune răspicat că Donald Trump „își bate joc cu cruzime de ființa umană”.

„Oranjgutan Căpitan

Trump zice că n-a văzut clipul până la sfârșit, unde erau imaginile cu Michelle și Barack Obama în chip de maimuțe. Ceea ce nu l-a împiedicat să-l pună pe site-ul Său. Asta arată limpede că se adresează întregii omeniri ca unei hoarde de maimuțe oligofrene.

Imaginile simiești cu cei care au fost aleși de americani în două rânduri ca Președinte și Primă Doamnă aruncă Statele Unite în perioada Statelor Dezunite, după Războiul Civil, când Nordul forța acordarea dreptului de a fi aleși în Congres pentru negrii eliberați din sclavie. Nenumărate caricaturi și fotografii contrafăcute, cu oameni de culoare și mulatri maimuțăriți au circulat în epocă. Marele regizor David Wark Griffith i-a înfățișat, în „Nașterea unei națiuni”, cel mai virulent și crud film rasist antinegri din istoria cinematografului, cu actori albi dați cu chinoroz pe față, behăviorându-se în Congres ca niște maimuțoi alcoolici.”. scrie CTP pe Facebook.

CTP: „Președintele nu se va putea vedea pe sine ca un oranjgutan căpitan”

„La Trump nu e vorba numai de negri. Pot fi acoperiți cu blană și puși să țipe și niște albi democrați. Precum și cei de orice culoare care nu sunt de acord cu El și nu-L ridică în slăvi. Ba chiar și republicanii, magaioții, neofasciștii care îndrăznesc să nu-i facă pe plac.

Aidoma amicului său, Jeffrey Epstein, Trump disprețuiește și își bate joc cu cruzime de ființa umană. De toate ființele care au scandaloasa meteahnă de a nu fi Donald J. Trump.

În nicio secundă din viața ce-i mai este dată, Președintele nu se va putea vedea pe sine ca un oranjgutan căpitan la manșa unui avion cât lumea, așa cum îl văd destule ființe omenești”, conchide gazetarul Cristian Tudor Popescu.

