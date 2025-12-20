Prima pagină » Actualitate » CTP îl atacă pe Nicușor Dan, după ce a anunțat că se vede cu magistrații, dar cu ușile închise: „Presa nu are acces, e o întâlnire privată, intimă a dlui Nicușor”

CTP îl atacă pe Nicușor Dan, după ce a anunțat că se vede cu magistrații, dar cu ușile închise: „Presa nu are acces, e o întâlnire privată, intimă a dlui Nicușor”

Bianca Dogaru
20 dec. 2025, 16:42, Actualitate
CTP îl atacă pe Nicușor Dan, după ce a anunțat că se vede cu magistrații, dar cu ușile închise: „Presa nu are acces, e o întâlnire privată, intimă a dlui Nicușor”

Cristian Tudor Popescu a lansat un atac dur la adresa președintelui Nicușor Dan, după ce acesta a anunțat că va avea o întâlnire cu magistrații la Cotroceni, însă fără accesul presei. CTP afirmă că decizia de a organiza întâlnirea „cu ușile închise” este greșită și transmite un semnal negativ către cetățeni. 

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, CTP îl critică pe Nicușor Dan pentru decizia de a se întâlni singur cu magistrații și spune că presa, care a scos la lumină problemele din sistemul judiciar, este acum ținută „la ușa Cotrocenilor”.

„Presa a crestat buboiul”

Jurnalistul subliniază că nu președintele sau instituțiile statului au declanșat dezbaterea publică despre neregulile din Justiție, ci presa. În opinia sa, tocmai accesul jurnaliștilor ar fi fost esențial la această întâlnire.

„Presa nu are acces, e o întâlnire privată, intimă a dlui Nicușor. Presa fiind taman cea care a crestat buboiul, nu președintele sau vreo instituție a statului. De asta era nevoie acum? Simplii cetățeni trebuie să afle cât mai multe în legătură cu caracatița din Justiție. Vor judeca cum vor crede de cuviință.”
Potrivit lui CTP, decizia de a închide întâlnirea poate fi percepută ca o jignire de către cei care au ieșit zile la rând în stradă, fără să-și ascundă identitatea, pentru a cere reformarea Justiției.
„Oamenii trebuie să capete nădejdea că se va face ceva. Transmiterea publică a ceea ce îi vor spune magistrații președintelui, precum și a răspunsurilor d-sale, mi se pare esențială. Altfel, opinia majoritară va fi că se pune batista pe țambal. Cei care au ieșit în stradă atâtea zile, fără să-și ascundă fețele, se vor simți pur și simplu jigniți.”
AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Xu Bo, un miliardar chinez, și-a propus să repopuleze lumea cu genii. Viitorul „Primul tată al Chinei” comandă copii la ebrupetă din America
17:52
Xu Bo, un miliardar chinez, și-a propus să repopuleze lumea cu genii. Viitorul „Primul tată al Chinei” comandă copii la ebrupetă din America
DEZVĂLUIRI Donald Trump, Xi Jinping, Vladimir Putin și cursa pentru „oamenii puternici”. De ce liderul chinez începe 2026 cu un avantaj
17:45
Donald Trump, Xi Jinping, Vladimir Putin și cursa pentru „oamenii puternici”. De ce liderul chinez începe 2026 cu un avantaj
ACTUALITATE Fotorepoterul Mălina Guler s-a stins din viață
16:54
Fotorepoterul Mălina Guler s-a stins din viață
ACTUALITATE O familie infracțională preponderent română a fost destructurată în Canada. Ce vânau prădătorii
16:29
O familie infracțională preponderent română a fost destructurată în Canada. Ce vânau prădătorii
FLASH NEWS Selly combate acuzațiile Rise Project și vine cu explicații: „Nu am încălcat legea nici măcar o secundă/ Sunt real afectat de tot ce mi s-a întâmplat în ultimele 40 de ore”
15:42
Selly combate acuzațiile Rise Project și vine cu explicații: „Nu am încălcat legea nici măcar o secundă/ Sunt real afectat de tot ce mi s-a întâmplat în ultimele 40 de ore”
Mediafax
Cât ar trebui să mâncăm, de fapt, de Crăciun. Un medic trage semnalul de alarmă
Digi24
VIDEO De ce s-au bătut două femei la Timișoara: un influencer din campania lui Călin Georgescu, în mijlocul scandalului
Cancan.ro
”Măgărie”. Supărare mare după ce Alessia Pop a câștigat Vocea României
Prosport.ro
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru că s-a plictisit de stilul de viață de acolo
Adevarul
Fără punte: premierul Bolojan elimină o zi liberă
Mediafax
Ce va indica noua etichetă de pe electrocasnice. Cumpărătorii vor fi primii anunțați
Click
Ce spun psihologii despre oamenii care păstrează pungile, borcanele goale, hârtia de ambalaj „pentru orice eventualitate”
Digi24
Consilierul de la Kremlin care a refuzat ordinul lui Putin și a încercat să oprească războiul din Ucraina. Era pregătit să fie împușcat
Cancan.ro
EXCLUSIV | Imagini SFÂȘIETOARE la mormântul Ștefaniei Szabo, în prag de Crăciun. Omagiul care îți rupe sufletul
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Narcisa Suciu la mai bine de 15 ani de când a plecat în Finlanda. De ce s-a reîntors în țară? E de nerecunoscut
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
Descopera.ro
Cele mai consumate băuturi din lume au un efect crucial pentru sănătatea oaselor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Descopera.ro
De ce ni se pare că luna decembrie „vine mai devreme” în fiecare an?
APĂRARE Ucraina va construi drone maritime cu Portugalia. „Vor ajuta la apărarea Europei de pe mare”. Ce țări au mai încheiat astfel de acorduri cu Kievul
17:23
Ucraina va construi drone maritime cu Portugalia. „Vor ajuta la apărarea Europei de pe mare”. Ce țări au mai încheiat astfel de acorduri cu Kievul
MILITAR Donald Trump caută o cale de ieșire din Venezuela ca să nu bage America într-un nou război de 20 de ani. „Fără un nou Vietnam sau Afganistan”
16:40
Donald Trump caută o cale de ieșire din Venezuela ca să nu bage America într-un nou război de 20 de ani. „Fără un nou Vietnam sau Afganistan”
FLASH NEWS Dronă de provenineță necunoscută pe teritoriul Turciei. Autoritățile raportează al doilea incident în mai puțin de 24 de ore
16:35
Dronă de provenineță necunoscută pe teritoriul Turciei. Autoritățile raportează al doilea incident în mai puțin de 24 de ore
DEZVĂLUIRI Culisele operațiunii „Hawkeye Strike”. SUA au luat la țintă bastioanele ISIS din Siria, avioane de vânătoare iordaniene au efectuat misiuni de atac paralele
16:31
Culisele operațiunii „Hawkeye Strike”. SUA au luat la țintă bastioanele ISIS din Siria, avioane de vânătoare iordaniene au efectuat misiuni de atac paralele
AUTO Pe ce dată devin obligatorii cauciucurile de iarnă în România? Nu toți șoferii cunosc acest lucru
16:30
Pe ce dată devin obligatorii cauciucurile de iarnă în România? Nu toți șoferii cunosc acest lucru
MEDIU Poți să-ți iei adio de la schiatul pe ghețari. Doar 3% din ghețarii Alpilor ar putea supraviețui până în 2100
16:24
Poți să-ți iei adio de la schiatul pe ghețari. Doar 3% din ghețarii Alpilor ar putea supraviețui până în 2100

Cele mai noi