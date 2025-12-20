CTP îl atacă pe Nicușor Dan, după ce a anunțat că se vede cu magistrații, dar cu ușile închise: „Presa nu are acces, e o întâlnire privată, intimă a dlui Nicușor”

Cristian Tudor Popescu a lansat un atac dur la adresa președintelui Nicușor Dan, după ce acesta a anunțat că va avea o întâlnire cu magistrații la Cotroceni, însă fără accesul presei. CTP afirmă că decizia de a organiza întâlnirea „cu ușile închise” este greșită și transmite un semnal negativ către cetățeni.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, CTP îl critică pe Nicușor Dan pentru decizia de a se întâlni singur cu magistrații și spune că presa, care a scos la lumină problemele din sistemul judiciar, este acum ținută „la ușa Cotrocenilor”.

„Presa a crestat buboiul”

Jurnalistul subliniază că nu președintele sau instituțiile statului au declanșat dezbaterea publică despre neregulile din Justiție, ci presa. În opinia sa, tocmai accesul jurnaliștilor ar fi fost esențial la această întâlnire.

„Presa nu are acces, e o întâlnire privată, intimă a dlui Nicușor. Presa fiind taman cea care a crestat buboiul, nu președintele sau vreo instituție a statului. De asta era nevoie acum? Simplii cetățeni trebuie să afle cât mai multe în legătură cu caracatița din Justiție. Vor judeca cum vor crede de cuviință.”

Potrivit lui CTP, decizia de a închide întâlnirea poate fi percepută ca o jignire de către cei care au ieșit zile la rând în stradă, fără să-și ascundă identitatea, pentru a cere reformarea Justiției.

„Oamenii trebuie să capete nădejdea că se va face ceva. Transmiterea publică a ceea ce îi vor spune magistrații președintelui, precum și a răspunsurilor d-sale, mi se pare esențială. Altfel, opinia majoritară va fi că se pune batista pe țambal. Cei care au ieșit în stradă atâtea zile, fără să-și ascundă fețele, se vor simți pur și simplu jigniți.”

