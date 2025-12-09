CTP îl torpilează pe Nicușor Dan după ce explicațiile despre drone pentru Le Monde: Președintele nostru mă face să mă doară mintea

Jurnalistul Cristian Tudor l-a criticat pe președintele Nicușor Dan pentru interviul pe care l-a acordat publicației franceze Le Monde, luni 8 decembrie. Gazetarul a fost revoltat de explicațiile oferite de șeful statului, atunci când a fost întrebat despre drona rusească care a survolat spațiul aerian al României, la data de 25 noiembrie.

Decizia autorităților române de a nu doborî drona rusească, după ce a încălcat spațiul aerian al țării noastre, la sfârșitul lunii noiembrie, intrigă chiar și mass-media franceză. În cadrul interviului pentru publicația Le Monde, Nicușor Dan a fost întrebat cu privire la acest incident. Răspunsul președintelui a sfidat rațiunea, potrivit jurnalistui Cristian Tudor Popescu.

„Arma imparabilă a Rusiei: drona-melc

L-am criticat pe președintele Dan pentru declarații și gesturi pe care le-am considerat greșite sau nepotrivite. Totul, în termeni raționali, strict cu materialul clientului, căci altfel nu știu. Însă un răspuns al domniei-sale, în interviul acordat ziarului Le Monde, m-a lăsat bouche bée. Rațiunea subsemnatului se dovedește neputincioasă. Iată:

„Le Monde: De ce nu a fost doborâtă drona care a survolat România timp de mai multe ore, pe 25 noiembrie?

Nicușor Dan: Suntem pregătiți pentru drone care vin din zona Odesei. Dar aceasta a intrat mai la vest, după ce a survolat Republica Moldova, ceea ce a fost o situație nouă. Nu aveam multe mijloace de apărare terestră în acel loc, iar avioanele zboară mult mai repede decât dronele, ceea ce face foarte dificilă interceptarea. Tocmai am primit din partea americanilor un nou sistem dar trebuie adaptate radarele pentru a detecta obiecte care zboară foarte jos”.

Mai întâi, drona a fost detectată imediat, fără vreun radar american special. Apoi, cum?! Dacă dronele vin dinspre Odesa, suntem pregătiți, dacă vin cu câteva zeci de kilometri mai la stânga, e ceva nou și n-avem ce le face?! Să punem niște indicatoare vizibile din cer „Numai pentru drone dinspre Odesa”?

Protecția aeriană nu e pe toată granița de Est a României, granița dinspre război, e doar pe Delta Dunării, Tulcea-Galați? „Nu aveam multe mijloace de apărare terestră în acel loc”? Păi, avioanele NATO F-16 sau Eurofighter nu pot ajunge imediat acolo, după cum au și ajuns, dar n-au doborât drona?

Întrebarea reporterului era clară: nu vorbește de interceptarea dronei, ci de doborârea ei. Care nu s-a putut deoarece avioanele ZBOARĂ PREA REPEDE?!! Prin urmare, orice dronă suficient de lentă este intangibilă pentru armamentul de bord al avionului de luptă?!!”, a scris Cristian Tudor Popescu pe pagina de Facebook.

Gazetarul a adăugat, deznădjduit, că „iarăși, președintele nostru mă face să mă doară mintea”.

„Iarăși, președintele nostru mă face să mă doară mintea. Îmi trece doar dacă mă gândesc că așa cum pe SRI și SIE nu le-a atins nici cu o pană, de Armată nu vrea să se atingă, orice s-ar întâmpla, nici cu un fulg…”, a conchis Cristian Tudor Popescu.

