07 nov. 2025, 23:13, Actualitate
Cristian Tudor Popescu (CTP) a comentat subiectul întrevederii dintre Ilie Bolojan și omul de afaceri Fănel Bogos, de la Palatul Victoria. Ulterior întâlnirii, afaceristul vasluian a fost plasat în arest preventiv, iar cel care a făcut posibilă întrevederea cu premierul, Mihai Albu, preşedinte interimar al PNL Vaslui şi trezorier, a fost plasat sub control judiciar.

Astfel, jurnalistul este de părere premierul nu ar trebui permită oricui intre în audiența sa, în special unui mafiot de județ”.

„Un sfert de oră cât un sfert de veac.

După episodul solicitării premierului Bolojan către șpăgarul de supraviețuire Anastasiu mai stea vreo două zile vicepremier, episodul întâlnirii lui Bolojan cu un mafiot de județ în cabinetul prim-ministerial mă pune și mai rău pe gânduri.

Această întâlnire nu ar fi trebuit să aibă loc. Un premier nu se întâlnește cu un șef PNL și o persoană necunoscută la Guvern. Poate, eventual, s-o facă în sediul partidului din Modrogan.

Apoi, premierul, când i se trece ceva în agendă, trebuie știe dinainte cine cu cine vine și ce vrea. Or, «vine trezorierul PNL cu un afacerist, care are ceva de zis» trebuia să anuleze întâlnirea din start. Sau, cel mult, individul trebuia trimis la un serviciu economic guvernamental să-și expună ideile”, a scris Cristian Tudor Popescu, pe pagina sa de Facebook.

De asemenea, CTP critică decizia lui Bolojan de a sta 15 minute la întrevederea cu Mihai Barbu și Fănel Bogos, în condițiile în care refuză vehement stea la discuții cu protestarii care ies în stradă. Totodată, gazetarul îi mai reproșează premierului faptul nu a sesizat autoritățile cu privire la traficul de influență care avea loc în biroul său, tocmai pentru ca acea întâlnire dintre premier și omul de afaceri să fie posibilă.

Imediat după contactul care «i-a provocat trac» (?!), premierul Bolojan spune că n-a dat curs la nimic, nu s-a întâmplat nimic. Păi, obligatoriu era se întâmple! L-ați văzut cum arată și cum vorbește comersantul de piei de cloșcă Fănel? Eu n- fi stat de vorbă nici 10 secunde cu el. Dl Bolojan a stat 15 minute… Un om care și-a setat un standard de intransigență și noncompromis foarte ridicate, aplicate tuturor. Un om care ține mii de protestatari în fața Palatului Victoria fără se întâlnească niciun minut cu ei. Și acest om NU a sesizat organele în drept în legătură cu traficul de influență desfășurat în biroul său – DNA a dat peste acea întâlnire și peste șpaga de 500.000 euro ca aibă loc. Bolojan n-a zis nimic. Doar a recunoscut, pus în fața faptului, a avut loc

Nici nu visa Grindeanu dea încrederii în prim-ministru o asemenea lovitură de măciucă, cum și-a dat singur dl Bolojan”, a conchis Cristian Tudor Popescu mesajul.

