Tribunalul Vaslui a decis în urmă cu puțin timp aresatarea preventivă a omului de afaceri Fănel Bogos, cel care s-a întâlnit cu premierul Ilie Bolojan. El este acuzat de procurorii anticorupție de șantaj și cumpărare de influență.

Miercuri, Gândul a scris, citând stenograme din dosar, că Bogos a apelat la „rețele de influență” pentru a schimba conducerea DSVSA Vaslui ajungând și la premierul Ilie Bolojan. Iar guvernul a confirmat că premierul s-a întâlnit cu Bogos, care a însoțit un lider PNL la întrevedere, însă discuția „nu a avut niciun fel de urmări”.

Versiunea guvernului e confirmată de o stenogramă din dosar, în care un apropiat râde de Bogos că a discutat cu Bolojan, care a zis că „nu se bagă”.

De asemenea, în cazul celorlalți trei inculpați, judecătorul de drepturi și libertăți a respins, joi seară, propunea de arestare și a dispus măsura plasării sub control judiciar.

De altfel, omul de afaceri Fănel Bogos, din Vaslui, administratorul unei societăți din domeniul creșterii păsărilor, a fost reținut anterior în cursul zilei de joi de către procurorii DNA, cu acuzația de instigare la șantaj în formă continuată și cumpărare de influență în formă continuată.

Tot în dosarul acesta, alte trei persoane fuseseră reținute pentru trafic de influență, dare de mită și șantaj și două persoane au fost plasate sub control judiciar pentru comiterea infracțiunilor de trafic de influență și șantaj, respectiv complicitate la trafic de influență.

Bogos este acuzat de DNA că a apelat la rețele de influență care „au ajuns până la nivelul factorilor decizionali din administrația centrală”, în încercarea de a obține schimbarea conducerii DSVSA Vaslui cu persoane „care să promoveze în mod ilegal interesele financiare”.

Conform procurorilor, Fănel Bogos a fost ajutat în demersul său de foști generali și ofițeri din serviciile secrete.

Mediafax a scris că și numele premierului Bolojan apare în stenograme, Bogos ajungând la o întâlnire cu acesta. Potrivit acestei surese, faceristul a plătit 1,5 milioane de euro celui care i-a intermediat o audiență la premierul Ilie Bolojan.

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a confirmat că premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit în 23 septembrie cu afaceristul Fănel Bogos și cu președintele PNL Vaslui, Mihai Barbu.

De asemenea, joi seară, prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat, la Digi24, că întâlnirea cu omul de afaceri vasluian Fănel Bogos a durat în jur de „15 minute” și a fost una în care „nu s-a întâmplat absolut nimic”.

„Domnul Barbu (…) a venit la mine cu acest domn, al cărui nume la data respectivă, vă dați seama, nu îmi spunea nimic. În afară de discuțiile de natură generală, să spunem, dânsul și-a prezentat compania, ce face și problemele pe care le are din partea autorităților statului, necerându-mi nimic, subliniez, pe tema asta”, a continuat Ilie Bolojan, referindu-se la discuția cu Fănel Bogos.

Acuzațiile procurorilor:

„Inculpatul B.F. administrează în fapt, prin intermediul unei societăți comerciale, mai multe ferme avicole pe raza județului Vaslui, unde s-ar fi înregistrat încălcări sistematice ale normelor sanitar-veterinare, ceea ce ar fi favorizat manifestarea unor agenți patogeni și boli în rândul efectivelor de păsări. În acest context, în luna septembrie 2024, la nivelul unei ferme ar fi fost confirmat un focar de salmoneloză, pentru care inculpatul B.F. ar fi întocmit și depus la DSVSA Vaslui un dosar de despăgubire pentru compensarea pierderilor cauzate de contaminarea păsărilor fără culpa societății, estimând că i se cuvine o sumă de aproximativ 13 milioane de lei. În contextul neregulilor identificate în fermă, DSVSA Vaslui ar fi dispus monitorizarea strictă a activităților de neutralizare a exemplarelor afectate (aproximativ 230.000 de păsări) și ar fi refuzat să aprobe dosarul de despăgubire. Astfel, fiindu-i afectate interesele financiare, inculpatul B.F. ar fi întreprins, cu sprijinul mai multor persoane și cercuri relaționale de influență, demersuri pentru a-l schimba din funcție pe directorul executiv al DSVSA Vaslui”, au transmis procurorii DNA, într-un comunicat de presă.

