Susținătorii lui Kovesi îl presează pe președintele Nicușor Dan să se implice în schimbarea legii de numire a șefilor marilor parchete. Gândul prezintă strategia de influențare a numirilor pentru Ministerul Public și DNA, în pregătirea momentului din primăvara lui 2026

Mai multe persoane angrenate în problemele sistemului judiciar au avut o discuție, la Palatul Cotroceni, de 1 decembrie, cu președintele Nicușor Dan în care i-ar fi făcut acestuia propuneri destul de controversate referitoare la Justiție. În funcție de cine întrebi, participanții și topicul diferă cu privire la ceea ce s-a discutat cu adevărat în Biblioteca Palatului Cotroceni de Ziua Națională.

Însă mai mulți oameni care au discutat cu președintele Dan confirmă că problema numirii procurorilor șefi ai Parchetului General și DNA a fost abordată iar alții îi cer președintelui chiar să insiste și pe o schimbare legislativă, înainte de numirile din primăvară de la șefia marilor parchete.

Oameni care „gravitează” și folosesc numele lui Dan, mulți dintre cei care au gravitat în jurul fostului procuror șef Laura Codruța Kovesi, vor să facă parte dintr-o „comisie de vetting”, pe model Republica Moldova, prin care doresc să influențeze decizia Președintelui de numire a procurorilor șefi. Contactat de Gândul, ministrul Justiției, Radu Marinescu respinge categoric această idee.

O discuție „separată”, de 1 decembrie, în Palatul Cotroceni, cu prilejul recepției de Ziua Națională, a unor oameni implicați în zona sistemului judiciar – a „transpirat” în doar câteva ore.

„O discuție separată” de Ziua Națională

Președintele Nicușor Dan, retras în Biblioteca Palatului Cotroceni, ca să facă poze cu susținătorii săi, s-a trezit la coadă pentru o fotografie cu mai mulți oameni din Justiție. Nicușor Dan s-ar fi retras într-un colț al bibliotecii cu grupul din Justiție astfel încât să poată vorbi discret anumite probleme din Justiție.

Potrivit mai multor surse, la discuțiile despre Justiție cu președintele Nicușor Dan ar fi participat mai multe persoane implicate în problemele sistemului judiciar.

Unele dintre ele, care au fost și în siajul fostului procuror șef al DNA, Laura Codruța Koveși, ar fi implicați, inclusiv cu puncte de vedere, în procesul de elaborare a noului raport privind starea Justiției pe care îl pregătește Nicușor Dan.

Din grupul care „migrează” pe lângă președintele României ar face parte:

Dragoș Călin – co-preşedinte al Asociaţiei Forumul Judecătorilor din România

Bogdan Pîrlog – președinte al Asociației „Inițiativa pentru Justiție”

Stelian Ion – fost ministru al Justiției (USR)

Laura Ștefan (ExpertForum)

Alexandra Lăcrănjan, fost procuror DNA/ Asociația Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor

„Discuții despre procurorii șefi”. Și o idee: să fie validați de o „comisie consultativă”

„Am discutat despre reformă, promovări și modificări legislative”, confirmă anumiți participanți la discuție.

Când sunt întrebați despre ce au vorbit concret și cine a participat, descrierile variază.

Un participant confirmă faptul că i-a propus lui Nicușor Dan ca viitorul procuror general al României „să nu aibă legătură cu Bucureștiul”.

Altul vorbește despre formarea unei „comisii consultative/ de vetting” în jurul Președintelui României care să valideze/ filtreze – propunerile de procurori șefi care vor veni de la ministerul Justiției și pe care anul viitor președintele României le face pentru Parchetul General și DNA.

Întrebat de Gândul dacă a avut o discuție cu președintele Nicușor Dan pe tema Justiției la recepția de Ziua Națională, procurorul militar Bogdan Pîrlog a recunoscut că aceasta a avut loc dar „mai mult a vorbit Dragoș Călin”.

„A fost o solicitare din partea asociației noastre de pornire a unui proces de reformă și de reparare a deficiențelor introduse prin noile legi ale Justiției. Discuția a avut loc în jurul a 1 minut, 1 minut și ceva, în incinta evenimentului”, a declarat pentru Gândul procurorul militar Bogdan Pîrlog.

Nicușor Dan: „Vom ieși cu un raport diagnostic privind starea Justiției”

Miercuri, într-un interviu pentru Epoch Times, Nicușor Dan a confirmat că lucrează la un raport privind starea Justiției. „Pe multe din lucrurile pe care de-a lungul timpului le-am receptat din societate vom ieși cu un raport, un diagnostic al sistemului de justiție. 2-3 luni”, a spus președintele.

„Trebuie să existe o modificare legislativă”

Ideea unei „comisii consultative” care să graviteze în jurul președintelui României pe numirile în Justiție și să facă un fel de vetting nu este însă prevăzută în actuala lege 303/2002 privind statutul procurorilor și judecătorilor, lege care stabilește procedura de numire a procurorilor șefi.

„Ca respectiva comisie să aibă o altă valoare decât cea a prietenilor președintelui, trebuie să existe o modificare legislativă care să acorde autoritate acelei comisii. Da, orice președinte poate avea consilieri lângă el, dar din punct de vedere juridic – președintele decide, persoanele acelea nu există. Ca să aibă valoare de procedură, trebuie formalizată legislativ”, recunosc sursele.

Oameni din Justiție recunosc faptul că „ideea” de fi modificată legea 303/2002 „plutește” prin sistemul judiciar susținută în special de oameni care migrează în jurul președintelui Nicușor Dan și în zona „progresistă” a sistemului.

„S-a pus problema de modificare a legii, am auzit, dar nu la discuția asta”, spune alt participant.

În lege nu există nicio „comisie consultativă” a președintelui României

Procedura de numire a procurorilor șefi ai Parchetelor este reglementată destul de clar de legea 303/2002.

Candidații pentru funcțiile de procurori șefi sunt audiați în fața comisiei de la Ministerul Justiției, comisia emite punctul de vedere ministrului Justiției, ulterior propunerea se trimite la CSM, care emite aviz.

Dacă avizul este pozitiv, respectiva persoană este trimisă spre a fi propusă pentru funcția de procuror șef de către Președintele României.

Președintele poate refuza, motivat, numirea în funcţiile de conducere aducând la cunoştinţa publicului motivele refuzului. Decretul Președintelui României de numire în funcție sau refuzul motivat al acestuia se emite în maximum 60 de zile de la data transmiterii propunerii de către ministrul justiției”, spune legea.

Care este miza?

Un „consiliu consultativ” stabilit printr-o modificare intempestivă de lege ar da putere oamenilor din jurul președintelui României, care de altfel au și venit cu ideea, să se erijeze într-un filtru în chestiunea numirii procurorului șef.

Președintele ar spune astfel că specialiștii – respectiv „consiliul consultativ” – i-ar recomanda, în urma unei așa zise analizări a dosarelor/ interviurilor, doar pe X sau pe Y pentru a fi numit în funcție și astfel s-ar crea, în mod iluzoriu, o aparență de obiectivitate și imparțialitate pentru a fi prezentată publicului.

În fapt, această metodă paralegală este cumva preluată din reglementările Republicii Moldova, unde din cauza eșecului luptei anticorupție, procurorii și judecătorii au ajuns într-un proces de canibalizare judiciară, în urma luptelor interne și acuzațiilor reciproce de corupție legată de averi.

De altfel, Laura Ștefan, directoarea executivă Expert Forum, a fost numită în acest an în așa zisa „comisie de vetting” pentru procurori din Republica Moldova.

Ministrul Justiției exclude ideea: „Voi declanșa procedura de selecție strict în conformitate cu legea actuală”

Pe 30 martie 2026 expiră mandatele procurilor șefi în fruntea Parchetului General și DNA.

Întrebat de Gândul dacă intenționează să propună modificarea legii 303 pentru a schimbe procedura de numire a procurorilor șefi ai marilor parchete, ministrul Justiției, Radu Marinescu, a exclus această posibilitate, având în vedere că totul ține de un jalon din PNRR.

„Nu am cunoștință de asemenea discuții nu am participat și nu intenționez să propun modificări ale legii ci voi declanșa procedura de selecție strict în conformitate cu dispozițiile legii actuale”, declară Marinescu pentru Gândul.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI