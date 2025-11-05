Prima pagină » Actualitate » CTP îl ia la țintă pe Călin Georgescu: „Lupul lui Dumnezeu. Aș vrea să știu cum explică asta un preot român”

Bianca Dogaru
05 nov. 2025, 19:00, Actualitate
CTP îl ia la țintă pe Călin Georgescu: „Lupul lui Dumnezeu. Aș vrea să știu cum explică asta un preot român”

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu îl critică dur pe Călin Georgescu, după ce acesta s-a intitulat „Lupul lui Dumnezeu” în mesajul prin care anunța că boicotează alegerile pentru Primăria Capitalei. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, CTP ironizează contradicția dintre imaginea religioasă pe care și-o asumă Georgescu și simbolul ales pentru a se descrie: „Lupul este cel care sfâșie Mielul.”

„Apărând tot timpul cu o icoană în fundal, Georgescu se prezintă ca trimisul lui Dumnezeu în România. Românii sunt poporul ales și el este Mesia. Cu ajutorul lui Dumnezeu, rezolvă toate problemele economice, bugetare, sociale, de politică externă și de apărare ale țării,” scrie CTP.

Jurnalistul subliniază ironia din discursul lui Georgescu:

„Dar ce spune ieri omul lui Dumnezeu, anunțând că nu susține pe nimeni și că boicotează alegerile pentru Primăria Capitalei? Nici mai mult, nici mai puțin decât că el este un lup și lupii nu se vând pentru un os mai mare. Bineînțeles că a ales să fie lup în legătură cu dacii pe care i-a mai invocat – falsa „lege a Sarmizegetusei” – ca opoziție la Occident. Lupul draco înfipt în băț era un steag de război, nu numai al dacilor.”

CTP explică faptul că simbolul lupului, pe care Georgescu îl asociază adesea cu daci și tradiția geto-dacică, nu are legătură cu credința creștină, ci cu imaginea de prădător, opusă complet Mielului.

„Care este însă animalul ce îl întruchipează pe Iisus, fiul lui Dumnezeu, înomenit pe Pământ? Știe orice credincios, Mielul! Mielul sacrificat pentru răscumpărarea păcatelor oamenilor. Georgescu spune că el este Lupul – cel care sfâșie Mielul. Lupul lui Dumnezeu! Prădătorul nemilos, acționând în haită, este alăturat lui Dumnezeu.”

În final, jurnalistul lansează o provocare directă Bisericii Ortodoxe și susținătorilor religioși ai lui Călin Georgescu:

„Aș vrea să știu cum explică asta un preot român care a îndemnat la votarea lui Georgescu fie pe față, fie prin dos. Aș vrea să știu cum explică asta un creștin-ortodox votant Georgescu.”

