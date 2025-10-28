Jurnalistul Cristian Tudor Popescu l-a ironizat pe fostul lider USR, Cătălin Drulă și a afirmat că acesta se comportă „ca un pui de cangur în marsupiul lui Nicușor Dan”. CTP consideră că Drulă încearcă fără succes să se asocieze cu Nicușor Dan, care însă „nu-l bagă în seamă”.

„Domnul Drulă nu mai are în gură acum decât Nicușor Dan. Pare, într-un fel că ar fi fiul lui, așa se comportă. Repetă în neștire, încearcă să se situeze ca un pui de cangur în marsupiul lui Nicușor, iar Nicușor nu-l bagă în seamă, a spus Cristian Tudor Popescu într-o intervenție la B1.

Jurnalistul a comparat relația politică dintre cei doi cu una unilaterală, evocând ironic imaginea unei corespondențe în care doar o parte scrie:

„E ca un cetățean care, la începutul secolului XX, a trimis 21 de scrisori unui mare savant și apoi se laudă că are o corespondență cu el. Ce nu a spus însă, e că nu primește răspuns la niciuna,” a adăugat CTP.

CTP a mai declarat că Nicușor Dan „face jocuri mult mai complexe decât par” și că nu este exclus ca acesta sa aibă o înțelegere chiar cu primarul Daniel Băluță.

„Nu l-ar deranja nici să-l susțină pe domnul Băluță, pentru că sunt, fizic, aproape acolo, la Unirii. Domnul Drulă are un pietroi de picior, și anume rezultatul slab al USR la alegerile locale trecute, când a apărut pe toate gardurile și a luat 7%”, a încheiat CTP.

Surse foto: Profimedia

