CTP se dezlănțuie la adresa lui Nicușor Dan: Caricatura de Xi Jinping, susținător al mafiei magistraților

24 oct. 2025, 22:20, Actualitate
Gazetarul Cristian Tudor Popescu se dezlănțuie la adresa președintelui Nicușor Dan, pe care îl numește Caricatura de Xi Jinping, susținător al mafiei magistraților”, într-o postare pe Facebook, cu titlul sugestiv: Întâlnirea de la Budapesta a avut loc la București”.

În acestă nouă postare, CTP face o paralelă între situația războiului din Ucraina și situația politică din România, și susține că aidoma lui Putin, magistrații României nu vor să cedeze nimic, niciun leuț. Ei sunt unici”. Cuvântul cheie aruncat de Putin, Orban și Grindeanu este „dialog”, să vorbim discuții, vibrăm aerul, insultăm: Kremlinul pe Trump, Grindeanu pe Bolojan”.

Cristian Tudor Popescu spune că, în toată această realitate politică românească existentă, președintele Nicușor Dan se plasează ca o caricatură de Xi Jinping: mediator, împăciuitor, dar, de fapt, susținător al mafiei magistraților”.

Întâlnirea pentru pace” de la Budapesta nu mai are loc. Dacă ar fi avut, ar fi fost aidoma grupului de lucru Grindeanu, șefa CSM, „unica” Elena Costache, șefa ÎCCJ, Savonea.

V. Orban nu urmărea altceva decât să-și facă imagine în vederea alegerilor care-i bat la ușă. Știa foarte bine nu e nimic de negociat. Putin nu vrea cedeze niciun metru pătrat, ba chiar vrea mai mult. Trump năzuiește -l împingă la pace, dar fără a recurge până acum la presiuni adevărate.

Grindeanu nu urmărește altceva decât să-și facă imagine, atât în vederea alegerilor din PSD cât și din perspectiva funcției de premier pe care s-o înhațe la momentul oportun. Știe foarte bine nu e nimic de negociat. Prevederile legii Bolojan nu sunt nici măcar aspre, sunt corecte și de bun-simț: 10 ani tranziție de la 48 la 65 de ani vârsta de pensionare pentru magistrați, 70% pensia față de salariu. Aidoma lui Putin, magistrații României nu vor să cedeze nimic, niciun leuț. Ei sunt unici”. Cuvântul cheie aruncat de Putin, Orban și Grindeanu este „dialog”, să vorbim discuții, vibrăm aerul, insultăm: Kremlinul pe Trump, Grindeanu pe Bolojan.

Iar președintele nostru se plasează ca o caricatură de Xi Jinping: mediator, împăciuitor, dar, de fapt, susținător al mafiei magistraților.

Asta în vreme ce simplii cetățeni văd foarte bine unde e Dreptatea, dar nu mai știu unde e Justiția în România”, a scris CTP pe Facebook.

