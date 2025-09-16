Prima pagină » Actualitate » CTP: Nicușor Dan mai are nevoie de un AN de zile, până să ia o decizie, ca președinte al României

CTP: Nicușor Dan mai are nevoie de un AN de zile, până să ia o decizie, ca președinte al României

Ruxandra Radulescu
16 sept. 2025, 20:35, Actualitate
CTP: Nicușor Dan mai are nevoie de un AN de zile, până să ia o decizie, ca președinte al României

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu, unul dintre susținătorii lui Nicușor Dan în campania prezidențiale, a calculat, în baza declarațiilor șefului de la Cotroceni, cât timp ar mai avea acesta nevoie pentru a lua o decizie. 

Cristian Tudor Popescu s-a raportat la afirmația lui Nicușor Dan, potrivit căreia, atunci când trebuia să rezolve o problemă de matematică, reflecta 45 de minute, înainte de începe să o soluționez.

„Socoteala președintelui Dan
Astăzi am reluat la Radio Europa FM emisiunea România în direct. Cap la Cap cu domnul Cătălin Striblea și europenii FM. Dl Striblea a propus un calcul bazat pe numărul de minute, 45, pe care l-a avansat președintele Nicușor Dan ca timp în care, la concursurile de matematică, reflecta asupra subiectelor fără să scrie ceva. Nu am luat în serios calculul, l-am tratat neatent, ca pe o glumă. Gândindu-mă mai bine, constat că n-aveam dreptul să fac asta. Înainte de a fi președinte, dl Dan e un matematician de clasă. Dacă spune un număr, suntem datori să-l luăm cât se poate de în serios”, a precizat Cristian Tudor Popescu.

„Atât ar fi să mai așteptăm ca să stea și să cugete dl președinte Dan”

Publicistul a calculat, astfel, numărul de minute de care ar avea Nicușor Dan nevoie, din momentul în care a preluat mandatul, pentru a reflecta la situația țării. Concluzia la care a ajuns Cristian Tudor Popescu este 494.640 de minute.

Având în vedere că o zi are 1440 de minute, jumătate de milion de minute înseamnă aproximativ 347 de zile. Astfel lui Nicușor Dan îi mai trebuie aproape un an de zile pentru a reflecta la situația României.

„Deci. Raportul între 45 min. și 3 ore, adică 180 min., durata unui examen, este ¼. Același raport trebuie să existe între numărul de minute de la începutul mandatului în care președintele reflectează fără să facă și durata mandatului, 5 ani. Un an – 365,242 zile, rotunjim prin scădere la 365. Avem 5 ani = 1.825 zile.

Anul 2028 va fi bisect, februarie cu o zi în plus, deci 1.826 zile. Acum, 1.826 x 24 ore = 43.824 ore; 43.824 x 60 min = 2.629.440 minute. Împărțim la 4 și rezultă 657.360 minute.

Din 26 mai, de când dl Dan e președinte, și până azi, s-au scurs 113 zile, adică 113 x 24 x 60 = 162.720 minute. Dacă scădem din 657.360 pe 162.720, avem 494.640 minute, id est aproape o jumătate de milion de minute. Atât ar fi să mai așteptăm pentru ca să stea și să cugete dl președinte Dan”, a conchis  Cristian Tudor Popescu.

