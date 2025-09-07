Cu cât a ajuns să se vândă o bancnotă cu eclipsa din 1999, acum, în septembrie 2025. Suma este uriașă!

Iată cu cât a ajuns să se vândă o bancontă cu eclipsa din 1999, acum, în septembrie 2025. Suma este uriașă!

Eclipsa din 7 septembrie 2025 le-a dat prilej românilor să caute prin sertare tot felul de obiecte care au legătură cu aceasta. Spre exemplu, un român a postat un anunț de vânzare al unei bancnote ce are în prim-plan eclipsa din 1999.

Ce-i drept, eclipsa din 11 august 1999 a fost o eclipsă de Soare, ultima eclipsă totală de Soare din secolul al XX-lea și, implicit, din mileniul al II-lea, în anul 2000 neexistând eclipse totale de Soare. Aceea a fost cea de-a 21-a eclipsă (din 77), din seria Saros 145. Cu toate că a avut o durată de totalitate mijlocie, relativ scurtă, eclipsa a fost excepțională, întrucât a avut cei mai mulți observatori din toată istoria.

Eclipsa din 7 septembrie 2025 este o eclipsă totală de Lună, un fenomen ceresc spectaculos, care va fi vizibil și în România. Astfel, satelitul natural al Pământului va fi complet acoperit de umbra Pământului, transformându-se într-o sferă cu nuanțe de roșu și portocaliu. Acest eveniment mai este cunoscut și sub denumirea de „Lună sângerie”.

Revenind la anunțul cu pricina, românul cere pe bancnota de 2.000 de lei, cu eclipsa din anul 1999, nici mai mult nici mai puțin de 2.900 de lei, de altfel, o sumă foarte mare.

„Vând bancnotă de 2000 de lei, ediție limitată-eclipsa produsă în 1999. Bancnota este în stare excelentă. Nu sunt interest de schimburi”, este anunțul dat de acesta.

Anunțul său a fost postat încă din data de 19 august 2025, dar se pare că continuă să fie activ.

