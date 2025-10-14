Cu cât a ajuns să se vândă o monedă de 1 euro din 2001, acum, în octombrie 2025. Câștigi o mică avere din vânzarea ei

Se întâmplă să mai deții o monedă de 1 euro din 2001, acasă la bunici sau părinți? O astfel de piesă numismatică este oferită spre vânzare la un preț considerabil, reprezentând o mică avere pentru unii dintre colecționari. Vezi mai jos.

Piesele numismatice relevă, de cele mai multe ori, un moment istoric, un loc sau viața unei personalități. Există o multitudine de monede și bancnote vechi pe care utilizatorii le oferă spre vânzare pe diverse platforme online. De data aceasta, o postare pe platforma Olx a atras atenția, îndeosebi asupra prețului de vânzare.

Moneda de 1 euro din 2001 se vinde la un preț ridicat

Moneda de 1 euro din 2001 se vinde la un preț ridicat, pe platformă. Un utilizator cere nu mai puțin de 5.000 de euro pentru o singură monedă, ceea ce ar însemna circa 25.460 de lei, la cursul BNR actual.

„Monedă rară 1 euro, 2001. 5.000 de euro. Mai multe detalii la telefon”, se arată în anunțul postat pe platforma Olx.

Detalii despre moneda de 1 euro

Moneda a avut un tiraj de 67.900.000 de unități și are un diametru de 23.20 milimetri. Piesa din 2001 are o grosime de 2.33 de milimetri și o greutate de 7.5 grame. A fost lansată în Țările de Jos – Utrecht, este bimetalică, fiind făurită din nichel placat cu cupru-nichel și cercul exterior din nichel-alamă.

Autorul recomandă:

Suma uriașă cu care se vinde pe Olx o monedă cu defect. Îți iei un apartament de banii ăștia

Cu cât a ajuns să se vândă o monedă de 500 de lei din 1999, acum, în iulie 2025. Plătești o mică avere ca să o deții în colecție

Cu cât a ajuns să se vândă o bancnotă cu eclipsa din 1999, acum, în septembrie 2025. Suma este uriașă!

Prețul ireal cerut pentru o monedă românească de 10 bani. Este o mică avere pentru colecționari!

Sursă foto: Olx