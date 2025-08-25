Prima pagină » Actualitate » Suma uriașă cu care se vinde pe Olx o monedă cu defect. Îți iei un apartament de banii ăștia

Suma uriașă cu care se vinde pe Olx o monedă cu defect. Îți iei un apartament de banii ăștia

25 aug. 2025, 19:31, Actualitate
Suma uriașă cu care se vinde pe Olx o monedă cu defect. Îți iei un apartament de banii ăștia
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Pe platforma Olx este publicat un anunț, care este încă activ, de vânzare a unei monede de 2 euro, care prezintă un defect din fabricație.

Defectul este, potrivit vânzătorului, că nu este centrată pe mijloc. Anunțul are, până în prezent, 80 de vizualizări. Însă ce atrage cel mai mult atenția este, de fapt, prețul cerut de acesta. Nici mai mult, nici mai puțin de: 500.000 de lei, adică, dacă convertim în euro, 98.919 euro. Mai excat, aproape cât un apartament cu două camere, lângă București.

Anunțul acesta este publicat pe OLX încă din 4 august 2025, dar se pare că cel care l-a postat nu a reușit săși vândă până acum prețioasa monedă.

De altfel, pe Olx sunt multe anunțuri cu monede publicate. Spre exemplu, un alt vânzător cere pe o monedă din aur BNR, din 2005, cu George Enescu, suma de 23.504 lei.

Valoare nominală: 500 lei

• Metal: aur

Titlu: 999/1000

Calitate: proof

Greutate: 31,103 grame

Margine: neteda

Diametru: 35 mm

• An emisiune: 2005

Tiraj maxim: 250

Moneda vine însoțită de certificat de autenticitate emis de BNR, pliant și caseta de prezentare”, se anunță în acest alt anunț găsit pe OLX.

De altfel, anunțurile cu monede de pe platformă sunt numeroase. La o simplă căutare, am găsit nu mai puțin de 1000 de rezultate.

