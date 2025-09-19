Prima pagină » Actualitate » Cu câți km/h poți depăși limita de viteză fără să primești amendă, potrivit Codului Rutier. În ce condiții ești sancționat

19 sept. 2025, 19:55, Actualitate
Cu câți km/h poți depăși limita de viteză fără să primești amendă / foto: colaj Envato/Shutterstock

Codul Rutier prevede limita de viteză pentru fiecare tipologie de drum, dar și în fucție de vehiculul condus. În condițiile în care un șofer încalcă legislația rutieră, acesta poate fi sancționat. În unele cazuri, conducătorii auto pot ajunge în spatele gratiilor.

Te-ai întrebat vreodată cu câți km/h poți depăși limita de viteză fără să primești amendă? În Codul Rutier este stipulată regula de la care șoferii nu trebuie să se abată, sub nicio formă, când rulează pe drumurile publice. În condițiile în care conducătorii auto nu respectă legislația, pot fi sancționați.

La momentul actual, valoarea punctului de amendă este de 202,5 lei. Cea mai mică sancțiune care poate fi aplicată unui șofer este de 405 lei (2 puncte de amendă). În diverse situații, amenda poate depăși 4.000 de lei,  iar șoferul poate să rămână fără permis, fără certificatul de înmatriculare și chiar poate ajunge în spatele gratiilor.

Limita de viteză impusă în funcție de drum, vehicul și condițiile meteo

În funcție de artera circulată, de vehicul și de condițiile meteo, șoferii trebuie să respecte limitele de viteză stipulate în Codul Rutier. Totuși, cu câți kilometri poate depăși un conducător auto limita legală, în 2025, fără să fie sancționat? Mai înainte de toate, în legislație sunt menționate limitele de viteză, iar categoriile sunt următoarele:

Motociclete, autoturisme, vehicule de până în 3.5 tone

  • 50 km/h în localitate;
  • 90 km/h pe drumurile naționale sau județene;
  • 100 km/h pe drumurile europene;
  • 120 km/h pe drumurile expres;
  • 130 km/h pe autostradă.

Camioane, autobuze și vehicule de peste 3.5 tone

  • 50 km/h în localitate;
  • 80 km/h pe celelalte categorii de drumuri;
  • 90 km/h pe drumurile expres sau pe cele naţionale europene (E);
  • 110 km/h pe autostrăzi.

Subcategoriile A1, B1 şi C1

  • 50 km/h în localitate;
  • 70 km/h pentru celelalte categorii de drumuri;
  • 80 km/h pe drumurile expres sau pe cele naţionale europene (E);
  • 90 km/h pe autostrăzi.

Pe de altă parte, legislația rutieră actuală nu prevede vreo sancțiune în cazul șoferilor care depășesc limita de viteză cu mai puțin de 10 km/h. Totuși, trebuie menționat faptul că șoferii implicați în accidente rutiere, care au circulat chiar și cu 1 km/h peste limita legală, pot fi răspunzători în fața faptelor, arată ProMotor.

Când se suspendă permisul auto?

Codul Rutier stabilește două situații în care permisul de conducere poate fi suspendat. Și anume, atunci când viteza este depășită cu peste 50km/h (90 zile) și cu peste 70 km/h (120 zile).

Alte sancțiuni

  • 2-3 puncte de amendă dacă viteza este depășită cu 10-20 km/h;
  • 4-5 puncte de amendă dacă viteza este depășită cu 21-30 km/h;
  • 6-8 puncte de amendă dacă viteza este depășită cu 31-40 km/h;
  • 9-20 de puncte de amendă dacă viteza este depășită cu 41-50 km/h;

Sursă foto: colaj Envato/Shutterstock

