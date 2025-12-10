Prima pagină » Actualitate » Cu ce medie a terminat facultatea Cătălin Măruță. Ce a lucrat în timpul facultății pentru a se întreține

10 dec. 2025, 11:30, Actualitate
Cătălin Măruță, în vârstă de 47 de ani, a spus cu ce medie a terminat facultatea. De asemenea, acesta a dezvăluit și cum făcea rost de bani în studenție.     

Cătălin Măruță a absolvit Facultatea de Drept, cu o medie foarte bună. Pe durata studiilor, acesta a avut mai multe joburi pentru a face rost de bani.

Despre acea perioadă din viața sa a oferit Cătălin Măruță amănunte la emisiunea ”Întrebarea Mesei Rotunde”, moderată de Marius Manole.

Cu ce medie a terminat facultatea Cătălin Măruță. ”Am fost atât de ambițios încât am dat definitivatul și am luat carnet de avocat

”Când am venit la București, am dat la Drept. Știam că ăsta e un vis pe care trebuie să-l urmez și îmi plăcea ce vedeam la tata, el fiind judecător pe cazuri penale. Am dat la Nicolae Titulescu și nu am mai dat la stat și asta a fost dezamăgirea tatălui meu. În primul an când am venit la București, m-am cazat la căminul de nefamiliști Bobocica și primele trei luni nu m-am dus deloc la facultate, pentru că am prins campania electorală. Cred că era în anul 1996 și eu și colegul meu de la Târgu Jiu am împărțit flyere și atunci am învățat Bucureștiul. (…) La sediul de campanie, ne spuneau ăia: „Vă dăm 10-20 de lei, trebuie să ajungeți în Militari, să împărțiți pliante”. Nu mai știu cum erau pe atunci banii. Noi eram foarte disciplinați: când ne-au verificat, au văzut că în Militari toate mașinile parcate aveau în parbriz pliantele noastre”, a detaliat Cătălin Măruță, potrivit revistei Unica.

”Când m-am dus la Târgu Jiu, m-a întrebat tata ce materii am la facultate… Am terminat facultatea cu 9,42, am intrat în Barou, am făcut practică, eram la „Tonomatul DP2” între timp, și mă duceam și la tribunal. Nu aveam nicio treabă cu chestia asta. Dar am fost atât de ambițios încât am dat definitivatul și am luat carnet de avocat. Și m-am dus la Târgu Jiu, la tata, și i l-am pus pe masă: „Uite, vezi că nu te-am dezamăgit?!” Asta a fost bucuria mea”, a adăugat acesta.

Prezentatorul TV a dat detalii și despre joburile pe care le-a avut în timpul studenției:

”Când împărțeam pliante, mi-am dat seama că trebuie să mă întrețin într-un fel, să plătesc căminul de nefamiliști unde stăteam. Am fost sărac și nu mi-e rușine să zic. Ba chiar sunt foarte bucuros! Aveai altă energie, altă bucurie… Puneam muzică la discoteca „Kilometrul Zero”. Știi „Circul Foamei” de la Unirii? Acolo era o discotecă… Proprietar era un arab, Said. Eram DJ acolo! Puneam vineri, sâmbătă și duminică și luam bani pe dedicații. Eu nu știam să mixez, mi se părea că trebuie să vorbesc încontinuu. Dădeam dedicații și luam 1 leu, 2 lei, 5 lei… Mă duceam acasă, la căminul de nefamiliști, îi scoteam din buzunar și ziceam: „Mamă, dacă mă dă afară și de acolo și nu merge nici cu radioul, mai pot să mai stau în București două luni de zile”. Era altă bucurie să câștigi bani la 20 de ani”.

Cătălin Măruță, 19 ani de relație cu Andra

Andra și partenerul ei de viață, Cătălin Măruță, sunt căsătoriți de 17 ani, dar relația lor durează de 19 ani.

Cei doi au împreună doi copii, David și Eva. Cântăreața și prezentatorul de televiziune formează unul dintre cele mai unite cupluri dn showbiz-ul românesc.

Cele mai noi