Inspectorii Agenției Naționale de Integritate (ANI) au constatat abateri de la regimul juridic al incompatibilităților, conflictelor de interese și indicii privind posibile fapte penale în cazul a 14 persoane – aleși locali, funcționari publici și polițiști. Printre acestea se numără și Cristian Miclău, primar al orașului Băile Herculane (județul Caraș – Severin), acuzat că a contribuit la devalizarea stațiunii balneare faimoase odinioară, fiind frecventată inclusiv de Casa Regală a fostului Imperiu Austro-Ungar.
Stațiunea este în centrul unui amplu dosar DIICOT care anchetează devalizarea acesteia de către un grup infracțional organizat.
Potrivit motivării ANI, edilul a inițiat proiectul privind neexercitarea dreptului de preempțiune al orașului, apoi a semnat referatul de aprobare și a transmis Consiliului Local documentele necesare adoptării hotărârii. Ulterior, părinții primarului au cumpărat imobilul, care în prezent este scos la vânzare la un preț de peste 10 ori mai mare.
Inspectorii consideră că există indicii privind folosirea funcției pentru obținerea unui folos patrimonial pentru rudele de gradul întâi ale fostului edil.
Așadar, Agenția Națională pentru Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraș – Severin cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea infracțiunii de folosire a funcției pentru favorizarea unor persoane.
Astfel, în exercitarea atribuțiilor sale de serviciu, edilul a îndeplinit următoarele acte ce au dus la obținerea unui folos patrimonial pentru părinții săi:
Aceste demersuri au dus la neexercitarea dreptului de preempțiune de către U.A.T. Băile Herculane. Instituția de stat nu a mai achiziționat imobilul monument istoric, cumpărat ulterior de părinții lui Cristian Miclău și scos la vânzare la un preț de 10 ori mai mare decât cel de achiziție.
