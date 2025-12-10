Prima pagină » Actualitate » Lovitură ANI în dosarul devalizării Băilor Herculane. Fostul primar a împiedicat Primăria să cumpere un imobil, cumpărat ulterior de părinții săi

Lovitură ANI în dosarul devalizării Băilor Herculane. Fostul primar a împiedicat Primăria să cumpere un imobil, cumpărat ulterior de părinții săi

10 dec. 2025, 13:25, Actualitate
Lovitură ANI în dosarul devalizării Băilor Herculane. Fostul primar a împiedicat Primăria să cumpere un imobil, cumpărat ulterior de părinții săi
O femeie a cerut despăgubiri de zecii de mii de euro după ce s-a ciocnit de un bărbat, pe un patinoar din Linz / foto: Shutterstock

Inspectorii Agenției Naționale de Integritate (ANI) au constatat abateri de la regimul juridic al incompatibilităților, conflictelor de interese și indicii privind posibile fapte penale în cazul a 14 persoane – aleși locali, funcționari publici și polițiști. Printre acestea se numără și Cristian Miclău, primar al orașului Băile Herculane (județul Caraș – Severin), acuzat că a contribuit la devalizarea stațiunii balneare faimoase odinioară, fiind frecventată inclusiv de Casa Regală a fostului Imperiu Austro-Ungar.

Stațiunea este în centrul unui amplu dosar DIICOT care anchetează devalizarea acesteia de către un grup infracțional organizat.

Schema pusă la cale de fostul primar din Herculane

Potrivit motivării ANI, edilul a inițiat proiectul privind neexercitarea dreptului de preempțiune al orașului, apoi a semnat referatul de aprobare și a transmis Consiliului Local documentele necesare adoptării hotărârii. Ulterior, părinții primarului au cumpărat imobilul, care în prezent este scos la vânzare la un preț de peste 10 ori mai mare.

Inspectorii consideră că există indicii privind folosirea funcției pentru obținerea unui folos patrimonial pentru rudele de gradul întâi ale fostului edil.

Băile Herculane, Stațiunea din România, renumită pentru izvoarele termale, care a ajuns ruine. Era preferata lui Nicolae Ceaușescu

Stațiunea din România, renumită pentru izvoarele termale, care a ajuns o ruină / Sursă foto: Shutterstock

Așadar, Agenția Națională pentru Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraș – Severin cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea infracțiunii de folosire a funcției pentru favorizarea unor persoane.

Părinții fostului edil au scos la vânzare imobilul la un preț de 10 ori mai mare

Astfel, în exercitarea atribuțiilor sale de serviciu, edilul a îndeplinit următoarele acte ce au dus la obținerea unui folos patrimonial pentru părinții săi:

  • a inițiat un Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preempțiune al orașului Băile Herculane, în sensul achiziționării unui imobil monument istoric,
  • a întocmit printr-un referat de aprobare expunerea de motive, argumentând necesitatea adoptării proiectului,
  • a sesizat Consiliul Local al orașului Băile Herculane cu privire la adoptarea unei hotărâri de consiliu privind neexercitarea dreptului de preempțiune al orașului Băile Herculane,

Aceste demersuri au dus la neexercitarea dreptului de preempțiune de către U.A.T. Băile Herculane. Instituția de stat nu a mai achiziționat imobilul monument istoric, cumpărat ulterior de părinții lui Cristian Miclău și scos la vânzare la un preț de 10 ori mai mare decât cel de achiziție.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Condamnări în dosarul DIICOT privind devalizarea staţiunii Băile Herculane: Instanţa dispune confiscarea a 19 hoteluri şi băi termale

COMOARA uitată a României renaște. Turismul balnear, o gură de oxigen pentru economie. Stațiunea de VIS care ne va pune pe harta mondială

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Momente inedite din vizita lui Nicușor Dan în Franța. „Gardianul” președintelui filmează, din umbră, prin fabrica de radare a francezilor
13:53
Momente inedite din vizita lui Nicușor Dan în Franța. „Gardianul” președintelui filmează, din umbră, prin fabrica de radare a francezilor
ULTIMA ORĂ Profesorii „strigă” catalogul în fața Guvernului României și cer demisia lui Daniel David: „Afirmațiile ministrului sunt un atac la democrație”
13:49
Profesorii „strigă” catalogul în fața Guvernului României și cer demisia lui Daniel David: „Afirmațiile ministrului sunt un atac la democrație”
Mediafax
Care sunt candidații cei mai căutați pe piața locurilor de muncă în acest moment
Digi24
„Războiul a atins apogeul și se mută în Europa”. Avertismentul liderului uneia dintre cele mai eficiente unități din armata ucraineană
Cancan.ro
Rodica Stănoiu va fi deshumată?! Detalii despre ultimele ore ale fostei ministrese: a ajuns la camera de gardă 'subnutrită și lovită'
Prosport.ro
FOTO. Imagini cu iubita noului campion mondial într-un pictorial spectaculos
Adevarul
Mesajul dur al unui profesor de Drept: Dacă un neurochirurg de 65 de ani poate opera, și un judecător poate pronunța divorțuri
Mediafax
Medicii avertizează: Ce băutură poate provoca AVC dacă este consumată în exces
Click
Monica Pop a spus care este rețeta pentru creșterea imunității. Nu recomandă Vitamina C: „O prostie”
Digi24
Polonia vrea să trimită Ucrainei întreaga sa flotă de MiG-29. Ce oferă Kievul în schimb
Cancan.ro
Rodica Stănoiu va fi DESHUMATĂ?! Detalii tulburătoare despre ultimele ore ale fostei ministrese: a ajuns la camera de gardă 'subnutrită și lovită'
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea. E total schimbată
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Cele mai puțin fiabile automobile SH: un producător iese în evidență prin defecțiuni la sistemul AdBlue
Descopera.ro
Semne de activitate detectate pe obiectul interstelar 3I/ATLAS
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit o nouă structură în creierul oamenilor
SĂRBĂTORI Un altfel de Grinch. Un bărbat din Franța a fost reținut după ce, timp de două săptămâni, a smuls și a aruncat la gunoi globurile roșii din brazii de Crăciun
14:22
Un altfel de Grinch. Un bărbat din Franța a fost reținut după ce, timp de două săptămâni, a smuls și a aruncat la gunoi globurile roșii din brazii de Crăciun
ECONOMIE Ce TAXE noi vor plăti românii de la 1 ianuarie 2026. CCR a aprobat pachetul 2 de măsuri fiscale al Guvernului Bolojan
14:20
Ce TAXE noi vor plăti românii de la 1 ianuarie 2026. CCR a aprobat pachetul 2 de măsuri fiscale al Guvernului Bolojan
HOROSCOP Cele trei zodii care intră în cea mai norocoasă perioadă din ultimii 15 ani, din 12 decembrie. Începe o schimbare uriașă
14:18
Cele trei zodii care intră în cea mai norocoasă perioadă din ultimii 15 ani, din 12 decembrie. Începe o schimbare uriașă
CONTROVERSĂ „Mărul discordiei” dintre Ucraina și Rusia stă într-un teritoriu de doar 4000 km². NYT arată unde este bucata de pământ care blochează pacea lui Trump
14:03
„Mărul discordiei” dintre Ucraina și Rusia stă într-un teritoriu de doar 4000 km². NYT arată unde este bucata de pământ care blochează pacea lui Trump
TURISM Statele Unite vor verifica ce scriu turiștii străini pe rețelele de socializare înainte de a-i lăsa să intre în țară. Ce date li se vor cere
13:48
Statele Unite vor verifica ce scriu turiștii străini pe rețelele de socializare înainte de a-i lăsa să intre în țară. Ce date li se vor cere
CONTROVERSĂ Nicolas Sarkozy, Jurnalul deținutului 320535. Cum și-a petrecut fostul președinte al Franței cele 20 de zile de închisoare. Cuvinte dure la adresa lui Macron
13:14
Nicolas Sarkozy, Jurnalul deținutului 320535. Cum și-a petrecut fostul președinte al Franței cele 20 de zile de închisoare. Cuvinte dure la adresa lui Macron

Cele mai noi