Cu ce poți înlocui dulciurile pe perioada iernii

18 nov. 2025, 21:30, Actualitate
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Fructele uscate reprezintă una dintre cele mai simple și mai gustoase soluții atunci când vrei să înlocuiești dulciurile clasice, mai ales pe perioada iernii.

Acestea se găsesc peste tot, se păstrează bine iarna și au gust intens, care satisfice rapid pofta de dulce. De asemenea, fructele uscate sunt super-alimentele de iarnă care pot înlocui dulciurile.

Fructele uscate sunt fructe din care a fost scoasă aproape toată apa, însă gustul, zaharurile naturale și nutrienții rămân concentrați în pulpa rămasă. Înainte-vreme, fructele erau lăsate la soare se usuce, iar metoda asta se folosește de mii de ani. Însă azi, oamenii folosesc și deshidratoare sau cuptorul setat la temperaturi mici pentru a obține același rezultat.

Când apa se evaporă, fructele se micșorează și devin o gustare ce rezistă mult timp fără se strice, ușor de luat oriunde și ideală pentru iarnă.

Sunt multe fructe uscate pe care le poți găsi în magazine, de la cele clasice până la variante exotice. Spre exemplu, stafidele sunt probabil cele mai cunoscute. Apoi, avem prunele uscate, renumite pentru beneficiul asupra tranzitului intestinal. Caisele uscate sunt bogate în beta-caroten, smochinele uscate sunt dense și foarte dulci, iar curmalele sunt dulci și cărnoase.

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Câte calorii au fructele uscate

Fructele uscate au mai multe calorii decât varianta lor proaspătă. Iar asta deoarece, atunci când apa se evaporă, zaharurile naturale rămân concentrate într-o cantitate mult mai mică de produs.

Majoritatea fructelor uscate au între 38 și 66% zahăr natural. Spre exemplu, prunele uscate au în jur de 38%, caisele 53%, stafidele aproape 60%, iar curmalele chiar peste 64%. Toate aceste zaharuri se traduc direct în calorii, potrivit Healthline.com.

Diferența dintre fructele proaspete și cele uscate este foarte mare. Spre exemplu, 100 g de prune proaspete au aproximativ 46 kcal. Aceeași cantitate în versiune uscată ajunge la aproape 240 kcal, adică de peste cinci ori mai mult.

Cum le poți consuma

Fructele uscate sunt gustoase și ușor de folosit în multe feluri: ca gustare dulce, în mix cu nuci și semințe, la micul dejun, adugate în fulgii de ovăz, în salate sau în preparate sărate.

