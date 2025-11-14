Prima pagină » Actualitate » Care este alimentul la care românii nu renunță de sărbători, cu 40% mai scump, acum, în noiembrie 2025

14 nov. 2025, 21:22, Actualitate
sursa foto: captura video Observator

Iată care este alimentul la care românii nu renunță de sărbători, cu 40% mai scump, în prezent.

Deși prețurile le lasă un gust amar, românii se topesc dupăciocolată. De altfel, dulciurile au ajuns să coste cu 40% mai mult decât anul trecut. Iar ca să nu piardă clienți, comercianții au fost nevoiți să fie cât mai inventivi, creând combinații inedite: ciocolata cu leuștean, cu colivă sau cu urechi de porc. Cofetarii fac și artă și așa a apărut Coiful de la Coțofenești din ciocolată.

Nu mai puțin de 50 de zile și nopți a lucrat o tânără la celebrul Coif făcut numai din ciocolată. Pentru un efect mult mai realistic, l-a îmbrăcat chiar și în foiță de aur.

„Este vedeta şi foarte apreciat şi bucur. Munca mea a prins roade, este sculptat manual. Iniţial am vrut îl fac placă turnată, dar citind poveştile despre istoria şi povestea acestui coif de la Coțofenești, am luat decizia îl creez şi eu. Va pleca anul viitor la Olimpiadă la Luxemburg”, a declarat Dalia Păduraru, ciocolatier, potrivit Observator News.

sursa foto: captura video ObservatorNews

sursa foto: captura video ObservatorNews

Românii mănâncă în medie de 2.36 kilograme de ciocolată pe an. Comercianţii spun în apropierea sărbătorilor vânzările explodează, iar preţurile încep de la 30 de lei.

„Se caută figurinele pentru Moş Nicolae, pentru Crăciun. Poşetuţe de ciocolată, pantofi de ciocolată, îi putem asorta cu poşetuţele„, a explicat Andreea Grigoroşoaie, artizan ciocolată.

La festivalul Ciocolatei desfășurat la Iaşi, nimeni nu a plecat cu mâna goală, iar ciocolata în combinaţii inedite i-a cucerit.

Pentru nu o mănânc eu aici, o trimit în străinătate mănânce ciocolată cu jumeri. Pentru sora mea, sper o mănânce. Văd se merge foarte mult pe lucruri inovative. Am luat cu rozmarin, cu busuioc, cu lămâie japoneză„, a spus un participant la festivalul Ciocolatei din Iaşi.

Avem de la ciocolată cu colivă, la ciocolată cu leuştean, avem ciocolată cu gorgonzola, cu urechi de porc, de Ignat, în apropierea Crăciunului„, a subliniat Adina Istrate, organizator festival.

De asemeneam din nou la modă este şi ciocolata de casă. Au crescut cu 40% vânzările faţă de aceeași perioadă a anului trecut, iar un singur baton de ciocolată costă 8 lei.

Nu în ultimul rând, ciocolata românească îi îndulceşte şi pe străini. Din 2020 şi până acum, exporturile de ciocolată au crescut anual cu aproape 13%, valoarea exporturilor ajungând la 175 milioane de euro anul trecut.

