Maioneza este unul dintre ingredientele esențiale care dau textura și gustul caracteristic salatei de boeuf, dar conține ouă… ceea ce nu este bine pentru cei care țin post. Vestea bună, însă, este că există soluții simple și eficiente pentru a obține o maioneză cremoasă, gustoasă și stabilă, fără produse de origine animală.

Cel mai popular înlocuitor al ouălor în maioneză de post este laptele vegetal sau laptele de soia, combinat cu ulei și muștar. Această variantă se emulgează ușor și creează o textură fină, potrivită pentru salate și sandvișuri.

Alte alternative includ apă cu amidon de cartof sau de porumb, care oferă consistență și stabilitate, sau tofu moale, care adaugă cremozitate și gust ușor neutru, potrivit Click.

Cum se prepară o maioneză de post

Pentru a prepara o maioneză de post clasică:

Se amestecă 100 ml lapte de soia cu o linguriță de muștar și un praf de sare. Se adaugă treptat 200-250 ml ulei vegetal, mixând constant cu un blender vertical sau un tel, până se obține o textură densă și omogenă.

Se poate adăuga zeamă de lămâie sau oțet pentru un plus de aromă și pentru a stabiliza emulsia, rezultatul fiind o maioneză fină, cremoasă și suficient de densă pentru a fi folosită în salata boeuf sau în alte preparate tradiționale.

Gustul poate fi ajustat cu condimente, muștar sau ierburi aromatice, astfel încât să semene cât mai mult cu varianta clasică.

Avantajul acestei metode este că salata de boeuf obținută astfel rămâne delicioasă, cu o textură cremoasă, dar complet de post, fiind potrivită și pentru cei care urmează o dietă vegană sau pentru mesele în perioada posturilor religioase.

Mai mult, ingredientele sunt accesibile și ușor de folosit, fără să necesite tehnici complicate sau echipamente speciale, iar prin alegerea unui înlocuitor potrivit pentru ou, maioneza de post devine o soluție practică și gustoasă, care nu compromite nici savoarea și nici aspectul preparatelor tradiționale românești.